Тур: 2. Стадион: Центральный (Актобе).
1:0
Перерыв
Ход матча
31'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
20
Шина
Алвес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Яшин ДмитрийЗащитник
- Защитник
-
20 Шина АлвесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
66 Ганаем ИхабПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Изотов РоманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Умаев ИдрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпович Андрей Владимирович
- Основной состав
-
31 Кляич ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чачуа ДжамалПолузащитник
-
21 Нето АлдаирПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кин Стив
История личных встреч
Актобе
Торпедо Кутаиси
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
54
Бомбардиры внутри турнира
Актобе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самородов Максим
|2
|1
|Филипович Андрия
|1
|0.5
|Раичкович Милош
|1
|0.5
|Касым Алибек
|1 (1)
|0.5
|Байтана Бауыржан
|0
|0
Торпедо Кутаиси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арабидзе Георгий
|1
|0.25
|Гигаури Мераб
|1
|0.25
|Сандохадзе Ника
|1
|0.25
|Бугридзе Ираклий
|1
|0.25
Карточки
Актобе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танжариков Адильхан
|2
|0
|Яшин Дмитрий Валерьевич
|1
|0
|Раичкович Милош
|1
|0
|Самородов Максим
|1
|0
Торпедо Кутаиси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гигаури Мераб
|2
|0
|Бугридзе Ираклий
|2
|0
|Манджгаладзе Гиули
|1
|0
|Кабальеро Мауро
|1
|0
|Панцулая Георгий
|1
|0
|Арабидзе Георгий
|1
|0
|Гошадзе Ото
|1
|0
Результаты матчей
Актобе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Торпедо Кутаиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Актобе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Торпедо Кутаиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
4
2
Актобе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Торпедо Кутаиси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
4
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Актобе
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Каспий - Актобе 2:2 Торпедо Кутаиси - Актобе 1:4 Актобе - Кайсар 1:0 Шахтёр Караганда - Актобе 0:1
Мактаарал - Актобе 1:2 Актобе - Мактаарал 1:1 Актобе - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Актобе 0:1 Актобе - Каспий 0:0 Кайрат - Актобе 2:1 Актобе - Аксу 2:1 Атырау - Актобе 0:0 Тобол - Актобе 2:2 Актобе - Атырау 2:2 Актобе - Атырау 4:0 Ордабасы - Актобе 1:1 Актобе - Кызыл-Жар 1:3 Астана - Актобе 1:4 Актобе - Окжетпес 5:1 Жетысу - Актобе 0:1
Торпедо Кутаиси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Торпедо Кутаиси - Актобе 1:4 Сараево - Торпедо Кутаиси 1:1 Торпедо Кутаиси - Сараево 2:2 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0
Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 1:1 Торпедо Кутаиси - Шукура 1:2 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 2:3 Телави - Торпедо Кутаиси 1:0 Торпедо Кутаиси - Самгурали Цхалтубо 1:3 Гагра - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Самтредия 1:0 Дила - Торпедо Кутаиси 5:0 Торпедо Кутаиси - Сабуртало 0:3 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 0:0 Шукура - Торпедо Кутаиси 0:2 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 2:1 Торпедо Кутаиси - Телави 2:1 Самгурали Цхалтубо - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Гагра 3:1 Самтредия - Торпедо Кутаиси 0:2
Результаты матчей
Актобе
Торпедо Кутаиси
Точный счет
1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Актобе
Торпедо Кутаиси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Сутьеска Никшич
|Крстович Срджан
|3
|Гзира Юнайтед
|Macula
|3
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Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Актобе 1:0 Торпедо Кутаиси
Исход игры
Актобе
87.8% (101)
Ничья
8.7% (10)
Торпедо Кутаиси
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
41.07% (46)
Меньше
58.93% (66)
Обе команды забьют
Да
46.43% (52)
Нет
53.57% (60)
Популярный счёт
2:0 Актобе
31.3% (36)
2:1 Актобе
25.2% (29)
1:0 Актобе
17.4% (20)
1:1 Ничья
8.7% (10)
3:1 Актобе
4.3% (5)
3:0 Актобе
3.5% (4)
4:1 Актобе
3.5% (4)
1:2 Торпедо Кутаиси
2.6% (3)
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