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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Актобе
1:0
Перерыв
Торпедо Кутаиси
0'
22' Желтая карточка
Танжариков Адильхан
1:0
31' Гол
Самородов Максим

Ход матча

22'
Танжариков Адильхан
 
31'
Самородов Максим
(Байтана Бауыржан)
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогнозы 115
Актобе 87.8% (101)
X 8.7% (10)
Торпедо Кутаиси 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Актобе
Ничья
Торпедо Кутаиси
1.81
6.00
5.40
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Покатилов
Стас
6
Касым
Алибек
88
Яшин
Дмитрий
Валерьевич
77
Шомко
Дмитрий
20
Шина
Алвес
5
Струмиа
Леонель
19
Раичкович
Милош
31
Танжариков
Адильхан
10
Самородов
Максим
93
Сантана
Элдер
7
Байтана
Бауыржан
31
Кляич
Филип
3
Монтейру
Педру
16
Сандохадзе
Ника
5
Надарая
Цотне
4
Чичинадзе
Анри
27
Шергелашвили
Лаша
7
Гигаури
Мераб
6
Акбари
Рамат
8
Арабидзе
Георгий
20
Бугридзе
Ираклий
14
Панцулая
Георгий
Актобе
3-4-3
Торпедо Кутаиси
3-4-1-2

История личных встреч

Актобе
Торпедо Кутаиси

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:4
ЛЕ
1:0
ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
54

Бомбардиры внутри турнира

Актобе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самородов Максим 2 1
Филипович Андрия 1 0.5
Раичкович Милош 1 0.5
Касым Алибек 1 (1) 0.5
Байтана Бауыржан 0 0
Торпедо Кутаиси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арабидзе Георгий 1 0.25
Гигаури Мераб 1 0.25
Сандохадзе Ника 1 0.25
Бугридзе Ираклий 1 0.25

Карточки

Актобе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танжариков Адильхан 2 0
Яшин Дмитрий Валерьевич 1 0
Раичкович Милош 1 0
Самородов Максим 1 0
Торпедо Кутаиси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гигаури Мераб 2 0
Бугридзе Ираклий 2 0
Манджгаладзе Гиули 1 0
Кабальеро Мауро 1 0
Панцулая Георгий 1 0
Арабидзе Георгий 1 0
Гошадзе Ото 1 0

Результаты матчей

Актобе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Торпедо Кутаиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Актобе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Торпедо Кутаиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

4
2
Актобе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Торпедо Кутаиси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Актобе
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Каспий - Актобе 2:2 Торпедо Кутаиси - Актобе 1:4 Актобе - Кайсар 1:0 Шахтёр Караганда - Актобе 0:1
Мактаарал - Актобе 1:2 Актобе - Мактаарал 1:1 Актобе - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Актобе 0:1 Актобе - Каспий 0:0 Кайрат - Актобе 2:1 Актобе - Аксу 2:1 Атырау - Актобе 0:0 Тобол - Актобе 2:2 Актобе - Атырау 2:2 Актобе - Атырау 4:0 Ордабасы - Актобе 1:1 Актобе - Кызыл-Жар 1:3 Астана - Актобе 1:4 Актобе - Окжетпес 5:1 Жетысу - Актобе 0:1
Торпедо Кутаиси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Торпедо Кутаиси - Актобе 1:4 Сараево - Торпедо Кутаиси 1:1 Торпедо Кутаиси - Сараево 2:2 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0
Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 1:1 Торпедо Кутаиси - Шукура 1:2 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 2:3 Телави - Торпедо Кутаиси 1:0 Торпедо Кутаиси - Самгурали Цхалтубо 1:3 Гагра - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Самтредия 1:0 Дила - Торпедо Кутаиси 5:0 Торпедо Кутаиси - Сабуртало 0:3 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 0:0 Шукура - Торпедо Кутаиси 0:2 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 2:1 Торпедо Кутаиси - Телави 2:1 Самгурали Цхалтубо - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Гагра 3:1 Самтредия - Торпедо Кутаиси 0:2

Результаты матчей

Актобе
Торпедо Кутаиси

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Актобе
Торпедо Кутаиси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Сутьеска Никшич Крстович Срджан 3
Гзира Юнайтед Macula 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!
  • 45'
    На чужой половине поля пытался зацепиться за мяч Бугридзе, но в итоге нарушил правила в борьбу против Касыма.
  • 45'
    Тонко вырезал в штрафную соперника Акбари на ход Арабидзе, но тому не удалось оторваться от защитника. Момент был упущен.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты судья компенсировал к времени первого тайма.
  • 44'
    Подхватил мяч на правой бровке Касым и прострелил вдоль ворот, но перехватил этот пас в подкате Сандохадзе.
  • 43'
    Со штрафного навесил Арабидзе на дальнюю штангу, но здесь головой Акбари пробил крайне неточно. Будет удар от ворот.
  • 42'
    В центре поля получил по ногам Акбари в подкате от Струмии. Штрафной удар исполнять будут игроки "Торпедо".
  • 41'
    Сместился с правого фланга Байтана и пробил по воротам. Рикошетом от спины защитника сфера отправилась в руки голкиперу.
  • 40'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Самородов и отдал тут же вперед на Сантану, но судья остановил игру, зафиксировав фол в атаке.
  • 39'
    Ушел от соперника по левой бровке Танжариков и навесил на дальнюю штангу, но здесь спокойно в руки сферу забрал голкипер.
  • 38'
    Мог убегать по левой бровке Надарая после диагонали от Акбари, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
  • 37'
    Со штрафного навесил Самородов на дальнюю штангу, но вышел из ворот Кляич и спокойно перехватил этот пас.
  • 36'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Шомко. Потребуется медицинская помощь футболисту.
  • 35'
    Догнал мяч на правой бровке Байтана и прострелил вдоль ворот, но не успел подставить ногу на дальней штанге Сантана.
  • 34'
    Диагональ исполнял Самородов в штрафную на ход Сантане, но тому добраться до мяча не удалось в борьбе с защитником.
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    • 33'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Акбари на ход Панцулае, но тому пробить по воротам не позволили защитники.
    • 32'
      Убежал в контратаку на скорости Арабидзе и прострелил в центр штрафной, но здесь никто из партнеров не смог подставить ногу.
    • Описание гола
      31'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Максим Самородов! Смогли открыть счет в матче казахи. Зацепился за мяч в чужой штрафной Самородов, расшатал защитника и с разворота пробил точно в ближний угол, оставив голкипера не у дел.
    • 29'
      Пауза в матче. Арбитр дал возможность футболистам немного перевести дух и попить воды, ведь жарко сегодня в Казахстане.
    • 28'
      После навеса с угла поля в центре штрафной выиграл верх Акбари и пробил головой, но мяч оказался в руках Покатилова.
    • 27'
      Прорывался по левой бровке Шергелашвили и попытался прострелить вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • 26'
      По флангу забросил Шина на ход Самородову, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.
    • 25'
      Забросил со штрафного Чичинадзе на чужую половину поля, но здесь Бугридзе в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.
    • Желтая карточка
      24'
      В центре поля получил по ногам Арабидзе в подкате от Танжарикова. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 23'
      Диагональ исполнял Раичкович на правый фланг, куда забегал Байтана, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 21'
      Ушел от соперника по флангу Байтана и навесил в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу в центр поля Монтейру.
    • Опасный момент
      20'
      С угла поля навесил Самородов в центр штрафной, где головой пробил по воротам Шомко, но мяч в падении из-под перекладины смог потащить Кляич.
    • 19'
      Мягко забросил в штрафную соперника Шина в штрафную на ход Самородову, который сбросил головой в центр на Сантану, но выстрел последнего накрыли защитники.
    • 18'
      Со штрафного навесил Струмиа на дальнюю штангу, но здесь после серии рикошетов сферу в руки забрал Кляич.
    • 17'
      На фланге грамотно подставился Самородов и вынудил нарушить правила соперника. Штрафной удар исполнят казахи.
    • 16'
      Продавил соперника по центру Бугридзе и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел в сантиметрах от ближней штанги.
    • 15'
      Ворвался на скорости в штрафную с фланга Самородов, накрутил соперника и пробил в ближний угол, но немного неточно.
    • 14'
      Со штрафного навесил Арабидзе на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу Яшин подальше от ворот.
    • 13'
      Арабидзе на фланге получил по ногам в силовой борьбе с защитником. Судья все видел и назначил штрафной удар.
    • 12'
      Ушел от соперника по правому флангу Самородов и навесил в штрафную, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 11'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Арабидзе после сольного прохода, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
    • 10'
      По флангу забрасывал Чичинадзе на ход Арабидзе, но того опередил Раичкович и в чистом подкате вынес сферу в аут.
    • 9'
      Сместился с правого фланга Бугридзе к линии штрафной и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 8'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Байтана и головой сбросил на Сентану, но тот с ходу пробил крайне неточно.
    • 7'
      Забросил по флангу Шомко на ход Танжарикову, но того опередил Чичинадзе и вынес сферу головой в аут.
    • 6'
      Гигаури диагональ исполнял в штрафную соперника на ход Панцулае, но тому добраться до мяча в борьбе с защитником не удалось.
    • 5'
      На фланге получил по ногам Шина в борьбе против Шергелашвили. Штрафной удар исполнять будут игроки "Актобе".
    • 4'
      Ушел от соперника по флангу вновь Шомко и навесил на дальнюю штангу, но здесь пробить Сантане помешал Надарая в силовой борьбе.
    • 3'
      Убежал в атаку по левой бровке Танжариков и прострелил в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался! 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Актобе 1:0 Торпедо Кутаиси

    Исход игры
    Актобе
    87.8% (101)
    Ничья
    8.7% (10)
    Торпедо Кутаиси
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.07% (46)
    Меньше
    58.93% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    46.43% (52)
    Нет
    53.57% (60)
    Популярный счёт
    2:0 Актобе
    31.3% (36)
    2:1 Актобе
    25.2% (29)
    1:0 Актобе
    17.4% (20)
    1:1 Ничья
    8.7% (10)
    3:1 Актобе
    4.3% (5)
    3:0 Актобе
    3.5% (4)
    4:1 Актобе
    3.5% (4)
    1:2 Торпедо Кутаиси
    2.6% (3)
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