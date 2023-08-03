В центре поля получил по ногам Акбари в подкате от Струмии. Штрафной удар исполнять будут игроки "Торпедо".

Со штрафного навесил Арабидзе на дальнюю штангу, но здесь головой Акбари пробил крайне неточно. Будет удар от ворот.

Подхватил мяч на правой бровке Касым и прострелил вдоль ворот, но перехватил этот пас в подкате Сандохадзе.

Две минуты судья компенсировал к времени первого тайма.

Тонко вырезал в штрафную соперника Акбари на ход Арабидзе, но тому не удалось оторваться от защитника. Момент был упущен.

На чужой половине поля пытался зацепиться за мяч Бугридзе, но в итоге нарушил правила в борьбу против Касыма.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!

Диагональ исполнял Самородов в штрафную на ход Сантане, но тому добраться до мяча не удалось в борьбе с защитником.

Догнал мяч на правой бровке Байтана и прострелил вдоль ворот, но не успел подставить ногу на дальней штанге Сантана.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Шомко. Потребуется медицинская помощь футболисту.

Со штрафного навесил Самородов на дальнюю штангу, но вышел из ворот Кляич и спокойно перехватил этот пас.

Мог убегать по левой бровке Надарая после диагонали от Акбари, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

Ушел от соперника по левой бровке Танжариков и навесил на дальнюю штангу, но здесь спокойно в руки сферу забрал голкипер.

Отобрал мяч на чужой половине поля Самородов и отдал тут же вперед на Сантану, но судья остановил игру, зафиксировав фол в атаке.

Сместился с правого фланга Байтана и пробил по воротам. Рикошетом от спины защитника сфера отправилась в руки голкиперу.

33' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Акбари на ход Панцулае, но тому пробить по воротам не позволили защитники.

32' Убежал в контратаку на скорости Арабидзе и прострелил в центр штрафной, но здесь никто из партнеров не смог подставить ногу.

31' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Максим Самородов! Смогли открыть счет в матче казахи. Зацепился за мяч в чужой штрафной Самородов, расшатал защитника и с разворота пробил точно в ближний угол, оставив голкипера не у дел.

29' Пауза в матче. Арбитр дал возможность футболистам немного перевести дух и попить воды, ведь жарко сегодня в Казахстане.

28' После навеса с угла поля в центре штрафной выиграл верх Акбари и пробил головой, но мяч оказался в руках Покатилова.

27' Прорывался по левой бровке Шергелашвили и попытался прострелить вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

26' По флангу забросил Шина на ход Самородову, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.

25' Забросил со штрафного Чичинадзе на чужую половину поля, но здесь Бугридзе в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.

24' В центре поля получил по ногам Арабидзе в подкате от Танжарикова. Судья расценил этот фол на желтую карточку.