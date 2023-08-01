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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Актобе
 
Позже
Торпедо Кутаиси
Прогнозы 47
Актобе 85.1% (40)
X 12.8% (6)
Торпедо Кутаиси 2.1% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Актобе
Ничья
Торпедо Кутаиси
1.68
3.85
5.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Актобе
Торпедо Кутаиси

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:4
ЛЕ
1:0
ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
54

Бомбардиры внутри турнира

Актобе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипович Андрия 1 1
Раичкович Милош 1 1
Самородов Максим 1 1
Касым Алибек 1 (1) 1
Байтана Бауыржан 0 0
Торпедо Кутаиси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арабидзе Георгий 1 0.33
Гигаури Мераб 1 0.33
Сандохадзе Ника 1 0.33
Бугридзе Ираклий 1 0.33

Карточки

Актобе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яшин Дмитрий Валерьевич 1 0
Раичкович Милош 1 0
Танжариков Адильхан 1 0
Самородов Максим 1 0
Торпедо Кутаиси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гигаури Мераб 2 0
Бугридзе Ираклий 2 0
Манджгаладзе Гиули 1 0
Кабальеро Мауро 1 0
Панцулая Георгий 1 0
Арабидзе Георгий 1 0
Гошадзе Ото 1 0

Результаты матчей

Актобе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Торпедо Кутаиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Актобе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Торпедо Кутаиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

4
2
Актобе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Торпедо Кутаиси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Актобе
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Каспий - Актобе 2:2 Торпедо Кутаиси - Актобе 1:4 Актобе - Кайсар 1:0 Шахтёр Караганда - Актобе 0:1
Мактаарал - Актобе 1:2 Актобе - Мактаарал 1:1 Актобе - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Актобе 0:1 Актобе - Каспий 0:0 Кайрат - Актобе 2:1 Актобе - Аксу 2:1 Атырау - Актобе 0:0 Тобол - Актобе 2:2 Актобе - Атырау 2:2 Актобе - Атырау 4:0 Ордабасы - Актобе 1:1 Актобе - Кызыл-Жар 1:3 Астана - Актобе 1:4 Актобе - Окжетпес 5:1 Жетысу - Актобе 0:1
Торпедо Кутаиси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Торпедо Кутаиси - Актобе 1:4 Сараево - Торпедо Кутаиси 1:1 Торпедо Кутаиси - Сараево 2:2 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0
Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 1:1 Торпедо Кутаиси - Шукура 1:2 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 2:3 Телави - Торпедо Кутаиси 1:0 Торпедо Кутаиси - Самгурали Цхалтубо 1:3 Гагра - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Самтредия 1:0 Дила - Торпедо Кутаиси 5:0 Торпедо Кутаиси - Сабуртало 0:3 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 0:0 Шукура - Торпедо Кутаиси 0:2 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 2:1 Торпедо Кутаиси - Телави 2:1 Самгурали Цхалтубо - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Гагра 3:1 Самтредия - Торпедо Кутаиси 0:2

Результаты матчей

Актобе
Торпедо Кутаиси

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Актобе
Торпедо Кутаиси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Актобе - Торпедо Кутаиси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2023, осталось 2 дня 10 часов 43 минуты.



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    • Прогнозы 47
    Актобе 85.1% (40)
    X 12.8% (6)
    Торпедо Кутаиси 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Актобе
    Ничья
    Торпедо Кутаиси
    1.68
    3.85
    5.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Актобе - Торпедо Кутаиси онлайн

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    Прогнозы на матч Актобе - Торпедо Кутаиси

    Исход игры
    Актобе
    85.1% (40)
    Ничья
    12.8% (6)
    Торпедо Кутаиси
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (22)
    Меньше
    52.17% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    58.7% (27)
    Нет
    41.3% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Актобе
    31.9% (15)
    2:0 Актобе
    21.3% (10)
    1:0 Актобе
    17% (8)
    1:1 Ничья
    12.8% (6)
    4:1 Актобе
    4.3% (2)
    3:1 Актобе
    4.3% (2)
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    Торпедо Кутаиси
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