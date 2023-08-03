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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Хаверфордуэст Каунти
1:0
Второй тайм: 73'
Б-36
0'
58' Желтая карточка
Lee Jenkins
61' Желтая карточка
Ricky Watts
65' Желтая карточка
Йенссон Исак
1:0
66' Гол
Ben Fawcett

Ход матча

35'
Jack Wilson
Ричардс Джаз
 
58'
Lee Jenkins
 
61'
Ricky Watts
 
65'
 
Йенссон Исак
66'
Ben Fawcett
(Tyrese Owen)
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогнозы 111
Хаверфордуэст Каунти 32.4% (36)
X 41.4% (46)
Б-36 26.1% (29)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хаверфордуэст Каунти
Ничья
Б-36
6.10
3.50
2.70
Все Коэффициенты
1
Zac
Jones2
2
Ричардс
Джаз
15
Lee
Jenkins
20
Борг
Оскар
7
Ricky
Watts
8
Kai
Whitmore
18
Tyrese
Owen
3
Rhys
Abbruzzese
9
Ben
Fawcett
11
Тейлор-Кроссдейл
Мартелл
10
Daniel
Hawkins
1
Ламхауге
Маттиас
22
Солхейм
Симун
4
Йенссон
Исак
5
Наттестад
Сонни
3
Беньяминсен
Янн
28
Пшибыльски
Михал
6
Нильсен
Эли
8
Скандари
Тауфи
20
Йохансен
Андрасс
7
Нильсен
Бьярки
9
Агнарссон
Ханнес
Хаверфордуэст Каунти
3-4-3
Б-36
4-2-3-1

История личных встреч

Хаверфордуэст Каунти
Б-36

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Хаверфордуэст Каунти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тейлор-Кроссдейл Мартелл 1 0.25
Lee Jenkins 1 0.25
Б-36
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йохансен Андрасс 1 0.25
Нильсен Эли 1 0.25
Агнарссон Ханнес 1 0.25
Пшибыльски Михал 1 0.25
Солхейм Симун 0 0
Нильсен Бьярки 0 0

Карточки

Хаверфордуэст Каунти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tyrese Owen 2 0
Daniel Hawkins 1 0
Ricky Watts 1 0
Lee Jenkins 1 0
Ben Fawcett 1 0
Kai Whitmore 1 0
Б-36
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эгильссон Магнус 3 0
Наттестад Сонни 1 0
Нильсен Эли 1 0
Агнарссон Ханнес 1 0
Беньяминсен Янн 1 0
Йохансен Андрасс 1 0
Ламхауге Маттиас 1 0
Скандари Тауфи 1 0

Результаты матчей

Хаверфордуэст Каунти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Б-36
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Хаверфордуэст Каунти
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Б-36
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
2
Хаверфордуэст Каунти
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Б-36
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Хаверфордуэст Каунти
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Б-36 - Хаверфордуэст Каунти 2:1 Хаверфордуэст Каунти - Шкендия 1:0 Шкендия - Хаверфордуэст Каунти 1:0 Пенибонт - Хаверфордуэст Каунти 1:0
Ларн - Хаверфордуэст Каунти 2:0 Кармартен Таун - Хаверфордуэст Каунти 2:3 Ньютаун - Хаверфордуэст Каунти 1:1 Кардифф МЮ - Хаверфордуэст Каунти 0:0 Эйрбас - Хаверфордуэст Каунти 1:4 Хаверфордуэст Каунти - Аберистуит 1:1 Хаверфордуэст Каунти - Понтипридд таун 2:0 Флинт Таун Юнайтед - Хаверфордуэст Каунти 0:2 Хаверфордуэст Каунти - Каернарфон Таун 2:2 Хаверфордуэст Каунти - Эйрбас 4:0 Аберистуит - Хаверфордуэст Каунти 0:1 Понтипридд таун - Хаверфордуэст Каунти 2:1 Хаверфордуэст Каунти - Флинт Таун Юнайтед 3:1 Каернарфон Таун - Хаверфордуэст Каунти 2:0 Хаверфордуэст Каунти - Коннас Куэй 2:1 ТНС - Хаверфордуэст Каунти 3:1
Б-36
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Б-36 - Хаверфордуэст Каунти 2:1 Пайде Линнамеесконд - Б-36 0:2 Б-36 - Пайде Линнамеесконд 0:0 Фуглафйордур - Б-36 0:3
Б-36 - Стреймур 2:1 Торсхавн - Б-36 1:0 Б-36 - Викингур 2:1 Б-36 - Аргир 2:1 Клаксвик - Б-36 2:1 Б-68 - Б-36 0:1 Б-36 - Фуглафйордур 5:1 Творойри - Б-36 0:4 Б-36 - Клаксвик 2:3 Стреймур - Б-36 1:2 Аргир - Б-36 0:2 Б-36 - Вестур 3:2 Б-36 - Б-68 2:0 Б-36 - Торсхавн 0:2 Викингур - Б-36 0:3 Б-68 - Б-36 1:0

Результаты матчей

Хаверфордуэст Каунти
Б-36

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хаверфордуэст Каунти
Б-36

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Омония Никосия Безус Роман 5
Гент Кейперс Уго 4 (1)
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 4
Весь список

Топ нарушителей
Крузейдерс Хитли Пол 1 2
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Прогрес Brian Amofa 3
Дила Zurab Tevzadze 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 66'
    Tyrese Owen сделал результативную передачу.
  • 66'
    Г О О О О Л - Ben Fawcett бьет в цель!
  • 65'
    Йенссон Исак получил желтую карточку от судьи
  • 61'
    Ricky Watts получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    Lee Jenkins получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 111
Хаверфордуэст Каунти 32.4% (36)
X 41.4% (46)
Б-36 26.1% (29)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хаверфордуэст Каунти
Ничья
Б-36
6.10
3.50
2.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хаверфордуэст Каунти 1:0 Б-36 онлайн

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Прогнозы на матч Хаверфордуэст Каунти 1:0 Б-36

Исход игры
Хаверфордуэст Каунти
32.4% (36)
Ничья
41.4% (46)
Б-36
26.1% (29)
Тотал 2.5
Больше
33.03% (36)
Меньше
66.97% (73)
Обе команды забьют
Да
69.72% (76)
Нет
30.28% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36% (40)
1:2 Б-36
18% (20)
1:0 Хаверфордуэст Каунти
14.4% (16)
2:1 Хаверфордуэст Каунти
11.7% (13)
0:1 Б-36
8.1% (9)
0:0 Ничья
3.6% (4)
2:0 Хаверфордуэст Каунти
3.6% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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Хаверфордуэст Каунти
Б-36
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