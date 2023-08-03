Тур: 2. Стадион: Кардифф Сити Стэдиум.
1:0
Второй тайм: 73'
0'
58' Желтая карточкаLee Jenkins
61' Желтая карточкаRicky Watts
65' Желтая карточкаЙенссон Исак
1:0
66' ГолBen Fawcett
Ход матча
58'
61'
65'
66'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
15
Lee
Jenkins
20
Борг
Оскар
18
Tyrese
Owen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Lee JenkinsЗащитник
-
20 Борг ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Tyrese OwenПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jack WilsonПолузащитник
-
21 Lucas Davies
-
17 Rio Dyer
-
14 Harri John
-
-
12 Ifan Knott
-
-
44 Dan John
-
46 Callum Shirt
-
50 Luc Owen
-
23 Kayden Lowe
-
-
Главный тренер: Tony Pennock
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Йонсен ЭмильПолузащитник
-
27 Кнудсен АронПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dan Brimsvik
История личных встреч
Хаверфордуэст Каунти
Б-36
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Хаверфордуэст Каунти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тейлор-Кроссдейл Мартелл
|1
|0.25
|Lee Jenkins
|1
|0.25
Б-36
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йохансен Андрасс
|1
|0.25
|Нильсен Эли
|1
|0.25
|Агнарссон Ханнес
|1
|0.25
|Пшибыльски Михал
|1
|0.25
|Солхейм Симун
|0
|0
|Нильсен Бьярки
|0
|0
Карточки
Хаверфордуэст Каунти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tyrese Owen
|2
|0
|Daniel Hawkins
|1
|0
|Ricky Watts
|1
|0
|Lee Jenkins
|1
|0
|Ben Fawcett
|1
|0
|Kai Whitmore
|1
|0
Б-36
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эгильссон Магнус
|3
|0
|Наттестад Сонни
|1
|0
|Нильсен Эли
|1
|0
|Агнарссон Ханнес
|1
|0
|Беньяминсен Янн
|1
|0
|Йохансен Андрасс
|1
|0
|Ламхауге Маттиас
|1
|0
|Скандари Тауфи
|1
|0
Результаты матчей
Хаверфордуэст Каунти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Б-36
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Хаверфордуэст Каунти
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Б-36
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
2
Хаверфордуэст Каунти
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Б-36
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Хаверфордуэст Каунти
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Б-36 - Хаверфордуэст Каунти 2:1 Хаверфордуэст Каунти - Шкендия 1:0 Шкендия - Хаверфордуэст Каунти 1:0 Пенибонт - Хаверфордуэст Каунти 1:0
Ларн - Хаверфордуэст Каунти 2:0 Кармартен Таун - Хаверфордуэст Каунти 2:3 Ньютаун - Хаверфордуэст Каунти 1:1 Кардифф МЮ - Хаверфордуэст Каунти 0:0 Эйрбас - Хаверфордуэст Каунти 1:4 Хаверфордуэст Каунти - Аберистуит 1:1 Хаверфордуэст Каунти - Понтипридд таун 2:0 Флинт Таун Юнайтед - Хаверфордуэст Каунти 0:2 Хаверфордуэст Каунти - Каернарфон Таун 2:2 Хаверфордуэст Каунти - Эйрбас 4:0 Аберистуит - Хаверфордуэст Каунти 0:1 Понтипридд таун - Хаверфордуэст Каунти 2:1 Хаверфордуэст Каунти - Флинт Таун Юнайтед 3:1 Каернарфон Таун - Хаверфордуэст Каунти 2:0 Хаверфордуэст Каунти - Коннас Куэй 2:1 ТНС - Хаверфордуэст Каунти 3:1
Б-36
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Б-36 - Хаверфордуэст Каунти 2:1 Пайде Линнамеесконд - Б-36 0:2 Б-36 - Пайде Линнамеесконд 0:0 Фуглафйордур - Б-36 0:3
Б-36 - Стреймур 2:1 Торсхавн - Б-36 1:0 Б-36 - Викингур 2:1 Б-36 - Аргир 2:1 Клаксвик - Б-36 2:1 Б-68 - Б-36 0:1 Б-36 - Фуглафйордур 5:1 Творойри - Б-36 0:4 Б-36 - Клаксвик 2:3 Стреймур - Б-36 1:2 Аргир - Б-36 0:2 Б-36 - Вестур 3:2 Б-36 - Б-68 2:0 Б-36 - Торсхавн 0:2 Викингур - Б-36 0:3 Б-68 - Б-36 1:0
Результаты матчей
Хаверфордуэст Каунти
Б-36
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Хаверфордуэст Каунти
Б-36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Омония Никосия
|Безус Роман
|5
|Гент
|Кейперс Уго
|4 (1)
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|4
|Крузейдерс
|Хитли Пол
|1 2
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Прогрес
|Brian Amofa
|3
|Дила
|Zurab Tevzadze
|3
Прогнозы на матч Хаверфордуэст Каунти 1:0 Б-36
Исход игры
Хаверфордуэст Каунти
32.4% (36)
Ничья
41.4% (46)
Б-36
26.1% (29)
Тотал 2.5
Больше
33.03% (36)
Меньше
66.97% (73)
Обе команды забьют
Да
69.72% (76)
Нет
30.28% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36% (40)
1:2 Б-36
18% (20)
1:0 Хаверфордуэст Каунти
14.4% (16)
2:1 Хаверфордуэст Каунти
11.7% (13)
0:1 Б-36
8.1% (9)
0:0 Ничья
3.6% (4)
2:0 Хаверфордуэст Каунти
3.6% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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