Тур: 2. Стадион: Слока.
0:1
Второй тайм: 47'
Ход матча
22'
0:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
11 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
23
Пренга
Херди
25
Мареш
Петер
27
Adam
Marhiev
26
Панич
Стефан
19
Илич
Андрей
44
Шакла
Софьян
18
Волков
Давит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пренга ХердиЗащитник
- Защитник
-
25 Мареш ПетерЗащитник
-
27 Adam MarhievПолузащитник
-
26 Панич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Илич АндрейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
52 Ошс МарцисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Зелейко ГлебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Волков ДавитНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Тиль ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
Бомбардиры внутри турнира
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куадьо Седрик
|2
|0.67
|Илич Андрей
|2
|0.67
|Панич Стефан
|1
|0.33
|Мареш Петер
|0
|0
|Икауниекс Янис
|0
|0
|Сантана Эмерсон
|0
|0
Сабах Баку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Летич Боян
|1
|1
Карточки
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пренга Херди
|2
|0
Сабах Баку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
РФШ Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сабах Баку
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
РФШ Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сабах Баку
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
РФШ Рига
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сабах Баку
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
РФШ Рига
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Ауда - РФШ Рига 2:5 РФШ Рига - Македония Джёрче Петров 4:1 Македония Джёрче Петров - РФШ Рига 0:1 Лиепая - РФШ Рига 1:1
РФШ Рига - ФШ Елгава 1:0 Рига - РФШ Рига 2:2 РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0 Метта - РФШ Рига 0:6 Супер Нова - РФШ Рига 1:6 РФШ Рига - Даугавпилс 3:1 РФШ Рига - Рига 0:0 РФШ Рига - Ауда 2:0 Лиепая - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - ФШ Елгава 4:0 Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:7 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:1 Метта - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - Супер Нова 2:1 Даугавпилс - РФШ Рига 0:5 РФШ Рига - Тукумс 2000 1:0
Сабах Баку
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Аль-Садд - Сабах Баку 1:3 Габала - Сабах Баку 2:2 Нефтчи - Сабах Баку 1:0
Сабах Баку - Зира 0:0 Сумгаит - Сабах Баку 0:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Кяпаз - Сабах Баку 0:3 Сабах Баку - Шамахы 1:0 Туран Товуз - Сабах Баку 0:2 Сабах Баку - Карабах 2:1 Сабаил - Сабах Баку 2:1 Сабах Баку - Габала 3:2 Зира - Сабах Баку 0:2 Сабах Баку - Сумгаит 4:0 Сабах Баку - Кяпаз 2:0 Шамахы - Сабах Баку 2:1 Сабах Баку - Туран Товуз 0:2 Карабах - Сабах Баку 1:1 Сабах Баку - Сабаил 4:0
Результаты матчей
РФШ Рига
Сабах Баку
Точный счет
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
РФШ Рига
Сабах Баку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РФШ Рига 0:1 Сабах Баку
Исход игры
РФШ Рига
66.2% (92)
Ничья
13.7% (19)
Сабах Баку
20.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
48.48% (64)
Меньше
51.52% (68)
Обе команды забьют
Да
59.85% (79)
Нет
40.15% (53)
Популярный счёт
1:0 РФШ Рига
25.9% (36)
2:1 РФШ Рига
25.2% (35)
1:2 Сабах Баку
18.7% (26)
1:1 Ничья
11.5% (16)
2:0 РФШ Рига
10.1% (14)
3:1 РФШ Рига
1.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!