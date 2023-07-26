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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
РФШ Рига
0:1
Второй тайм: 47'
Сабах Баку
0'
0:1
22' Гол
Летич Боян

Ход матча

22'
0:1
Летич Боян

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 139
РФШ Рига 66.2% (92)
X 13.7% (19)
Сабах Баку 20.1% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РФШ Рига
Ничья
Сабах Баку
5.30
3.34
3.24
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Стейнбор
Павел
11
Савалниекс
Робертс
23
Пренга
Херди
43
Липушчек
Жига
25
Мареш
Петер
27
Adam
Marhiev
26
Панич
Стефан
7
Диоманде
Исмаэль
17
Куадьо
Седрик
10
Сантана
Эмерсон
19
Илич
Андрей
1
Иманов
Юсиф
2
Сейдиев
Амин
44
Шакла
Софьян
3
Ирасабиль
Хон
7
Летич
Боян
4
Джамалов
Элвин
15
Иробисо
Кристиан
77
Алескеров
Намик
10
Исаев
Алексей
9
Нуриев
Анатолий
18
Волков
Давит
РФШ Рига
4-2-3-1
Сабах Баку
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куадьо Седрик 2 0.67
Илич Андрей 2 0.67
Панич Стефан 1 0.33
Мареш Петер 0 0
Икауниекс Янис 0 0
Сантана Эмерсон 0 0
Сабах Баку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Летич Боян 1 1

Карточки

РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пренга Херди 2 0
Сабах Баку
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

РФШ Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сабах Баку
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
РФШ Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сабах Баку
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
РФШ Рига
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сабах Баку
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РФШ Рига
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Ауда - РФШ Рига 2:5 РФШ Рига - Македония Джёрче Петров 4:1 Македония Джёрче Петров - РФШ Рига 0:1 Лиепая - РФШ Рига 1:1
РФШ Рига - ФШ Елгава 1:0 Рига - РФШ Рига 2:2 РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0 Метта - РФШ Рига 0:6 Супер Нова - РФШ Рига 1:6 РФШ Рига - Даугавпилс 3:1 РФШ Рига - Рига 0:0 РФШ Рига - Ауда 2:0 Лиепая - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - ФШ Елгава 4:0 Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:7 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:1 Метта - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - Супер Нова 2:1 Даугавпилс - РФШ Рига 0:5 РФШ Рига - Тукумс 2000 1:0
Сабах Баку
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Аль-Садд - Сабах Баку 1:3 Габала - Сабах Баку 2:2 Нефтчи - Сабах Баку 1:0
Сабах Баку - Зира 0:0 Сумгаит - Сабах Баку 0:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Кяпаз - Сабах Баку 0:3 Сабах Баку - Шамахы 1:0 Туран Товуз - Сабах Баку 0:2 Сабах Баку - Карабах 2:1 Сабаил - Сабах Баку 2:1 Сабах Баку - Габала 3:2 Зира - Сабах Баку 0:2 Сабах Баку - Сумгаит 4:0 Сабах Баку - Кяпаз 2:0 Шамахы - Сабах Баку 2:1 Сабах Баку - Туран Товуз 0:2 Карабах - Сабах Баку 1:1 Сабах Баку - Сабаил 4:0

Результаты матчей

РФШ Рига
Сабах Баку

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

РФШ Рига
Сабах Баку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Г О О О О Л - Летич Боян бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slokas Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 139
РФШ Рига 66.2% (92)
X 13.7% (19)
Сабах Баку 20.1% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РФШ Рига
Ничья
Сабах Баку
5.30
3.34
3.24
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч РФШ Рига 0:1 Сабах Баку онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч РФШ Рига 0:1 Сабах Баку

Исход игры
РФШ Рига
66.2% (92)
Ничья
13.7% (19)
Сабах Баку
20.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
48.48% (64)
Меньше
51.52% (68)
Обе команды забьют
Да
59.85% (79)
Нет
40.15% (53)
Популярный счёт
1:0 РФШ Рига
25.9% (36)
2:1 РФШ Рига
25.2% (35)
1:2 Сабах Баку
18.7% (26)
1:1 Ничья
11.5% (16)
2:0 РФШ Рига
10.1% (14)
3:1 РФШ Рига
1.4% (2)
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