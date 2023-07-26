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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Неман Гродно
0:0
Первый тайм: 35'
Бальцан
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 124
Неман Гродно 85.5% (106)
X 8.9% (11)
Бальцан 5.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Неман Гродно
Ничья
Бальцан
1.76
3.92
9.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Руденок
Константин
33
Карпович
Сергей
20
Садовничий
Иван
5
Пархоменко
Егор
8
Пантя
Юрий
7
Папарига
Роман
22
Шукуров
Алимардон
47
Козлов
Михаил
Михайлович
15
Евдокимов
Олег
88
Савицкий
Павел
17
Зубович
Егор
99
Голович
Данило
2
Божович
Иван
27
Рашо
Момчило
24
Браунович
Никола
5
Араб
Самир
18
МичибучиРуохей
8
Фенек
Пол
21
Греч
Джейк
19
Зерял
Никола
17
Олавале
Питер
10
Торрес
Анхель
Неман Гродно
4-4-2
Бальцан
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Неман Гродно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зубович Егор 1 0.33
Шукуров Алимардон 1 0.33
Савицкий Павел 1 (1) 0.33
Бальцан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Греч Джейк 1 (1) 0.33
Andre I 1 0.33
Олавале Питер 1 0.33
Зерял Никола 1 0.33
Андреич Алекса 1 0.33
Торрес Анхель 0 0

Карточки

Неман Гродно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садовничий Иван 1 0
Козлов Михаил Михайлович 1 0
Пантя Юрий 1 0
Руденок Константин 1 0
Евдокимов Олег 1 0
Бальцан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andre I 1 1
Фенек Пол 2 0
Браунович Никола 2 0
Араб Самир 1 0
Греч Джейк 1 0
Олавале Питер 1 0
Андреич Алекса 1 0
Голович Данило 1 0
Oliver Spiteri 1 0

Результаты матчей

Неман Гродно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бальцан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Неман Гродно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бальцан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
0
Неман Гродно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Бальцан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Неман Гродно
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Неман Гродно - Вадуц 1:1 Вадуц - Неман Гродно 1:2 Нафтан - Неман Гродно 0:3 Неман Гродно - БАТЭ 0:1
Барановичи - Неман Гродно 0:2 Слуцк - Неман Гродно 0:2 Сморгонь - Неман Гродно 3:3 Неман Гродно - Славия Мозырь 1:0 Ислочь Минск - Неман Гродно 0:3 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 0:0 Белшина Бобруйск - Неман Гродно 0:2 Неман Гродно - Сморгонь 3:1 Динамо-Брест - Неман Гродно 1:3 Неман Гродно - Динамо Минск 1:0 Минск - Неман Гродно 0:1 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 Неман Гродно - Энергетик-БГУ 2:0 ФК Гомель - Неман Гродно 3:3 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 0:1 Неман Гродно - Слуцк 2:0
Бальцан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бальцан - Домжале 1:3 Домжале - Бальцан 1:4 Раднички 1923 - Бальцан 1:1 Хибернианс - Бальцан 2:3
Бальцан - Биркиркара 2:1 Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2 Моста - Бальцан 2:3 Бальцан - Хамрун Спартанс 0:4 Валлетта - Бальцан 0:0 Бальцан - Флориана 3:1 Сиренс - Бальцан 1:3 Бальцан - Пьета Хотспурс 3:2 Хибернианс - Бальцан 1:2 Бальцан - Марсашлокк 0:0 Гудья Юнайтед - Бальцан 0:1 Бальцан - Санта-Лючия Ф.К. 3:1 Зеббудж Рейнджерс - Бальцан 2:3 Биркиркара - Бальцан 2:1 Гзира Юнайтед - Бальцан 0:1 Бальцан - Моста 1:2

Результаты матчей

Неман Гродно
Бальцан

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Неман Гродно
Бальцан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    От ворот пробил Голович. Борьба за мяч в центре поля.
  • Опасный момент
    33'
    Евдокимов! А вот это уже можно назвать опасно. По нашей-то встрече. Голович вступил в игру, в прыжке отразив удар. Всё видел, на удобной высоте мяч летел.
  • 32'
    Пантя одним касаним на левом фланге остановил игровой снаряд, тут же с левой ноги высокую подачу исполнил. На дальней штанге только Рашо. Он же и выбил мяч подальше.
  • 31'
    Браунович подобрал мяч, перевод налево на Мичибучи, тот сыграл по краю. Ускорение? Нет, прострел, мяч потерян.
  • 30'
    Четверть часа осталась в первом тайме. Руденок начинает атаку "Немана", перевод на левый край. Шукуров отдал к линии штрафной площади. Слишком сильно.
  • 29'
    Нарушение правил со стороны Шукурова. Досталось Фенеку. Разыграл стандарт Араб, перевод на правый край, ускорение Олавале, но Пархоменко с ним достаточно жёстко обошёлся. Всё в пределах правил.
  • 27'
    Штрафной удар заработал иноминальные гости. Исполнил его Греч, но неудачно, мяч попал в стенку, а дальше был подобран Козловым.
  • 25'
     Евдокимов получил пас от Шукурова и вместе с мячом вернулся в оборону. Высокий прессинг от игроков "Бальцана".
  • 24'
    С мячом на правом фланге Рашо, сыграл он по краю.  Мичибучи задержался с передачей.
  • 23'
     Божович отдал ан Араба, который запутался с мячом, упустив его в аут. Ввели игровой снаряд в игру номинальные хозяева. Перевод на левы йкрай на Пантя, тот в касание на защитника и длинный заброс... Божович здесь один.
  • 22'
    Середина первого тайма. Удары были. Опасных моментов нет. "Неман" формально ближе к забитому голу. Формально? По такой игре забитых мячей может и не быть. 
  • 20'
    Шукуров с мячом в районе центрального круга, сыграл по краю, но не прошла передача на Савицкого. С мячом Араб, отдал на  Мичибучи, который перевёл на левый край на Зарая. Дошёл мяч в два касания до Олавале, но тот не сумел его обработать.
  • 19'
    Торрес с мячом в центре поля, перевод на левый край напрашивался, но затянул полузащитник "Бальцана" с передачей, мяч потерял, сам же полез в отбор, нарушил правила.
  • 18'
    Олавале получил передачу на ход, но сильная она была для нигерийского форварда. Руденок пробил от ворот.
  • 17'
    Аут бросил Рашо. Полез прямой ногой  Папарига, задев соперника. Стандарт для "Бальцана". Фенек у мяча. Чуть дальше центра поля. 
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    • 16'
      Голович выбил от ворот, получилось неплохо, Торрес чуть не зацепился за мяч. Отодвинул его от игрового снаряда Карпович, позволив забрать мяч Руденоку.
    • 15'
      Перевод на левый край на Пантя, тот одним касанием принял мяч, вторым подачу исполнил на Зубовича. Рослый форвард головой переправлял мяч в сторону ворот соперника. Мимо. 
    • 13'
      Борьба за игровой снаряд на правом фланге развернулась неудачная для "Немана". Покинул пределы поля мяч. Ввод в игру, перевод на Евдокимова, который сыграл дальше по краю. И ... Потеря? Да, вышел за пределы поля мяч.
    • Офсайд
      12'
      Положение вне игры у Греча. Руденок разыграл стандарт. Сильно вперёд выбил мяч голкипера "Немана".
    • 11'
      От ворот пробил Руденок. Неудачная атака "Бальцана" по левому краю завершилась тем, что мяч покинул пределы поля.
    • 10'
      Торрес принял мяч, передача назад на Греча, тот в центр сыграл на Фенека. Но очень плотно встречает соперника "Неман". Новую атаку готовят парни Оливера Спитери.
    • 9'
      Голкипер "Немана" Руденок не угадал с бутсами. Переобувается по ходу матча. Пауза у нас.
    • 8'
      Быстрее просит ихграть своих парней наставник "Немана" Игорь Ковалевич. Шукурв зачем-то прошёл поперёк поля, отдал на Пантя, хотя мог уже давно с мячом расстаться. Атака "Немана" продолжается.Подача Шукурова... Подбор за Зубовичем и удар! Мимо цели. 
    • 7'
      Руденок получил передачу от Карповича, сыграл на правый край, дальше в центр на Папаригу, но перехватил мяч Греч. 
    • Угловой
      6'
       Фенек подкатился под Козлова. Угловой для "Немана". Папарига пошёл исполнять. Шукурв возле него. Но пошла подача... На линию вратарской пришёл мяч. Рашло выбил его головой.
    • 4'
      Фенек подобрал мяч, длинный заброс по правому краю. Но достаочно быстро вернули себе мяч игроки "Немана". Шукуров пытался уйти от соперника, получил по ногам. Стандарт на своей половине поля разыграли игроки из Гродно. 
    • 3'
      Положенив вне игры у Савицкого зафиксировал рефери. Голович разыграл стандарт. 
    • 2'
      С мячом на правом фланге Карпович, ввёл он мяч в игру, подобрал его Евдокимов, но обыграть соперника не вышло. Правда, почти тут же себе вернули игровой снаряд номинальные хозяева. Савицкий рывок по центру совершил.
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался. 
    • Первый тайм
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alcufer Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Неман Гродно 0:0 Бальцан

    Исход игры
    Неман Гродно
    85.6% (107)
    Ничья
    8.8% (11)
    Бальцан
    5.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.54% (51)
    Меньше
    54.46% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    52.68% (59)
    Нет
    47.32% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Неман Гродно
    33.6% (42)
    1:0 Неман Гродно
    31.2% (39)
    2:0 Неман Гродно
    8.8% (11)
    1:1 Ничья
    8% (10)
    1:2 Бальцан
    4% (5)
    3:1 Неман Гродно
    1.6% (2)
    3:0 Неман Гродно
    1.6% (2)
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