Штрафной удар заработал иноминальные гости. Исполнил его Греч, но неудачно, мяч попал в стенку, а дальше был подобран Козловым.

Нарушение правил со стороны Шукурова. Досталось Фенеку. Разыграл стандарт Араб, перевод на правый край, ускорение Олавале, но Пархоменко с ним достаточно жёстко обошёлся. Всё в пределах правил.

Четверть часа осталась в первом тайме. Руденок начинает атаку "Немана", перевод на левый край. Шукуров отдал к линии штрафной площади. Слишком сильно.

Браунович подобрал мяч, перевод налево на Мичибучи, тот сыграл по краю. Ускорение? Нет, прострел, мяч потерян.

Пантя одним касаним на левом фланге остановил игровой снаряд, тут же с левой ноги высокую подачу исполнил. На дальней штанге только Рашо. Он же и выбил мяч подальше.

Евдокимов! А вот это уже можно назвать опасно. По нашей-то встрече. Голович вступил в игру, в прыжке отразив удар. Всё видел, на удобной высоте мяч летел.

От ворот пробил Голович. Борьба за мяч в центре поля.

25' Евдокимов получил пас от Шукурова и вместе с мячом вернулся в оборону. Высокий прессинг от игроков "Бальцана".

24' С мячом на правом фланге Рашо, сыграл он по краю. Мичибучи задержался с передачей.

23' Божович отдал ан Араба, который запутался с мячом, упустив его в аут. Ввели игровой снаряд в игру номинальные хозяева. Перевод на левы йкрай на Пантя, тот в касание на защитника и длинный заброс... Божович здесь один.

22' Середина первого тайма. Удары были. Опасных моментов нет. "Неман" формально ближе к забитому голу. Формально? По такой игре забитых мячей может и не быть.

20' Шукуров с мячом в районе центрального круга, сыграл по краю, но не прошла передача на Савицкого. С мячом Араб, отдал на Мичибучи, который перевёл на левый край на Зарая. Дошёл мяч в два касания до Олавале, но тот не сумел его обработать.

19' Торрес с мячом в центре поля, перевод на левый край напрашивался, но затянул полузащитник "Бальцана" с передачей, мяч потерял, сам же полез в отбор, нарушил правила.

18' Олавале получил передачу на ход, но сильная она была для нигерийского форварда. Руденок пробил от ворот.