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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Неман Гродно
 
Позже
Бальцан
Прогнозы 39
Неман Гродно 79.5% (31)
X 12.8% (5)
Бальцан 7.7% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Неман Гродно
Ничья
Бальцан
1.88
3.56
4.60
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Неман Гродно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зубович Егор 1 0.5
Шукуров Алимардон 1 0.5
Савицкий Павел 1 (1) 0.5
Бальцан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Греч Джейк 1 (1) 0.5
Andre I 1 0.5
Peter Olawale 1 0.5
Nikola Zerjal 1 0.5
Aleksa Andrejic 1 0.5
Angel Torres 0 0

Карточки

Неман Гродно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садовничий Иван 1 0
Козлов Михаил Михайлович 1 0
Пантя Юрий 1 0
Руденок Константин 1 0
Евдокимов Олег 1 0
Бальцан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andre I 1 1
Фенек Пол 2 0
Nikola Braunovic 2 0
Греч Джейк 1 0
Samir Arab2 1 0
Peter Olawale 1 0
Aleksa Andrejic 1 0
Danilo Golovic 1 0
Oliver Spiteri 1 0

Результаты матчей

Неман Гродно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бальцан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Неман Гродно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бальцан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
0
Неман Гродно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Бальцан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Неман Гродно
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Неман Гродно - Вадуц 1:1 Вадуц - Неман Гродно 1:2 Нафтан - Неман Гродно 0:3 Неман Гродно - БАТЭ 0:1
Барановичи - Неман Гродно 0:2 Слуцк - Неман Гродно 0:2 Сморгонь - Неман Гродно 3:3 Неман Гродно - Славия Мозырь 1:0 Ислочь Минск - Неман Гродно 0:3 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 0:0 Белшина Бобруйск - Неман Гродно 0:2 Неман Гродно - Сморгонь 3:1 Динамо-Брест - Неман Гродно 1:3 Неман Гродно - Динамо Минск 1:0 Минск - Неман Гродно 0:1 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 Неман Гродно - Энергетик-БГУ 2:0 ФК Гомель - Неман Гродно 3:3 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 0:1 Неман Гродно - Слуцк 2:0
Бальцан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бальцан - Домжале 1:3 Домжале - Бальцан 1:4 Раднички 1923 - Бальцан 1:1 Хибернианс - Бальцан 2:3
Бальцан - Биркиркара 2:1 Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2 Моста - Бальцан 2:3 Бальцан - Хамрун Спартанс 0:4 Валлетта - Бальцан 0:0 Бальцан - Флориана 3:1 Сиренс - Бальцан 1:3 Бальцан - Пьета Хотспурс 3:2 Хибернианс - Бальцан 1:2 Бальцан - Марсашлокк 0:0 Гудья Юнайтед - Бальцан 0:1 Бальцан - Санта-Лючия Ф.К. 3:1 Зеббудж Рейнджерс - Бальцан 2:3 Биркиркара - Бальцан 2:1 Гзира Юнайтед - Бальцан 0:1 Бальцан - Моста 1:2

Результаты матчей

Неман Гродно
Бальцан

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Неман Гродно
Бальцан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Неман Гродно - Бальцан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июля 2023, осталось 2 дня 12 часов 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Неман Гродно 79.5% (31)
    X 12.8% (5)
    Бальцан 7.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Неман Гродно
    Ничья
    Бальцан
    1.88
    3.56
    4.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Неман Гродно - Бальцан онлайн

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    Прогнозы на матч Неман Гродно - Бальцан

    Исход игры
    Неман Гродно
    79.5% (31)
    Ничья
    12.8% (5)
    Бальцан
    7.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.24% (16)
    Меньше
    56.76% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    56.76% (21)
    Нет
    43.24% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Неман Гродно
    30.8% (12)
    1:0 Неман Гродно
    28.2% (11)
    1:1 Ничья
    12.8% (5)
    2:0 Неман Гродно
    12.8% (5)
    1:2 Бальцан
    7.7% (3)
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    Неман Гродно
    Бальцан
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