Тур: 2. Стадион: Centenary Stadium.
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Бомбардиры внутри турнира
Неман Гродно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зубович Егор
|1
|0.5
|Шукуров Алимардон
|1
|0.5
|Савицкий Павел
|1 (1)
|0.5
Бальцан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Греч Джейк
|1 (1)
|0.5
|Andre I
|1
|0.5
|Peter Olawale
|1
|0.5
|Nikola Zerjal
|1
|0.5
|Aleksa Andrejic
|1
|0.5
|Angel Torres
|0
|0
Карточки
Неман Гродно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садовничий Иван
|1
|0
|Козлов Михаил Михайлович
|1
|0
|Пантя Юрий
|1
|0
|Руденок Константин
|1
|0
|Евдокимов Олег
|1
|0
Бальцан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andre I
|1
|1
|Фенек Пол
|2
|0
|Nikola Braunovic
|2
|0
|Греч Джейк
|1
|0
|Samir Arab2
|1
|0
|Peter Olawale
|1
|0
|Aleksa Andrejic
|1
|0
|Danilo Golovic
|1
|0
|Oliver Spiteri
|1
|0
Результаты матчей
Неман Гродно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бальцан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Неман Гродно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бальцан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
0
Неман Гродно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Бальцан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Неман Гродно
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Неман Гродно - Вадуц 1:1 Вадуц - Неман Гродно 1:2 Нафтан - Неман Гродно 0:3 Неман Гродно - БАТЭ 0:1
Барановичи - Неман Гродно 0:2 Слуцк - Неман Гродно 0:2 Сморгонь - Неман Гродно 3:3 Неман Гродно - Славия Мозырь 1:0 Ислочь Минск - Неман Гродно 0:3 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 0:0 Белшина Бобруйск - Неман Гродно 0:2 Неман Гродно - Сморгонь 3:1 Динамо-Брест - Неман Гродно 1:3 Неман Гродно - Динамо Минск 1:0 Минск - Неман Гродно 0:1 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 Неман Гродно - Энергетик-БГУ 2:0 ФК Гомель - Неман Гродно 3:3 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 0:1 Неман Гродно - Слуцк 2:0
Бальцан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бальцан - Домжале 1:3 Домжале - Бальцан 1:4 Раднички 1923 - Бальцан 1:1 Хибернианс - Бальцан 2:3
Бальцан - Биркиркара 2:1 Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2 Моста - Бальцан 2:3 Бальцан - Хамрун Спартанс 0:4 Валлетта - Бальцан 0:0 Бальцан - Флориана 3:1 Сиренс - Бальцан 1:3 Бальцан - Пьета Хотспурс 3:2 Хибернианс - Бальцан 1:2 Бальцан - Марсашлокк 0:0 Гудья Юнайтед - Бальцан 0:1 Бальцан - Санта-Лючия Ф.К. 3:1 Зеббудж Рейнджерс - Бальцан 2:3 Биркиркара - Бальцан 2:1 Гзира Юнайтед - Бальцан 0:1 Бальцан - Моста 1:2
Результаты матчей
Неман Гродно
Бальцан
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Неман Гродно
Бальцан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогнозы на матч Неман Гродно - Бальцан
Исход игры
Неман Гродно
79.5% (31)
Ничья
12.8% (5)
Бальцан
7.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.24% (16)
Меньше
56.76% (21)
Обе команды забьют
Да
56.76% (21)
Нет
43.24% (16)
Популярный счёт
2:1 Неман Гродно
30.8% (12)
1:0 Неман Гродно
28.2% (11)
1:1 Ничья
12.8% (5)
2:0 Неман Гродно
12.8% (5)
1:2 Бальцан
7.7% (3)
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