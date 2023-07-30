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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Жилина
0:0
Первый тайм: 35'
Ружомберок
0'
6' Желтая карточка
Лютеран Оливер

Ход матча

6'
 
Лютеран Оливер
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
Ружомберок
2.95
3.65
2.86
Все Коэффициенты
30
Белько
Любомир
3
Лейтнер
Патрик
18
Стойчевски
Андрей
17
James
Ndjeungoue
4
Копашек
Самуэль
27
Яворчек
Доминик
11
Samuel
Gidi
6
Xavier
Adang
10
Капралик
Адриан
13
Henry
Addo
19
Ямбор
Тимотей
35
Крайчирик
Иван
39
Котула
Юрай
3
Масло
Ян
32
Малы
Матуш
28
Селески
Александер
30
Хриен
Мартин
8
Домонкос
Кристоф
4
Лютеран
Оливер
10
Шефчик
Самуэль
15
Герец
Штефан
20
Хобот
Марьян
Жилина
3-4-2-1
Ружомберок
4-3-3

История личных встреч

Жилина
Ружомберок

32 матча

90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.4%
37.5%
3.1%
19 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
21.9%
9.3%
22 победы 7 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 13 побед

51 матч

56.9%
17.6%
25.5%
29 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

37.3%
47.1%
15.6%
19 побед 24 ничьи 8 побед

Второй тайм

43.1%
31.4%
25.5%
22 победы 16 ничьих 13 побед

История матчей

SLE
3:1
С
2:0
С
0:2
С
3:0
С
0:2
С
5:1
С
0:2
С
3:2
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
4:2
С
1:1
С
3:0
С
3:1
С
3:0
К
0:0
С
1:2
К
2:1
С
2:0
С
1:0
С
3:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:0
С
2:2
С
1:1
С
5:1
С
0:1
С
3:2
С
2:3
С
2:2
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
0:1
CL
2:1
CL
1:2
CL
0:0
CL
3:1
CL
1:1
CL
1:0
CL
0:3
CL
1:0
CL
2:0
CL
0:1
CL
1:1
CL
4:1
CL
1:2

Голы

Всего голов

53
35

Голов в среднем за матч

2.12
1.35

Среднее время на гол

42
66

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

1.31
0.88

Среднее время на гол

68
102

Всего голов

87
57

Голов в среднем за матч

1.71
1.12

Тотал матчей

2.5
48
Больше 94%
Меньше 6%
3
41
Больше 80%
Меньше 20%
10
28
Больше 55%
Меньше 45%
23
15
Больше 29%
Меньше 71%
36
9
Больше 18%
Меньше 82%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
48

Среднее время на гол

52
80

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лютеран Оливер 1 0

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1
Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Слован Братислава - Жилина 0:1
Ружомберок
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1
Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Михаловце 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Михаловце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Скалица
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
ДАК
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Спартак Трнава
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Тренчин
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ружомберок
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Кошице
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Слован Братислава
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Жилина
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Злате Моравце
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Скалица
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Жилина
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Кошице
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Спартак Трнава
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Злате Моравце
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ружомберок
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тренчин
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ДАК
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Железярне Подбрезова
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Слован Братислава
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ружомберок
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Тренчин
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
ДАК
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Дукла Банска-Бистрица
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Жилина
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кошице
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спартак Трнава
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Михаловце
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Скалица
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Злате Моравце
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 3
Скалица Гаша Роман 1
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 1
Скалица Denis Baumgartner 1
Железярне Подбрезова Christophe Kabongo 1
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Кузма Марек 1
Слован Братислава Агбо Уче 1
Дукла Банска-Бистрица Branislav Luptak 1
Дукла Банска-Бистрица Рихтарех Давид 1
Кошице Кесе Кристи 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Лютеран Оливер получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
Ружомберок
2.95
3.65
2.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Жилина 0:0 Ружомберок онлайн

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