Тур: 1. Стадион: Стадион под Дубном.
0:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
11
Samuel
Gidi
13
Henry
Addo
39
Котула
Юрай
3
Масло
Ян
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
15
Герец
Штефан
20
Хобот
Марьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Henry AddoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Немчик ТомашЗащитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
-
29 Дурис ДавидНападающий
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Котула ЮрайЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
-
20 Хобот МарьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
17 Тучны АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Tomko
История личных встреч
Жилина
Ружомберок
32 матча
90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.4%
37.5%
3.1%
19 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
21.9%
9.3%
22 победы 7 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 13 побед
51 матч
56.9%
17.6%
25.5%
29 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
37.3%
47.1%
15.6%
19 побед 24 ничьи 8 побед
Второй тайм
43.1%
31.4%
25.5%
22 победы 16 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
53
35
Голов в среднем за матч
2.12
1.35
Среднее время на гол
42
66
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
1.31
0.88
Среднее время на гол
68
102
Всего голов
87
57
Голов в среднем за матч
1.71
1.12
Тотал матчей
2.5
48
Больше 94%
Меньше 6%
3
41
Больше 80%
Меньше 20%
10
28
Больше 55%
Меньше 45%
23
15
Больше 29%
Меньше 71%
36
9
Больше 18%
Меньше 82%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
Среднее время на гол
52
80
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лютеран Оливер
|1
|0
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1
Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Слован Братислава - Жилина 0:1
Ружомберок
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1
Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Михаловце 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Михаловце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|3
|Скалица
|Гаша Роман
|1
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|1
|Скалица
|Denis Baumgartner
|1
|Железярне Подбрезова
|Christophe Kabongo
|1
|Железярне Подбрезова
|Кузма Марек
|1
|Слован Братислава
|Агбо Уче
|1
|Дукла Банска-Бистрица
|Branislav Luptak
|1
|Дукла Банска-Бистрица
|Рихтарех Давид
|1
|Кошице
|Кесе Кристи
|1