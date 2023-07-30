Тур: 1. Стадион: Стадион под Дубном.
3:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаЛютеран Оливер
1:0
38' ГолHenry Addo
56' Желтая карточкаСтойчевски Андрей
1:1
58' ГолДомонкос Кристоф
65' Желтая карточкаГерец Штефан
2:1
70' ГолHenry Addo
3:1
83' ГолЗауэр Марио
90'+5
Ход матча
38'
1:0
58'
1:1
65'
70'
2:1
81'
83'
3:1
11
Samuel
Gidi
13
Henry
Addo
39
Котула
Юрай
3
Масло
Ян
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
15
Герец
Штефан
20
Хобот
Марьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Henry AddoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Немчик ТомашЗащитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
-
29 Дурис ДавидНападающий
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Котула ЮрайЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
-
20 Хобот МарьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
17 Тучны АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Tomko
История личных встреч
Жилина
Ружомберок
32 матча
90.6%
9.4%
5.3290705182008E-15%
29 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.4%
37.5%
3.1%
19 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
21.9%
9.3%
22 победы 7 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 13 побед
51 матч
56.9%
17.6%
25.5%
29 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
37.3%
47.1%
15.6%
19 побед 24 ничьи 8 побед
Второй тайм
43.1%
31.4%
25.5%
22 победы 16 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
53
35
Голов в среднем за матч
2.12
1.35
Среднее время на гол
42
66
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
1.31
0.88
Среднее время на гол
68
102
Всего голов
87
57
Голов в среднем за матч
1.71
1.12
Тотал матчей
2.5
48
Больше 94%
Меньше 6%
3
41
Больше 80%
Меньше 20%
10
28
Больше 55%
Меньше 45%
23
15
Больше 29%
Меньше 71%
36
9
Больше 18%
Меньше 82%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
Среднее время на гол
52
80
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henry Addo
|2
|2
|Зауэр Марио
|1
|1
|Илько Патрик
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домонкос Кристоф
|1
|1
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герец Штефан
|1
|0
|Лютеран Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Жилина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1
Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Слован Братислава - Жилина 0:1
Ружомберок
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1
Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Михаловце 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Михаловце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0
Результаты матчей
Жилина
Ружомберок
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Жилина
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|3
|Жилина
|Henry Addo
|2
|Спартак Трнава
|Джуричин Марко
|1
|Скалица
|Гаша Роман
|1
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|1
|Железярне Подбрезова
|Кузма Марек
|1
|Слован Братислава
|Агбо Уче
|1
|Дукла Банска-Бистрица
|Branislav Luptak
|1
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|1
|Ружомберок
|Герец Штефан
|1