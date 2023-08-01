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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Бальцан
0:0
Перерыв
Неман Гродно
0'
32' Желтая карточка
Торрес Анхель

Ход матча

32'
Торрес Анхель
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 130
Бальцан 26.2% (34)
X 36.9% (48)
Неман Гродно 36.9% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бальцан
Ничья
Неман Гродно
3.65
3.40
3.10
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Голович
Данило
2
Божович
Иван
27
Рашо
Момчило
4
Фаусто
Андре
5
Араб
Самир
18
МичибучиРуохей
8
Фенек
Пол
21
Греч
Джейк
77
Андреич
Алекса
17
Олавале
Питер
10
Торрес
Анхель
16
Руденок
Константин
4
Васильев
Андрей
20
Садовничий
Иван
5
Пархоменко
Егор
8
Пантя
Юрий
22
Шукуров
Алимардон
47
Козлов
Михаил
Михайлович
33
Карпович
Сергей
24
Якимов
Андрей
15
Евдокимов
Олег
17
Зубович
Егор
Бальцан
4-4-2
Неман Гродно
4-2-3-1

История личных встреч

Бальцан
Неман Гродно

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Бальцан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Греч Джейк 1 (1) 0.25
Фаусто Андре 1 0.25
Олавале Питер 1 0.25
Зерял Никола 1 0.25
Андреич Алекса 1 0.25
Торрес Анхель 0 0
Неман Гродно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савицкий Павел 2 (1) 0.5
Зубович Егор 1 0.25
Карпович Сергей 1 0.25
Шукуров Алимардон 1 0.25
Якимов Андрей 0 0

Карточки

Бальцан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаусто Андре 1 1
Фенек Пол 2 0
Олавале Питер 2 0
Браунович Никола 2 0
Араб Самир 1 0
Греч Джейк 1 0
Торрес Анхель 1 0
Андреич Алекса 1 0
Голович Данило 1 0
Oliver Spiteri 1 0
Неман Гродно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садовничий Иван 2 0
Козлов Михаил Михайлович 1 0
Пантя Юрий 1 0
Руденок Константин 1 0
Евдокимов Олег 1 0
Пархоменко Егор 1 0

Результаты матчей

Бальцан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Неман Гродно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Бальцан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Неман Гродно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
3
Бальцан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Неман Гродно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Бальцан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Неман Гродно - Бальцан 2:0 Бальцан - Домжале 1:3 Домжале - Бальцан 1:4 Раднички 1923 - Бальцан 1:1
Хибернианс - Бальцан 2:3 Бальцан - Биркиркара 2:1 Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2 Моста - Бальцан 2:3 Бальцан - Хамрун Спартанс 0:4 Валлетта - Бальцан 0:0 Бальцан - Флориана 3:1 Сиренс - Бальцан 1:3 Бальцан - Пьета Хотспурс 3:2 Хибернианс - Бальцан 1:2 Бальцан - Марсашлокк 0:0 Гудья Юнайтед - Бальцан 0:1 Бальцан - Санта-Лючия Ф.К. 3:1 Зеббудж Рейнджерс - Бальцан 2:3 Биркиркара - Бальцан 2:1 Гзира Юнайтед - Бальцан 0:1
Неман Гродно
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Неман Гродно - Бальцан 2:0 Неман Гродно - Вадуц 1:1 Вадуц - Неман Гродно 1:2 Нафтан - Неман Гродно 0:3
Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Барановичи - Неман Гродно 0:2 Слуцк - Неман Гродно 0:2 Сморгонь - Неман Гродно 3:3 Неман Гродно - Славия Мозырь 1:0 Ислочь Минск - Неман Гродно 0:3 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 0:0 Белшина Бобруйск - Неман Гродно 0:2 Неман Гродно - Сморгонь 3:1 Динамо-Брест - Неман Гродно 1:3 Неман Гродно - Динамо Минск 1:0 Минск - Неман Гродно 0:1 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 Неман Гродно - Энергетик-БГУ 2:0 ФК Гомель - Неман Гродно 3:3 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 0:1

Результаты матчей

Бальцан
Неман Гродно

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бальцан
Неман Гродно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Бальцан" (Мальта) - "Неман" (Гродно, Беларусь) - 0:0.
  • Фол, нарушение
    45'
    Торрес в центре поля подтолкнул в спину Шукурова.
  • 45'
    Карпович справа прошёл вперёд, но его передача в центр на Зубовича получилась неточной. Евдокимов слева сумел побороться за мяч.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Пападопулос в первом тайме.
  • 45'
    Подачу Карповича справа к воротам заблокировал Фаусто.
  • Угловой
    44'
    Торрес от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Зубович.
  • 43'
    Садовничий не позволил Олавале слева доставить мяч к воротам.
  • Офсайд
    42'
    Зубович справа оказался в офсайде.
  • 41'
    Андреич слева прорвался в штрафную площадь и с пятнадцати метров пробил в ближний угол. Руденок правильно выбрал позицию и забрал мяч в руки.
  • 40'
    У Бодовича справа подача получилась слабой. Карпович мяч перехватил.
  • Фол, нарушение
    38'
    Зубович у центрального круга сбил Андреича.
  • 37'
    Удар Греча справа от угла штрафной площади получился левее ворот.
  • 36'
    Заброс Васильева вперёд по правому флангу соперники перехватили.
  • 34'
    Мичибучи на правом фланге не смог догнать мяч после сильного заброса вперёд от Божовича.
  • Желтая карточка
    33'
    Торрес в центре поля ударил Якимова и получил жёлтую карточку.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      32'
      Олавале на чужой половине поля сбил Садовничего.
    • Угловой
      30'
      Греч от углового флага покатил мяч на Торреса, чей удар с линии штрафной площади соперники заблокировали.
    • 29'
      Греч с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
    • 28'
      Пантя слева прострелил в центр на Якимова, удар которого с двенадцати метров пришёлся в соперника.
    • Угловой
      27'
      Угловой удар исполнили гости. Момента у ворот белорусам со "стандарта" создать не удалось.
    • Опасный момент
      26'
      Евдокимов слева ворвался в штрафную площадь и пробил в дальний угол. На помощь голкиперу сумел подоспеть Рашо, выбивший мяч за пределы поля.
    • 25'
      Пархоменко на фланге чисто в подкате выбил мяч у Андреича.
    • Травма, повреждение
      23'
      Возникли проблемы со здоровьем у арбитра на линии. Ему принесли водички, а команды в это время тоже отправились попить воды к скамейкам запасных.
    • 22'
      Первый тайм приближается к середине. "Неман" пока не отметился у чужих ворот даже неточными ударами. На счету хозяев уже несколько таких ударов. В створ мяч пока не летит.
    • Фол, нарушение
      20'
      Олавале в центральном круге грубо сыграл против Шукурова.
    • 19'
      После скидки Олавале слева с линии штрафной площади Торрес пробил выше ворот.
    • 18'
      Стартовый отрезок матча проходит в равной борьбе. Хозяева больше заработали "стандартов", но это не привело к увеличению моментов у ворот. С ударами не складывается у обеих команд.
    • 17'
      Подача Евдокимова справа к дальней штанге получилась слишком сильной. Зубович до мяча добраться не смог.
    • Травма, повреждение
      16'
      Якимов в центре поля в верховой борьбе неудачно столкнулся с двумя соперниками. Арбитр выдержал паузу, но медиков на поле приглашать не стал.
    • Угловой
      15'
      Следующая подача Греча от углового флага получилась слишком высокой. Мяч перелетел всех игроков перед воротами и покинул пределы поля.
    • Угловой
      14'
      Подача Греча от углового флага навесил к ближней штанге, где Олавале помешал прицельно пробить Пархоменко.
    • 13'
      Андреич справа с четырнадцати метров пробил выше ворот.
    • Угловой
      12'
      Второй угловой удар хозяева разыграли. Подачу Греча слева к воротам соперники заблокировали.
    • 11'
      Евдокимов слева неудачно сделал заброс вперёд на Шукурова. Голович на выходе с большой форой оказался первым на мяче.
    • 10'
      Пантя слева рванул вперёд, но не совладал с собственной скоростью и упустил мяч за боковую линию поля.
    • Угловой
      9'
      Греч исполнил первый угловой удар в матче. Его навес последовал к ближней штанге. Мяч отскочил к Андреичу, который с линии штрафной площади пробил выше ворот.
    • 8'
      Гости красиво покомбинировали на левом фланге и сделали заброс в штрафную площадь на Зубовича. Егору не с кем было обыграться.
    • Фол, нарушение
      7'
      Олавале у чужой штрафной площади прихватил руками Пархоменко.
    • 6'
      Васильев справа сделал заброс вперёд на Якимова, который в борьбе с соперником упустил мяч за пределы поля.
    • 5'
      "Неман" очень высоко старается прессинговать соперников и не позволяет им переходить в атаку.
    • Офсайд
      4'
      Олавале оказался в офсайде.
    • 3'
      В первом матче победу одержал "Неман" со счётом 2:0. Гродненцам сегодня предстоит отстоять эту победу, а, возможно, и увеличить это преимущество.
    • 2'
      "Бальцан" играет в красно-белой форме, "Неман" - в зелёно-жёлтой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Сентенари Стэдиум"!
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Торрес Анхель получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Centenary Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бальцан 0:0 Неман Гродно

    Исход игры
    Бальцан
    26.2% (34)
    Ничья
    36.9% (48)
    Неман Гродно
    36.9% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.79% (45)
    Меньше
    61.21% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    72.41% (84)
    Нет
    27.59% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.8% (40)
    1:2 Неман Гродно
    16.2% (21)
    2:1 Бальцан
    10.8% (14)
    1:0 Бальцан
    8.5% (11)
    0:1 Неман Гродно
    6.2% (8)
    2:0 Бальцан
    4.6% (6)
    2:2 Ничья
    3.8% (5)
    0:2 Неман Гродно
    3.8% (5)
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