Садовничий не позволил Олавале слева доставить мяч к воротам.

Торрес от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Зубович.

Карпович справа прошёл вперёд, но его передача в центр на Зубовича получилась неточной. Евдокимов слева сумел побороться за мяч.

Торрес в центре поля подтолкнул в спину Шукурова.

Торрес в центре поля ударил Якимова и получил жёлтую карточку.

Мичибучи на правом фланге не смог догнать мяч после сильного заброса вперёд от Божовича.

Андреич слева прорвался в штрафную площадь и с пятнадцати метров пробил в ближний угол. Руденок правильно выбрал позицию и забрал мяч в руки.

Олавале в центральном круге грубо сыграл против Шукурова.

Первый тайм приближается к середине. "Неман" пока не отметился у чужих ворот даже неточными ударами. На счету хозяев уже несколько таких ударов. В створ мяч пока не летит.

Возникли проблемы со здоровьем у арбитра на линии. Ему принесли водички, а команды в это время тоже отправились попить воды к скамейкам запасных.

Пархоменко на фланге чисто в подкате выбил мяч у Андреича.

Евдокимов слева ворвался в штрафную площадь и пробил в дальний угол. На помощь голкиперу сумел подоспеть Рашо, выбивший мяч за пределы поля.

Угловой удар исполнили гости. Момента у ворот белорусам со "стандарта" создать не удалось.

Пантя слева прострелил в центр на Якимова, удар которого с двенадцати метров пришёлся в соперника.

Греч от углового флага покатил мяч на Торреса, чей удар с линии штрафной площади соперники заблокировали.

19' После скидки Олавале слева с линии штрафной площади Торрес пробил выше ворот.

18' Стартовый отрезок матча проходит в равной борьбе. Хозяева больше заработали "стандартов", но это не привело к увеличению моментов у ворот. С ударами не складывается у обеих команд.

17' Подача Евдокимова справа к дальней штанге получилась слишком сильной. Зубович до мяча добраться не смог.

16' Якимов в центре поля в верховой борьбе неудачно столкнулся с двумя соперниками. Арбитр выдержал паузу, но медиков на поле приглашать не стал.

15' Следующая подача Греча от углового флага получилась слишком высокой. Мяч перелетел всех игроков перед воротами и покинул пределы поля.

14' Подача Греча от углового флага навесил к ближней штанге, где Олавале помешал прицельно пробить Пархоменко.

13' Андреич справа с четырнадцати метров пробил выше ворот.

12' Второй угловой удар хозяева разыграли. Подачу Греча слева к воротам соперники заблокировали.

11' Евдокимов слева неудачно сделал заброс вперёд на Шукурова. Голович на выходе с большой форой оказался первым на мяче.

10' Пантя слева рванул вперёд, но не совладал с собственной скоростью и упустил мяч за боковую линию поля.

9' Греч исполнил первый угловой удар в матче. Его навес последовал к ближней штанге. Мяч отскочил к Андреичу, который с линии штрафной площади пробил выше ворот.

8' Гости красиво покомбинировали на левом фланге и сделали заброс в штрафную площадь на Зубовича. Егору не с кем было обыграться.

7' Олавале у чужой штрафной площади прихватил руками Пархоменко.

6' Васильев справа сделал заброс вперёд на Якимова, который в борьбе с соперником упустил мяч за пределы поля.

5' "Неман" очень высоко старается прессинговать соперников и не позволяет им переходить в атаку.

4' Олавале оказался в офсайде.

3' В первом матче победу одержал "Неман" со счётом 2:0. Гродненцам сегодня предстоит отстоять эту победу, а, возможно, и увеличить это преимущество.

2' "Бальцан" играет в красно-белой форме, "Неман" - в зелёно-жёлтой.