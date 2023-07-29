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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Бальцан
 
Позже
Неман Гродно
Прогнозы 50
Бальцан 36% (18)
X 42% (21)
Неман Гродно 22% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бальцан
Ничья
Неман Гродно
2.75
3.25
2.34
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бальцан
Неман Гродно

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Бальцан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Греч Джейк 1 (1) 0.33
Andre I 1 0.33
Олавале Питер 1 0.33
Зерял Никола 1 0.33
Андреич Алекса 1 0.33
Торрес Анхель 0 0
Неман Гродно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савицкий Павел 2 (1) 0.67
Зубович Егор 1 0.33
Карпович Сергей 1 0.33
Шукуров Алимардон 1 0.33
Якимов Андрей 0 0

Карточки

Бальцан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andre I 1 1
Фенек Пол 2 0
Олавале Питер 2 0
Браунович Никола 2 0
Араб Самир 1 0
Греч Джейк 1 0
Андреич Алекса 1 0
Голович Данило 1 0
Oliver Spiteri 1 0
Неман Гродно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садовничий Иван 2 0
Козлов Михаил Михайлович 1 0
Пантя Юрий 1 0
Руденок Константин 1 0
Евдокимов Олег 1 0
Пархоменко Егор 1 0

Результаты матчей

Бальцан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Неман Гродно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Бальцан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Неман Гродно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
3
Бальцан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Неман Гродно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Бальцан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Неман Гродно - Бальцан 2:0 Бальцан - Домжале 1:3 Домжале - Бальцан 1:4 Раднички 1923 - Бальцан 1:1
Хибернианс - Бальцан 2:3 Бальцан - Биркиркара 2:1 Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2 Моста - Бальцан 2:3 Бальцан - Хамрун Спартанс 0:4 Валлетта - Бальцан 0:0 Бальцан - Флориана 3:1 Сиренс - Бальцан 1:3 Бальцан - Пьета Хотспурс 3:2 Хибернианс - Бальцан 1:2 Бальцан - Марсашлокк 0:0 Гудья Юнайтед - Бальцан 0:1 Бальцан - Санта-Лючия Ф.К. 3:1 Зеббудж Рейнджерс - Бальцан 2:3 Биркиркара - Бальцан 2:1 Гзира Юнайтед - Бальцан 0:1
Неман Гродно
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Неман Гродно - Бальцан 2:0 Неман Гродно - Вадуц 1:1 Вадуц - Неман Гродно 1:2 Нафтан - Неман Гродно 0:3
Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Барановичи - Неман Гродно 0:2 Слуцк - Неман Гродно 0:2 Сморгонь - Неман Гродно 3:3 Неман Гродно - Славия Мозырь 1:0 Ислочь Минск - Неман Гродно 0:3 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 0:0 Белшина Бобруйск - Неман Гродно 0:2 Неман Гродно - Сморгонь 3:1 Динамо-Брест - Неман Гродно 1:3 Неман Гродно - Динамо Минск 1:0 Минск - Неман Гродно 0:1 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 Неман Гродно - Энергетик-БГУ 2:0 ФК Гомель - Неман Гродно 3:3 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 0:1

Результаты матчей

Бальцан
Неман Гродно

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бальцан
Неман Гродно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бальцан - Неман Гродно от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 августа 2023, осталось 2 дня 13 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 50
    Бальцан 36% (18)
    X 42% (21)
    Неман Гродно 22% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бальцан
    Ничья
    Неман Гродно
    2.75
    3.25
    2.34
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бальцан - Неман Гродно онлайн

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    Прогнозы на матч Бальцан - Неман Гродно

    Исход игры
    Бальцан
    36% (18)
    Ничья
    42% (21)
    Неман Гродно
    22% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.26% (13)
    Меньше
    71.74% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    67.39% (31)
    Нет
    32.61% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36% (18)
    1:0 Бальцан
    14% (7)
    2:1 Бальцан
    14% (7)
    1:2 Неман Гродно
    6% (3)
    2:0 Бальцан
    6% (3)
    0:1 Неман Гродно
    4% (2)
    2:2 Ничья
    4% (2)
    0:2 Неман Гродно
    4% (2)
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    Бальцан
    Неман Гродно
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