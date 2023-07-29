Тур: 2. Стадион: Centenary Stadium.
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История личных встреч
Бальцан
Неман Гродно
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Бальцан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Греч Джейк
|1 (1)
|0.33
|Andre I
|1
|0.33
|Олавале Питер
|1
|0.33
|Зерял Никола
|1
|0.33
|Андреич Алекса
|1
|0.33
|Торрес Анхель
|0
|0
Неман Гродно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Савицкий Павел
|2 (1)
|0.67
|Зубович Егор
|1
|0.33
|Карпович Сергей
|1
|0.33
|Шукуров Алимардон
|1
|0.33
|Якимов Андрей
|0
|0
Карточки
Бальцан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andre I
|1
|1
|Фенек Пол
|2
|0
|Олавале Питер
|2
|0
|Браунович Никола
|2
|0
|Араб Самир
|1
|0
|Греч Джейк
|1
|0
|Андреич Алекса
|1
|0
|Голович Данило
|1
|0
|Oliver Spiteri
|1
|0
Неман Гродно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садовничий Иван
|2
|0
|Козлов Михаил Михайлович
|1
|0
|Пантя Юрий
|1
|0
|Руденок Константин
|1
|0
|Евдокимов Олег
|1
|0
|Пархоменко Егор
|1
|0
Результаты матчей
Бальцан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Неман Гродно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Бальцан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Неман Гродно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
3
Бальцан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Неман Гродно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
1
100%
0
0%
91-120
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Бальцан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Неман Гродно - Бальцан 2:0 Бальцан - Домжале 1:3 Домжале - Бальцан 1:4 Раднички 1923 - Бальцан 1:1
Хибернианс - Бальцан 2:3 Бальцан - Биркиркара 2:1 Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2 Моста - Бальцан 2:3 Бальцан - Хамрун Спартанс 0:4 Валлетта - Бальцан 0:0 Бальцан - Флориана 3:1 Сиренс - Бальцан 1:3 Бальцан - Пьета Хотспурс 3:2 Хибернианс - Бальцан 1:2 Бальцан - Марсашлокк 0:0 Гудья Юнайтед - Бальцан 0:1 Бальцан - Санта-Лючия Ф.К. 3:1 Зеббудж Рейнджерс - Бальцан 2:3 Биркиркара - Бальцан 2:1 Гзира Юнайтед - Бальцан 0:1
Неман Гродно
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Неман Гродно - Бальцан 2:0 Неман Гродно - Вадуц 1:1 Вадуц - Неман Гродно 1:2 Нафтан - Неман Гродно 0:3
Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Барановичи - Неман Гродно 0:2 Слуцк - Неман Гродно 0:2 Сморгонь - Неман Гродно 3:3 Неман Гродно - Славия Мозырь 1:0 Ислочь Минск - Неман Гродно 0:3 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 0:0 Белшина Бобруйск - Неман Гродно 0:2 Неман Гродно - Сморгонь 3:1 Динамо-Брест - Неман Гродно 1:3 Неман Гродно - Динамо Минск 1:0 Минск - Неман Гродно 0:1 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 Неман Гродно - Энергетик-БГУ 2:0 ФК Гомель - Неман Гродно 3:3 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 0:1
Результаты матчей
Бальцан
Неман Гродно
Точный счет
1:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Бальцан
Неман Гродно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Железничар
|Дрина Амар
|3
|Дукаджини
|Даллку Арменд
|1 1
Прогнозы на матч Бальцан - Неман Гродно
Исход игры
Бальцан
36% (18)
Ничья
42% (21)
Неман Гродно
22% (11)
Тотал 2.5
Больше
28.26% (13)
Меньше
71.74% (33)
Обе команды забьют
Да
67.39% (31)
Нет
32.61% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36% (18)
1:0 Бальцан
14% (7)
2:1 Бальцан
14% (7)
1:2 Неман Гродно
6% (3)
2:0 Бальцан
6% (3)
0:1 Неман Гродно
4% (2)
2:2 Ничья
4% (2)
0:2 Неман Гродно
4% (2)
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