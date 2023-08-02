Тур: 2. Стадион: Stade Jos Haupert.
1:0
Первый тайм: 45'
Ход матча
37'
38'
1:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
76 Владение мячом, % 24
Прогноз на матч от Liveresult
18
Dylan
Kuete
10
Агович
Эдис
23
Хаджи
Самир
93
Тиагиньо
11
Macula
20
Farid
Romero
47
Борг
Бруклин
74
Вилксон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Dylan KueteЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Агович ЭдисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Хаджи СамирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Маргату ЖоауВратарь
- Защитник
-
33 Штумпф КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Лима ЭнзоНападающий
-
80 Sinan Altun
-
77 Evann Mendes
-
-
22 Hicham Arma
-
70 Marc Thomas
-
Главный тренер: Jamath Shoffner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
93 ТиагиньоЗащитник
- Полузащитник
-
11 MaculaПолузащитник
-
20 Farid RomeroПолузащитник
-
47 Борг БруклинНападающий
-
74 ВилксонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Aidan Pisani
-
-
-
15 Hytem Kadar
-
-
-
-
-
29 Deyan Pace
-
99 Izaak Ellul
-
Главный тренер: Абдилла Даррен
История личных встреч
Дюделанж
Гзира Юнайтед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Дюделанж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|1
|Хаджи Самир
|1
|0.25
|Румер Якюро
|1
|0.25
|Уассьеро Жан-Сильвио
|0
|0
|Фрере Бруно
|0
|0
Гзира Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Macula
|2
|0.5
|Шерри Закари
|1
|0.25
|Вилксон
|1
|0.25
|Борг Бруклин
|1
|0.25
|Тиагиньо
|0
|0
Карточки
Дюделанж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидибе Исмаэль
|2
|1
|Румер Якюро
|1
|1
|Уассьеро Жан-Сильвио
|1
|0
|Диуф Жюль
|1
|0
|Фрере Бруно
|1
|0
|Dylan Kuete
|1
|0
Гзира Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Macula
|2
|0
|Jackson Mendonza
|2
|0
|Тиагиньо
|1
|0
|Диас Марсело II
|1
|0
|Кассар Дэвид
|1
|0
|Вилксон
|1
|0
|Farid Romero
|1
|0
|Carlos Chaba
|1
|0
|Izaak Ellul
|1
|0
Результаты матчей
Дюделанж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гзира Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Дюделанж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гзира Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
4
Дюделанж
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гзира Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Дюделанж
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Гзира Юнайтед - Дюделанж 2:0 Сент-Патрикс - Дюделанж 2:3 Дюделанж - Сент-Патрикс 2:1 Жюнесс Эш - Дюделанж 4:2
Дюделанж - Вильц 1:1 Виктория Роспорт - Дюделанж 2:1 Дюделанж - Кэрьенг 4:0 Дюделанж - Мондерканге 5:1 Свифт Эсперанж - Дюделанж 4:3 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 4:0 Дифферданж - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Фола 2:1 Этцелла - Дюделанж 2:5 Дюделанж - Унион Титус 0:1 Страссен - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Расинг Юнион 0:1 Хостерт - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Прогрес 1:4 Дюделанж - Ульсан Хёндэ 3:2 Вильц - Дюделанж 0:3
Гзира Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гзира Юнайтед - Дюделанж 2:0 Гленторан - Гзира Юнайтед 1:1 Гзира Юнайтед - Гленторан 2:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 4:0
Гзира Юнайтед - Зеббудж Рейнджерс 4:0 Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:3 Гзира Юнайтед - Моста 1:2 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Гзира Юнайтед - Валлетта 1:2 Флориана - Гзира Юнайтед 1:1 Гзира Юнайтед - Сиренс 1:0 Пьета Хотспурс - Гзира Юнайтед 0:6 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:0 Марсашлокк - Гзира Юнайтед 0:3 Гзира Юнайтед - Гудья Юнайтед 1:1 Санта-Лючия Ф.К. - Гзира Юнайтед 0:1 Зеббудж Рейнджерс - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Интер Милан 1:6 Гзира Юнайтед - Бальцан 0:1
Результаты матчей
Дюделанж
Гзира Юнайтед
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Дюделанж
Гзира Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Струга Трим-Лум
|Радески Марьян
|3 (1)
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Бальцан
|Олавале Питер
|3
|Железничар
|Дрина Амар
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дюделанж 1:0 Гзира Юнайтед
Исход игры
Дюделанж
81.5% (88)
Ничья
13.9% (15)
Гзира Юнайтед
4.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
48.6% (52)
Меньше
51.4% (55)
Обе команды забьют
Да
60.75% (65)
Нет
39.25% (42)
Популярный счёт
2:1 Дюделанж
35.2% (38)
1:0 Дюделанж
22.2% (24)
2:0 Дюделанж
14.8% (16)
1:1 Ничья
13% (14)
3:1 Дюделанж
6.5% (7)
1:2 Гзира Юнайтед
3.7% (4)
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