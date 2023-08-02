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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Дюделанж
2:1
Конец матча
Гзира Юнайтед
0'
37' Желтая карточка
Вилксон
1:0
38' Гол
Хаджи Самир
55' Желтая карточка
Боич Филип
72' Желтая карточка
Macula
75' Желтая карточка
Кассар Дэвид
2:0
84' Гол
Хаджи Самир
86' Желтая карточка
2:1
87' Гол
Вилксон
89' Желтая карточка
90'+7

Ход матча

37'
 
Вилксон
38'
Хаджи Самир
1:0
55'
Боич Филип
 
64'
Yannick Schaus
Dylan Kuete
 
72'
 
Macula
74'
Энгларо Иван
Боич Филип
 
75'
 
Кассар Дэвид
77'
 
Ewertton Silva
Macula
84'
Хаджи Самир
(Энгларо Иван)
2:0
85'
 
Gabriel Mentz
Andy Borg
86'
 
87'
2:1
Вилксон
89'
 
89'
Marc Thomas
Фрере Бруно
 
90'
Sinan Altun
Уассьеро Жан-Сильвио
 

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 76 Владение мячом, % 24
Прогнозы 108
Дюделанж 81.5% (88)
X 13.9% (15)
Гзира Юнайтед 4.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Деспрез
Дидье
3
Kino
Delorge
67
Деккер
Винсент
2
Сидибе
Исмаэль
18
Dylan
Kuete
8
Боич
Филип
6
Фрере
Бруно
10
Агович
Эдис
27
Уассьеро
Жан-Сильвио
9
Oege-Sietse
van
Lingen
23
Хаджи
Самир
1
Кассар
Дэвид
9
Диас
Марсело
II
4
Andy
Borg
2
Carlos
Chaba
93
Тиагиньо
8
Шерри
Закари
11
Macula
20
Farid
Romero
47
Борг
Бруклин
74
Вилксон
98
Jackson
Mendonza
Дюделанж
4-4-2
Гзира Юнайтед
4-3-3

История личных встреч

Дюделанж
Гзира Юнайтед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Дюделанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oege-Sietse van Lingen 4 1
Хаджи Самир 2 0.5
Румер Якюро 1 0.25
Уассьеро Жан-Сильвио 0 0
Фрере Бруно 0 0
Энгларо Иван 0 0
Гзира Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Macula 2 0.5
Вилксон 2 0.5
Шерри Закари 1 0.25
Борг Бруклин 1 0.25
Тиагиньо 0 0

Карточки

Дюделанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидибе Исмаэль 2 1
Румер Якюро 1 1
Уассьеро Жан-Сильвио 1 0
Диуф Жюль 1 0
Боич Филип 1 0
Фрере Бруно 1 0
Dylan Kuete 1 0
Гзира Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Macula 3 0
Кассар Дэвид 2 0
Jackson Mendonza 2 0
Тиагиньо 1 0
Диас Марсело II 1 0
Вилксон 1 0
Farid Romero 1 0
Carlos Chaba 1 0
Izaak Ellul 1 0

Результаты матчей

Дюделанж
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Гзира Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
1
Дюделанж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гзира Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
4
Дюделанж
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гзира Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
67%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Дюделанж
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Гзира Юнайтед - Дюделанж 2:0 Сент-Патрикс - Дюделанж 2:3 Дюделанж - Сент-Патрикс 2:1 Жюнесс Эш - Дюделанж 4:2
Дюделанж - Вильц 1:1 Виктория Роспорт - Дюделанж 2:1 Дюделанж - Кэрьенг 4:0 Дюделанж - Мондерканге 5:1 Свифт Эсперанж - Дюделанж 4:3 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 4:0 Дифферданж - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Фола 2:1 Этцелла - Дюделанж 2:5 Дюделанж - Унион Титус 0:1 Страссен - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Расинг Юнион 0:1 Хостерт - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Прогрес 1:4 Дюделанж - Ульсан Хёндэ 3:2 Вильц - Дюделанж 0:3
Гзира Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гзира Юнайтед - Дюделанж 2:0 Гленторан - Гзира Юнайтед 1:1 Гзира Юнайтед - Гленторан 2:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 4:0
Гзира Юнайтед - Зеббудж Рейнджерс 4:0 Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:3 Гзира Юнайтед - Моста 1:2 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Гзира Юнайтед - Валлетта 1:2 Флориана - Гзира Юнайтед 1:1 Гзира Юнайтед - Сиренс 1:0 Пьета Хотспурс - Гзира Юнайтед 0:6 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:0 Марсашлокк - Гзира Юнайтед 0:3 Гзира Юнайтед - Гудья Юнайтед 1:1 Санта-Лючия Ф.К. - Гзира Юнайтед 0:1 Зеббудж Рейнджерс - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Интер Милан 1:6 Гзира Юнайтед - Бальцан 0:1

Результаты матчей

Дюделанж
Гзира Юнайтед

Точный счет

2:1
2 раза 100%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Дюделанж
Гзира Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
1
3
2.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Гзира Юнайтед Macula 3
Бальцан Олавале Питер 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Уассьеро Жан-Сильвио уходит с поля. Sinan Altun выходит вместо него
  • 89'
    Фрере Бруно уходит с поля. Marc Thomas выходит вместо него
  • 89'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Г О О О О Л - Вилксон бьет в цель!
  • 86'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Andy Borg уходит с поля. Gabriel Mentz выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Г О О О О Л - Хаджи Самир бьет в цель!
    • 37'
      Вилксон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Jos Haupert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Дюделанж 81.5% (88)
    X 13.9% (15)
    Гзира Юнайтед 4.6% (5)
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    Где смотреть матч Дюделанж 2:1 Гзира Юнайтед онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дюделанж 2:1 Гзира Юнайтед

    Исход игры
    Дюделанж
    81.5% (88)
    Ничья
    13.9% (15)
    Гзира Юнайтед
    4.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.6% (52)
    Меньше
    51.4% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    60.75% (65)
    Нет
    39.25% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Дюделанж
    35.2% (38)
    1:0 Дюделанж
    22.2% (24)
    2:0 Дюделанж
    14.8% (16)
    1:1 Ничья
    13% (14)
    3:1 Дюделанж
    6.5% (7)
    1:2 Гзира Юнайтед
    3.7% (4)
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