Тур: 4. Стадион: На Сихоти.
4:0
Второй тайм: 56'
0'
17' Желтая карточкаБариш Дамьян
1:0
27' ГолSamuel Kozlovsky
2:0
30' ГолГонг Хилари
3:0
37' ГолКупусович Негош
4:0
38' ГолEynel Soares
44' Желтая карточкаКотула Юрай
Ход матча
17'
27'
1:0
30'
2:0
37'
3:0
38'
4:0
44'
56'
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
22
Гонг
Хилари
3
Масло
Ян
32
Малы
Матуш
39
Котула
Юрай
20
Хобот
Марьян
18
Бодя
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Акила ЖессеНападающий
-
18 Джуд СандейНападающий
-
10 Соуза ДабниНападающий
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
32 Малы МатушЗащитник
-
39 Котула ЮрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хобот МарьянНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Лука ЯкубЗащитник
-
17 Тучны АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинНападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Tomko
История личных встреч
Тренчин
Ружомберок
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
39 матчей
41%
35.9%
23.1%
16 побед 14 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
48.7%
18%
13 побед 19 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
35.9%
30.8%
13 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
1.76
1.28
Среднее время на гол
51
70
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
1.33
1.24
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
61
49
Голов в среднем за матч
1.56
1.26
Тотал матчей
2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
57
71
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rahim Ibrahim
|3
|0.75
|Eynel Soares
|2
|0.5
|Купусович Негош
|2
|0.5
|Гонг Хилари
|1
|0.25
|Samuel Kozlovsky
|1
|0.25
|Кмет Матуш
|0
|0
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Гайдош Артур
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домонкос Кристоф
|3
|0.75
|Герец Штефан
|1
|0.25
|Хобот Марьян
|0
|0
|Шефчик Самуэль
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бариш Дамьян
|3
|0
|Холли Доминик
|2
|0
|Кмет Матуш
|1
|0
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0
|Rahim Ibrahim
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Герец Штефан
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Жигмунд Марек
|1
|0
|Лавринчик Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
3
Тренчин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4
Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 1:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Михаловце - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Ружомберок - Тренчин 4:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Тренчин - Михаловце 3:3 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 МФК Вышков - Тренчин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0
Ружомберок
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2
Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Михаловце 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Михаловце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0
Результаты матчей
Тренчин
Ружомберок
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|2:0
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|3.
|4:0
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|0:4
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|8.
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|12.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|0:4
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|4:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|6.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|9.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|12.
|0:4
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Жилина
|Henry Addo
|3 (1)
|Ружомберок
|Домонкос Кристоф
|3
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|3
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|3
|Тренчин
|Eynel Soares
|2 (2)
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|3
|Спартак Трнава
|Желькович Адриан
|1 1
|Кошице
|Голиков Александр
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Lukas Migala
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Lubomir Willweber
|2