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  4. Суперлига 2023-2024

Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Тренчин
4:0
Второй тайм: 56'
Ружомберок
0'
17' Желтая карточка
Бариш Дамьян
1:0
27' Гол
Samuel Kozlovsky
2:0
30' Гол
Гонг Хилари
3:0
37' Гол
Купусович Негош
4:0
38' Гол
Eynel Soares
44' Желтая карточка
Котула Юрай
56' Желтая карточка
1
Возинья
Жозимар
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
20
Rahim
Ibrahim
27
Бариш
Дамьян
8
Гайдош
Артур
22
Гонг
Хилари
29
Купусович
Негош
7
Eynel
Soares
35
Крайчирик
Иван
5
Мрва
Марио
3
Масло
Ян
32
Малы
Матуш
39
Котула
Юрай
4
Лютеран
Оливер
8
Домонкос
Кристоф
11
Лавринчик
Самуэль
20
Хобот
Марьян
18
Бодя
Мартин
10
Шефчик
Самуэль
Тренчин
4-3-3
Ружомберок
4-3-3

История личных встреч

Тренчин
Ружомберок

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

39 матчей

41%
35.9%
23.1%
16 побед 14 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
48.7%
18%
13 побед 19 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
35.9%
30.8%
13 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

С
4:1
С
0:3
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
1:4
С
3:1
С
2:1
С
1:2
С
3:3
С
2:1
С
3:3
К
0:0
С
3:1
С
1:0
К
0:1
К
5:1
С
0:3
С
1:1
С
0:1
С
4:3
С
1:1
С
3:0
С
1:2
С
0:1
С
5:0
С
1:2
С
0:0
CL
2:1
CL
1:1
CL
1:1
CL
0:0
CL
0:3

Голы

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

1.76
1.28

Среднее время на гол

51
70

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

1.33
1.24

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

61
49

Голов в среднем за матч

1.56
1.26

Тотал матчей

2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

57
71

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rahim Ibrahim 3 0.75
Eynel Soares 2 0.5
Купусович Негош 2 0.5
Гонг Хилари 1 0.25
Samuel Kozlovsky 1 0.25
Кмет Матуш 0 0
Бариш Дамьян 0 0
Гайдош Артур 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домонкос Кристоф 3 0.75
Герец Штефан 1 0.25
Хобот Марьян 0 0
Шефчик Самуэль 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бариш Дамьян 3 0
Холли Доминик 2 0
Кмет Матуш 1 0
Lazar Stojsavljevic 1 0
Rahim Ibrahim 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лютеран Оливер 2 0
Масло Ян 1 0
Герец Штефан 1 0
Котула Юрай 1 0
Жигмунд Марек 1 0
Лавринчик Самуэль 1 0

Результаты матчей

Тренчин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
3
Тренчин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4
Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 1:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Михаловце - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Ружомберок - Тренчин 4:1 Тренчин - Злате Моравце 2:1 Тренчин - Михаловце 3:3 Спартак Трнава - Тренчин 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:2 МФК Вышков - Тренчин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0
Ружомберок
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2
Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Михаловце 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Михаловце - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0

Результаты матчей

Тренчин
Ружомберок

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Жилина
 2:0 4 3 0 1 10 - 5 9
3.
Тренчин
 4:0 4 3 0 1 10 - 6 9
4.
Дукла Банска-Бистрица
 4 2 1 1 8 - 7 7
5.
ДАК
 3 1 2 0 6 - 3 5
6.
Слован Братислава
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Ружомберок
 0:4 4 1 1 2 4 - 9 4
8.
Скалица
 4 1 0 3 5 - 6 3
9.
Спартак Трнава
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Злате Моравце
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Михаловце
 3 0 1 2 0 - 5 1
12.
Кошице
 0:2 3 0 1 2 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 4:0 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Жилина
 2:0 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Железярне Подбрезова
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ружомберок
 0:4 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
ДАК
 1 1 0 0 5 - 2 3
6.
Скалица
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Злате Моравце
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Слован Братислава
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Кошице
 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Железярне Подбрезова
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Жилина
 2:0 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Тренчин
 4:0 2 1 0 1 4 - 6 3
6.
ДАК
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Михаловце
 1 0 0 1 0 - 2 0
9.
Кошице
 0:2 1 0 0 1 2 - 5 0
10.
Скалица
 2 0 0 2 2 - 4 0
11.
Злате Моравце
 2 0 0 2 0 - 3 0
12.
Ружомберок
 0:4 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Жилина Henry Addo 3 (1)
Ружомберок Домонкос Кристоф 3
Тренчин Rahim Ibrahim 3
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 3
Тренчин Eynel Soares 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Бариш Дамьян 3
Спартак Трнава Желькович Адриан 1 1
Кошице Голиков Александр 2
Дукла Банска-Бистрица Lukas Migala 2
Дукла Банска-Бистрица Lubomir Willweber 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Котула Юрай получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 17'
      Бариш Дамьян получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Тренчин
    Ничья
    Ружомберок
    2.27
    3.62
    3.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тренчин 4:0 Ружомберок онлайн

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