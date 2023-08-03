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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 4.
Шинник
 
Позже
Химки

История личных встреч

Шинник
Химки

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
К
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
0.75

Среднее время на гол

65
120

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.88
0.75

Среднее время на гол

102
120

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.13
0.75

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

80
120

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самойлов Дмитрий 1 0.33
Зинков Вячеслав 1 0.33
Самсонов Артём Сергеевич 1 0.33
Рубцов Илья 1 0.33
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берковский Илья 1 0.33
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.33
Руденко Александр Александрович 1 (1) 0.33

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей Игоревич 1 0
Самсонов Артём Сергеевич 1 0
Котин Никита 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корян Аршак 1 0
Обухов Игорь 1 0
Андраде Лео 1 0
Исаенко Олег 1 0
Волков Захар 1 0
Скворцов Лев 1 0

Результаты матчей

Шинник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Химки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Шинник
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Химки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
0
Шинник
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Химки
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шинник - Волгарь 2:1 Сокол - Шинник 3:2 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Родина Москва - Шинник 3:0
Балтика - Шинник 0:1 Краснодар-2 - Шинник 4:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 Арсенал Тула - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 1:0 Шинник - Волгарь 2:1 Велес Москва - Шинник 1:1 Шинник - Алания 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Шинник - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Уфа - Шинник 1:2 Шинник - Енисей 2:2 Родина Москва - Шинник 2:1 Шинник - Иртыш Омск 1:4
Химки
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Нефтехимик - Химки 0:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Тюмень - Химки 3:1 Химки - Енисей 2:2
Пари НН - Химки 2:0 Химки - Урал 0:3 Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3

Результаты матчей

Шинник
Химки

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Шинник
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
2.
Торпедо Москва
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Алания
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Тюмень
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Сокол
 Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
7.
Родина Москва
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8.
Ленинградец
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Химки
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Шинник
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
16.
Арсенал Тула
 3 0 2 1 1 - 5 2
17.
Волгарь
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ФК Кубань
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Алания
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Тюмень
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Родина Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
КАМАЗ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Шинник
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Нефтехимик
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Арсенал Тула
 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Ленинградец
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Химки
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
ФК Кубань
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Волгарь
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ленинградец
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Акрон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Родина Москва
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Нефтехимик
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Сокол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
14.
Арсенал Тула
 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Волгарь
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
КАМАЗ
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
ФК Кубань
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 3
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 3
Торпедо Москва Рейна Йорди 2
Сокол Бабаев Владлен 2
Волгарь Жамалетдинов Тимур 2
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 3
Алания Гиоргобиани Николай 1 1
Тюмень Маркелов Иван 2
СКА-Хабаровск Бавин Юрий 2
ФК Кубань Чуперка Валерий 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 августа 2023, осталось 2 дня 7 часов 51 минуту.



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    • Прогнозы 39
    Шинник 46.2% (18)
    X 33.3% (13)
    Химки 20.5% (8)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Шинник - Химки

    Исход игры
    Шинник
    46.2% (18)
    Ничья
    33.3% (13)
    Химки
    20.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.14% (13)
    Меньше
    64.86% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    70.27% (26)
    Нет
    29.73% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (13)
    2:1 Шинник
    20.5% (8)
    1:0 Шинник
    17.9% (7)
    1:2 Химки
    12.8% (5)
    0:1 Химки
    5.1% (2)
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