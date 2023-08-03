Тур: 4.
История личных встреч
Шинник
Химки
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
16 матчей
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.38
0.75
Среднее время на гол
65
120
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.88
0.75
Среднее время на гол
102
120
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.13
0.75
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
80
120
Бомбардиры внутри турнира
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самойлов Дмитрий
|1
|0.33
|Зинков Вячеслав
|1
|0.33
|Самсонов Артём Сергеевич
|1
|0.33
|Рубцов Илья
|1
|0.33
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берковский Илья
|1
|0.33
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.33
|Руденко Александр Александрович
|1 (1)
|0.33
Карточки
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей Игоревич
|1
|0
|Самсонов Артём Сергеевич
|1
|0
|Котин Никита
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корян Аршак
|1
|0
|Обухов Игорь
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Исаенко Олег
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Скворцов Лев
|1
|0
Результаты матчей
Шинник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Химки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Шинник
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Химки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
0
0
Шинник
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Химки
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шинник
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шинник - Волгарь 2:1 Сокол - Шинник 3:2 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Родина Москва - Шинник 3:0
Балтика - Шинник 0:1 Краснодар-2 - Шинник 4:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 Арсенал Тула - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 1:0 Шинник - Волгарь 2:1 Велес Москва - Шинник 1:1 Шинник - Алания 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Шинник - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Уфа - Шинник 1:2 Шинник - Енисей 2:2 Родина Москва - Шинник 2:1 Шинник - Иртыш Омск 1:4
Химки
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Нефтехимик - Химки 0:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Тюмень - Химки 3:1 Химки - Енисей 2:2
Пари НН - Химки 2:0 Химки - Урал 0:3 Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3
Результаты матчей
Шинник
Химки
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Шинник
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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|Акрон
|Килин Антон
|3
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|Торпедо Москва
|Рейна Йорди
|2
|Сокол
|Бабаев Владлен
|2
|Волгарь
|Жамалетдинов Тимур
|2
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|3
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|1 1
|Тюмень
|Маркелов Иван
|2
|СКА-Хабаровск
|Бавин Юрий
|2
|ФК Кубань
|Чуперка Валерий
|2
Прогнозы на матч Шинник - Химки
Исход игры
Шинник
46.2% (18)
Ничья
33.3% (13)
Химки
20.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
35.14% (13)
Меньше
64.86% (24)
Обе команды забьют
Да
70.27% (26)
Нет
29.73% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (13)
2:1 Шинник
20.5% (8)
1:0 Шинник
17.9% (7)
1:2 Химки
12.8% (5)
0:1 Химки
5.1% (2)
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