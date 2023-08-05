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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 4.
Торпедо Москва
0:0
Первый тайм: 42'
Сокол
0'
34' Желтая карточка
Молодцов Артём

Ход матча

34'
 
Молодцов Артём
Прогнозы 129
Торпедо Москва 89.1% (115)
X 3.1% (4)
Сокол 7.8% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Сокол
1.65
4.26
9.00
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Торпедо Москва
Сокол

История личных встреч

Торпедо Москва
Сокол

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ВДЗЦ
1:1
ВДЗЦ
0:2
ВДЗЦ
3:1
ВДЗЦ
1:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейна Йорди 2 0.5
Лебеденко Игорь 1 0.25
Москвичёв Владимир 1 0.25
Юзепчук Роман 1 0.25
Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабаев Владлен 2 0.5
Евдокимов Андрей 1 0.25
Турсунов Игорь 1 (1) 0.25

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабурин Егор 1 0
Калугин Никита 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Усанов Алексей 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Чурич Марио 1 0
Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сасин Дмитрий 1 0
Казанцев Данил 1 0
Гудков Ян 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сокол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Торпедо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сокол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4
Торпедо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сокол
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1
Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1
Сокол
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 Сокол - Шинник 3:2 Родина Москва - Сокол 4:0 Енисей - Сокол 1:5
Крылья Советов - Сокол 1:2 Сокол - Зенит Пенза 2:1 Сокол - Динамо Брянск 1:2 ФК Сахалинец - Сокол 0:3 Сокол - Рязань 2:0 Родина-2 Москва - Сокол 1:2 Сокол - Авангард Курск 1:1 Металлург Липецк - Сокол 2:0 Сокол - ФК Сахалинец 1:2 Рязань - Сокол 0:1 Сокол - Родина-2 Москва 1:0 Авангард Курск - Сокол 0:1 Сокол - Металлург Липецк 1:3 Динамо Брянск - Сокол 2:1 Сокол - Текстильщик 0:0 Химки-2 - Сокол 0:1

Результаты матчей

Торпедо Москва
Сокол

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Сокол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
2.
Тюмень
 3:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Алания
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Сокол
 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 6 7
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
7.
Химки
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Родина Москва
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
9.
Ленинградец
 0:3 Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Шинник
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
16.
Арсенал Тула
 3 0 2 1 1 - 5 2
17.
Волгарь
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ФК Кубань
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 3:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Акрон
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Алания
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Сокол
 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Родина Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
КАМАЗ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Нефтехимик
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Шинник
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Арсенал Тула
 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Ленинградец
 0:3 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Химки
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФК Кубань
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Волгарь
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2.
Ленинградец
 0:3 Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
3.
Акрон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Родина Москва
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
Сокол
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
11.
Нефтехимик
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Тюмень
 3:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Арсенал Тула
 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Волгарь
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
КАМАЗ
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
ФК Кубань
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 3
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 3
Торпедо Москва Рейна Йорди 2
Сокол Бабаев Владлен 2
Волгарь Жамалетдинов Тимур 2
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 3
Алания Гиоргобиани Николай 1 1
Тюмень Маркелов Иван 2
СКА-Хабаровск Бавин Юрий 2
ФК Кубань Чуперка Валерий 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток. Первый тайм завершён. Счёт 0:0. Командам есть над чем подумать в перерыве. 
  • Угловой
    45'
    Угловой с левого фланга разыграли футболисты "Торпедо", паника в штрафной в исполнении обеих команд, в итоге мяч выкатился за пределы штрафной, теперь аут. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавлено. 
  • Опасный момент
    45'
    Правым флангом организовали атаку футболисты "Торпедо", Чурич получил мяч на линии штрафной, немного сместился к центру и прицельно пробил, но мимо ворот, левее пошёл мяч. 
  • 44'
    В атаке же вновь гости! Интересно! В последние пять минут футболисты "Сокола" действуют куда активнее своего соперника, но пока до опасных моментов дело не доходит. 
  • 43'
    Червяков ушёл на левый фланг атаки. 
  • 42'
    Затяжная атака получилась у гостей. Футболисты "Сокола" попытались пройти точно по центру, даже попытались мяч не опускать на землю, но защитники "Торпедо" и с этой задачей справились. 
  • 41'
    Аут заработали гости на правом фланге практически у углового флажка.  
  • 40'
    "Сокол" провёл две атаки подряд. Сперва по левому флангу, но торпедовцы выбили, попытка по противоположному, а теперь Абазов нарушил правила. 
  • 39'
    Бояринцев уже покраснел. Гонит своих подопечных главный тренер "Сокола". 
  • 38'
    Казанцев нанёс дальний удар по воротам соперника, мяч пролетел в метрах трёх от левой штанги. 
  • Опасный момент
    37'
    Что-то непонятное сейчас было в нападении у "Торпедо". Очередная ошибка в исполнении защитников "Сокола" привела к тому, что торпедовец смог опередить защитника и буквально с линии ворот мог расстреливать ворота соперника, но вместо удара сделал передачу назад, где никого уже не было. 
  • Опасный момент
    36'
    Гонгадзе! Георгий просто простил сейчас гостей! Гонгадзе оказался на линии штрафной после ошибки защитников, хороший, плотный удар получился, но точно по центру ворот. Голкипер сложился и зафиксировал мяч на газоне. 
  • 35'
    Червяков отлично сыграл на правом фланге, отобрал мяч, добрался до угла штрафной, мог уже бить сам, но стал искать партнёра и выполнил неточную передачу в центр штрафной. 
  • 34'
    Что-то странное придумал Червяков, в итоге очередная потеря, и футболисту "Торпедо" пришлось фолить ,чтобы сорвать быструю атаку соперника. 
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    • Желтая карточка
      33'
      Молодцов Артём получил жёлтую карточку. Опасный штрафной будет сейчас. Хозяева поля в четырёх метрах от штрафной площади ближе к левому флангу. 
    • 31'
      Гонгадзе изящно принял мяч в центре поля и с разворота выполнил резкую передачу на правый фланг атаки, но Червяков вновь проиграл борьбу. Удар от ворот. 
    • 30'
      Неторопливо разыграли мяч на правом фланге атаки футболисты "Торпедо". Мяч сместился вновь к центру поля, перевод на левый фланг, борьба, и Горбунов не смог наградить своего одноклубника точной передачей. 
    • 28'
      Арбитр просит побыстрее гостей ввести мяч в игру. Голкипер попил воды, попросил двух защитников помочь ему. Устали гости обороняться весь первый тайм. 
    • Угловой
      27'
      Бабурин уже в центре поля! Егор после рикошета при розыгрыше углового помогает своей команде начать новую атаку. 
    • 26'
      Первая атака после перерыва в исполнении "Торпедо". Червяков забросил мяч на дальний угол штрафной, защитник вынес мяч на угловой. 
    • 25'
      Возобновилась игра! Болельщики сегодня молодцы! Ребята ни на мгновение не утихают! Отличная поддержка!
    • Судья
      25'
      Пауза. Арбитр отправил ребят отдохнуть и попить воды. Очень жарко в Москве. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Червяков грубовато сыграл против соперника на правом фланге атаки, пауза, жёлтых пока нет. 
    • 23'
      Больше минуты футболисты "Сокола" не могли продвинуться на левом фланге защиты. Надо было ввести мяч в игру из аута, но что-то не получалось. Футболисты "Торпедо" не дают выдохнуть сопернику. 
    • 22'
      Бабурин с мячом. Голкипер уже за пределами штрафной площади помогает своим защитникам. Гости всем составом обороняются, расположившись на своей половине поля. 
    • 21'
      Горбунов с левого фланга атаки выполнил диагональ на противоположный край, Червяков мяч не получил. 
      63% на 37% по владению мячом в пользу "Торпедо". 
    • 20'
      Закрепились на правом фланге атаки футболисты "Сокола". пытаются комбинировать гости, но до обострения пока далеко. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Фол в атаке зафиксировал арбитр. Против Горбунова были нарушены правила в исполнении Козловского. 
    • 18'
      Не получился прострел с правого фланга в исполнении хозяев, мяч неторопливо докатился до Косаревского. Пётр долго просил открыться коллег впереди, ещё подождал, последовал вынос. Вновь в атаке "Торпедо"!
    • 17'
      В центре поля катают мяч футболисты "Торпедо". 
    • Опасный момент
      16'
      Бабаев смог ворваться в штрафную площадь с правого края, бежал на приличной скорости, перед ним уже были ворота, но Владлен не стал бить, а попытался сделать передачу, в итоге потеря, мяч у Бабурина. 
    • 15'
      Гонгадзе нанёс плотный удар из-за пределов штрафной площади, Косаревский без труда ликвидировал угрозу, зафиксировав мяч в перчатках. 
    • 14'
      Очередной угловой с левого фланга разыграли футболисты "Торпедо". Ничем завершился розыгрыш. Простейший заброс, вынос в исполнении защитников, и вновь хозяева начинают плести новую атаку. 
    • 13'
      Горбунов попытался зацепиться за мяч на правом фланге после дальнего заброса, но Молодцов сыграл грамотно. Артём дотянул до лицевой линии и не позволил сопернику добраться до мяча. 
    • 12'
      Неплохая атака получилась у "Сокола". Первая в этом матче. Ежков протащил мяч, последовала передача в штрафную, немного правее центра, но мяч в руках Бабурина. 
    • 11'
      Тотальным преимуществом владеют хозяева поля, гости ещё ни разу так и не смогли даже до ворот соперника добраться.
    • Травма, повреждение
      10'
      Шевченко на газоне. Козловский двумя ногами влетел в соперника. Грубо! Арбитр остановил игру, но не стал наказывать футболиста. Никита двумя руками сразу начал обозначать, что не старался попасть в ноги, но не успел затормозить. 
    • Опасный момент
      9'
      Гонгадзе! Ну как же так. Георгий располагался в гордом одиночестве на линии вратарской, никто ему не мешал, но футболист явно не был готов к тому, что мяч до него дойдет, в итоге удар получился почти параллельно лицевой линии ворот. 
    • 8'
      Червяков обыграл на правом фланге сразу двух защитников "Сокола", прострелил сильно в центр штрафной, очередной вынос мяча на угловой. На этот раз с правого фланга будет заброс. 
    • Угловой
      7'
      Угловой завершился очередным угловым. Вновь с левого фланга. Давят футболисты "Торпедо", но до опасных моментов пока не доходит дело. 
    • 6'
      Второй угловой заработали футболисты "Торпедо". Шевченко оказался почти на углу вратарской, удар по воротам не прошёл, зато будет второй угловой.  
    • 5'
      Скорости пока откровенно низкие, игра идёт на дальней от нас бровке. 
    • Угловой
      4'
      Угловой завершился подачей от правого фланга, Косаревский вышел из рамки и спокойно забрал мяч в воздухе. 
    • 3'
      Хозяева поля попытались организовать первую атаку по правому флангу, Червяков принял мяч у линии штрафной площади, нанёс удар в ближний угол ворот, но выстрел не получился. Рикошет, и будет угловой. 
    • 2'
      Солнечная и жаркая погода в Москве, болельщиков немного, но они есть и их хорошо слышно. Болельщики "Сокола" также приехали поддержать свою команду.
    • Первый тайм начался
      1'
      Главный арбитр встречи дал стартовый свисток! Матч начался! 
      С центра поля мяч в игру ввели футболисты "Торпедо".
    • До матча
    • Доброго времени суток, уважаемые болельщики! Приветствуем Вас на матче "Торпедо" – "Сокол". Комментировать встречу для Вас будет Николай Усатов.
       
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35.9% пользователей.
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    Прогнозы 129
    Торпедо Москва 89.1% (115)
    X 3.1% (4)
    Сокол 7.8% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Сокол
    1.65
    4.26
    9.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Сокол

    Исход игры
    Торпедо Москва
    89.3% (117)
    Ничья
    3.1% (4)
    Сокол
    7.6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.86% (56)
    Меньше
    52.14% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    47.01% (55)
    Нет
    52.99% (62)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Москва
    35.9% (47)
    2:0 Торпедо Москва
    26% (34)
    1:0 Торпедо Москва
    18.3% (24)
    3:1 Торпедо Москва
    3.1% (4)
    3:0 Торпедо Москва
    1.5% (2)
    1:2 Сокол
    1.5% (2)
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