Затяжная атака получилась у гостей. Футболисты "Сокола" попытались пройти точно по центру, даже попытались мяч не опускать на землю, но защитники "Торпедо" и с этой задачей справились.

В атаке же вновь гости! Интересно! В последние пять минут футболисты "Сокола" действуют куда активнее своего соперника, но пока до опасных моментов дело не доходит.

Правым флангом организовали атаку футболисты "Торпедо", Чурич получил мяч на линии штрафной, немного сместился к центру и прицельно пробил, но мимо ворот, левее пошёл мяч.

Угловой с левого фланга разыграли футболисты "Торпедо", паника в штрафной в исполнении обеих команд, в итоге мяч выкатился за пределы штрафной, теперь аут.

Свисток. Первый тайм завершён. Счёт 0:0. Командам есть над чем подумать в перерыве.

Что-то странное придумал Червяков, в итоге очередная потеря, и футболисту "Торпедо" пришлось фолить ,чтобы сорвать быструю атаку соперника.

Червяков отлично сыграл на правом фланге, отобрал мяч, добрался до угла штрафной, мог уже бить сам, но стал искать партнёра и выполнил неточную передачу в центр штрафной.

Гонгадзе! Георгий просто простил сейчас гостей! Гонгадзе оказался на линии штрафной после ошибки защитников, хороший, плотный удар получился, но точно по центру ворот. Голкипер сложился и зафиксировал мяч на газоне.

Что-то непонятное сейчас было в нападении у "Торпедо". Очередная ошибка в исполнении защитников "Сокола" привела к тому, что торпедовец смог опередить защитника и буквально с линии ворот мог расстреливать ворота соперника, но вместо удара сделал передачу назад, где никого уже не было.

Казанцев нанёс дальний удар по воротам соперника, мяч пролетел в метрах трёх от левой штанги.

"Сокол" провёл две атаки подряд. Сперва по левому флангу, но торпедовцы выбили, попытка по противоположному, а теперь Абазов нарушил правила.

Больше минуты футболисты "Сокола" не могли продвинуться на левом фланге защиты. Надо было ввести мяч в игру из аута, но что-то не получалось. Футболисты "Торпедо" не дают выдохнуть сопернику.

Червяков грубовато сыграл против соперника на правом фланге атаки, пауза, жёлтых пока нет.

Пауза. Арбитр отправил ребят отдохнуть и попить воды. Очень жарко в Москве.

Возобновилась игра! Болельщики сегодня молодцы! Ребята ни на мгновение не утихают! Отличная поддержка!

Первая атака после перерыва в исполнении "Торпедо". Червяков забросил мяч на дальний угол штрафной, защитник вынес мяч на угловой.

Бабурин уже в центре поля! Егор после рикошета при розыгрыше углового помогает своей команде начать новую атаку.

Арбитр просит побыстрее гостей ввести мяч в игру. Голкипер попил воды, попросил двух защитников помочь ему. Устали гости обороняться весь первый тайм.

Неторопливо разыграли мяч на правом фланге атаки футболисты "Торпедо". Мяч сместился вновь к центру поля, перевод на левый фланг, борьба, и Горбунов не смог наградить своего одноклубника точной передачей.

Гонгадзе изящно принял мяч в центре поля и с разворота выполнил резкую передачу на правый фланг атаки, но Червяков вновь проиграл борьбу. Удар от ворот.

Молодцов Артём получил жёлтую карточку. Опасный штрафной будет сейчас. Хозяева поля в четырёх метрах от штрафной площади ближе к левому флангу.

22' Бабурин с мячом. Голкипер уже за пределами штрафной площади помогает своим защитникам. Гости всем составом обороняются, расположившись на своей половине поля.

21' Горбунов с левого фланга атаки выполнил диагональ на противоположный край, Червяков мяч не получил.

63% на 37% по владению мячом в пользу "Торпедо".

20' Закрепились на правом фланге атаки футболисты "Сокола". пытаются комбинировать гости, но до обострения пока далеко.

19' Фол в атаке зафиксировал арбитр. Против Горбунова были нарушены правила в исполнении Козловского.

18' Не получился прострел с правого фланга в исполнении хозяев, мяч неторопливо докатился до Косаревского. Пётр долго просил открыться коллег впереди, ещё подождал, последовал вынос. Вновь в атаке "Торпедо"!

17' В центре поля катают мяч футболисты "Торпедо".

16' Бабаев смог ворваться в штрафную площадь с правого края, бежал на приличной скорости, перед ним уже были ворота, но Владлен не стал бить, а попытался сделать передачу, в итоге потеря, мяч у Бабурина.

15' Гонгадзе нанёс плотный удар из-за пределов штрафной площади, Косаревский без труда ликвидировал угрозу, зафиксировав мяч в перчатках.

14' Очередной угловой с левого фланга разыграли футболисты "Торпедо". Ничем завершился розыгрыш. Простейший заброс, вынос в исполнении защитников, и вновь хозяева начинают плести новую атаку.

13' Горбунов попытался зацепиться за мяч на правом фланге после дальнего заброса, но Молодцов сыграл грамотно. Артём дотянул до лицевой линии и не позволил сопернику добраться до мяча.

12' Неплохая атака получилась у "Сокола". Первая в этом матче. Ежков протащил мяч, последовала передача в штрафную, немного правее центра, но мяч в руках Бабурина.

11' Тотальным преимуществом владеют хозяева поля, гости ещё ни разу так и не смогли даже до ворот соперника добраться.

10' Шевченко на газоне. Козловский двумя ногами влетел в соперника. Грубо! Арбитр остановил игру, но не стал наказывать футболиста. Никита двумя руками сразу начал обозначать, что не старался попасть в ноги, но не успел затормозить.

9' Гонгадзе! Ну как же так. Георгий располагался в гордом одиночестве на линии вратарской, никто ему не мешал, но футболист явно не был готов к тому, что мяч до него дойдет, в итоге удар получился почти параллельно лицевой линии ворот.

8' Червяков обыграл на правом фланге сразу двух защитников "Сокола", прострелил сильно в центр штрафной, очередной вынос мяча на угловой. На этот раз с правого фланга будет заброс.

7' Угловой завершился очередным угловым. Вновь с левого фланга. Давят футболисты "Торпедо", но до опасных моментов пока не доходит дело.

6' Второй угловой заработали футболисты "Торпедо". Шевченко оказался почти на углу вратарской, удар по воротам не прошёл, зато будет второй угловой.

5' Скорости пока откровенно низкие, игра идёт на дальней от нас бровке.

4' Угловой завершился подачей от правого фланга, Косаревский вышел из рамки и спокойно забрал мяч в воздухе.

3' Хозяева поля попытались организовать первую атаку по правому флангу, Червяков принял мяч у линии штрафной площади, нанёс удар в ближний угол ворот, но выстрел не получился. Рикошет, и будет угловой.

2' Солнечная и жаркая погода в Москве, болельщиков немного, но они есть и их хорошо слышно. Болельщики "Сокола" также приехали поддержать свою команду.