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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 4.
Арсенал Тула
 
Позже
Енисей
Прогнозы 67
Арсенал Тула 61.2% (41)
X 16.4% (11)
Енисей 22.4% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Енисей
2.65
3.50
2.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Арсенал Тула
Енисей

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПМ
1:0
ПМ
2:1
ТМК
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1.2

Среднее время на гол

49
75

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.36
1.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
82

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попов Артём 1 0.33
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стежко Виталий 1 0.33
Орлов Антон 1 0.33

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 2 0
Померко Алексей 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 2 0
Масловский Александр 1 0
Ставер Евгений 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Енисей
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Арсенал Тула
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Енисей
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

0
0
Арсенал Тула
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Енисей
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Акрон - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0
Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Арсенал Тула - Шинник 0:1 Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2
Енисей
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Тюмень - Енисей 1:0 Енисей - Ленинградец 0:1 ФК Кубань - Енисей 1:2 Сочи - Енисей 5:2
Енисей - Сокол 1:5 Химки - Енисей 2:2 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Енисей - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Енисей 0:2 Енисей - Нефтехимик 2:2 Уфа - Енисей 2:2 Енисей - КАМАЗ 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1 Акрон - Енисей 1:1 Енисей - Краснодар-2 0:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0

Результаты матчей

Арсенал Тула
Енисей

Точный счет

0:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
5:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
2.
Торпедо Москва
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Алания
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Тюмень
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Сокол
 Заявка 3 2 0 1 4 - 6 6
7.
Родина Москва
 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8.
Ленинградец
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Химки
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Шинник
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
16.
Арсенал Тула
 3 0 2 1 1 - 5 2
17.
Волгарь
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ФК Кубань
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Алания
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Тюмень
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Родина Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
КАМАЗ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Шинник
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Нефтехимик
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Арсенал Тула
 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Ленинградец
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Химки
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
ФК Кубань
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Волгарь
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ленинградец
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Акрон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Родина Москва
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Нефтехимик
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Сокол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
14.
Арсенал Тула
 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Волгарь
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
КАМАЗ
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
ФК Кубань
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 3
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 3
Торпедо Москва Рейна Йорди 2
Сокол Бабаев Владлен 2
Волгарь Жамалетдинов Тимур 2
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 3
Алания Гиоргобиани Николай 1 1
Тюмень Маркелов Иван 2
СКА-Хабаровск Бавин Юрий 2
ФК Кубань Чуперка Валерий 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 августа 2023, осталось 2 дня 7 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 67
    Арсенал Тула 61.2% (41)
    X 16.4% (11)
    Енисей 22.4% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Енисей
    2.65
    3.50
    2.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арсенал Тула - Енисей онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Енисей

    Исход игры
    Арсенал Тула
    61.2% (41)
    Ничья
    16.4% (11)
    Енисей
    22.4% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.69% (31)
    Меньше
    52.31% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (39)
    Нет
    40% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    32.8% (22)
    1:0 Арсенал Тула
    16.4% (11)
    1:1 Ничья
    13.4% (9)
    0:1 Енисей
    10.4% (7)
    2:0 Арсенал Тула
    9% (6)
    1:2 Енисей
    7.5% (5)
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    Арсенал Тула
    Енисей
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