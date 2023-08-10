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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 5.
Химки
 
Позже
Родина Москва
Прогнозы 45
Химки 75.6% (34)
X 20% (9)
Родина Москва 4.4% (2)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Химки
Родина Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КФ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волков Захар 1 0.25
Берковский Илья 1 0.25
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.25
Руденко Александр Александрович 1 (1) 0.25
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 3 (1) 0.75
Гордюшенко Астемир 1 0.25
Калмыков Амур 1 0.25
Куль Руслан 1 (1) 0.25

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корян Аршак 1 0
Обухов Игорь 1 0
Андраде Лео 1 0
Исаенко Олег 1 0
Волков Захар 1 0
Степанов Данил 1 0
Скворцов Лев 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Насыров Исламжан 2 0
Плиев Заурбек 1 0
Камышев Илья 1 0
Калмыков Амур 1 0
Воропаев Артём 1 0
Фищенко Руслан 1 0
Тимошенко Иван 1 0
Кочиев Хетаг 1 0

Результаты матчей

Химки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Родина Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Химки
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Родина Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
5
Химки
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Родина Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Шинник - Химки 1:2 Нефтехимик - Химки 0:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Тюмень - Химки 3:1
Химки - Енисей 2:2 Пари НН - Химки 2:0 Химки - Урал 0:3 Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5
Родина Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Ленинградец - Родина Москва 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Сокол 4:0
Родина Москва - Шинник 3:0 Родина Москва - Волгарь 0:1 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Родина Москва - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Родина Москва - Уфа 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0

Результаты матчей

Химки
Родина Москва

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Химки
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Тюмень
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Сокол
 Заявка 4 3 0 1 5 - 6 9
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
5.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
6.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Химки
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
КАМАЗ
 Заявка 4 2 0 2 3 - 4 6
9.
Родина Москва
 Заявка 4 1 3 0 6 - 2 6
10.
Арсенал Тула
 4 1 2 1 3 - 5 5
11.
Ленинградец
 Заявка 4 1 2 1 2 - 5 5
12.
Нефтехимик
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
14.
Черноморец Нв
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
15.
ФК Кубань
 Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
16.
Енисей
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
17.
Шинник
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
18.
Волгарь
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Тюмень
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Алания
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Арсенал Тула
 3 1 2 0 2 - 0 5
7.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
КАМАЗ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
ФК Кубань
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Шинник
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Ленинградец
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Химки
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Волгарь
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2.
Ленинградец
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
3.
Акрон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сокол
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
6.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
7.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
8.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Родина Москва
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Алания
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Нефтехимик
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Арсенал Тула
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
ФК Кубань
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Волгарь
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Акрон Килин Антон 3
Родина Москва Тимошенко Иван 3
Торпедо Москва Рейна Йорди 2
Сокол Бабаев Владлен 2
Весь список

Топ нарушителей
Енисей Стежко Виталий 3
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 3
Енисей Кичин Валерий 1 1
Алания Гиоргобиани Николай 1 1
Арсенал Тула Померко Алексей 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Родина Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2023, осталось 2 дня 8 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Химки 75.6% (34)
    X 20% (9)
    Родина Москва 4.4% (2)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Химки - Родина Москва

    Исход игры
    Химки
    75.6% (34)
    Ничья
    20% (9)
    Родина Москва
    4.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.86% (18)
    Меньше
    58.14% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    62.79% (27)
    Нет
    37.21% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Химки
    37.8% (17)
    1:0 Химки
    28.9% (13)
    1:1 Ничья
    20% (9)
    2:0 Химки
    4.4% (2)
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    Химки
    Родина Москва
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