Теперь уже "Черноморец" на кураже неплохо поддавил соперника, не без доли паники футболисты "Арсенала" отбиваются.

Угловой с правого фланга подают хозяева поля, но вновь верховая борьба остается за игроками обороны.

Лёвин получает мяч на правом углу штрафной от Ндуки, однако передача Владислава в центр оказывается прерванной.

Быковский снова включается по левому флангу и наносит плотный удар под перекладину - Фролкин отбивает мяч!

Новая атака туляков левым флангом завершается подачей в чужую штрафную - Окоронкво добирается до верхового мяча, но снаряд летит в противоположную от ворот сторону.

Угловой с левого фланга исполняет Адаев, но "стандарты" у команд сегодня не идут совершенно, легко туляки мяч выбивают.

Руденко после проникающего паса Абакарова не успел к мячу, но врезался в Кокарева по инерции, помощь врачей требуется голкиперу "Арсенала".

Снова не удается южанам довести своё наступление до логического завершения, Абакаров фолит на левом фланге в единоборстве с соперником.

Попов на правом фланге играет размашистую "стенку" с Гелояном, но подача Артёма прервана. В следующей фазе атаки Быковский после заброса Ндуки пробивает слёта с левого края, но мяч проходит мимо створа.

Саадуев после передачи Руденко на носовом платке обыгрывает всех соперников, однако в ближнем бою удар Шамиля блокирует Кокарев!

Пенальти в ворота "Арсенала"! Красильниченко подает с левого фланга, на дальней штанге Быковский фолит в верховой борьбе с Гурченко!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ДМИТРИЙ КОРОБОВ! Коробов с "точки" низом пробивает в левый от себя угол, Кокарев угадывает направление удара, однако пропускает мяч под собой!

26' Гелоян с углового исполняет навес к линии вратарской, однако борьба на втором этаже остается за игроками "Черноморца".

25' "Арсенал" продолжает настырно лезть вперед, Окоронкво проходит по правому флангу и подает в штрафную, а Гараев на всякий случай выбивает мяч на угловой.

24' Не забивает пенальти Гелоян! Ишхан с "точки" катит в правый от себя угол, однако Фролкин играл по удару и отбил мяч!

23' Фролкин получает предупреждение за свой фол.

22' Пенальти в ворота "Черноморца"! Окоронкво после передачи Гелояна из глубины врывается в штрафную, обыгрывает голкипера и оказывается на газоне после контакта с голкипером!

21' Еще одна атака удается "Арсеналу", Окоронкво на дриблинге входит в штрафную с левого края и пробивает низом в ближний угол - Фролкин спасает свои ворота.

20' Хабибов получает мяч на левом фланге и подает в штрафную, Окоронкво головой отправляет снаряд в сетку, однако из-за офсайда взятие ворот не засчитано.

19' Руденко получает мяч на радиусе штрафной и пробивает с разворота, снаряд после рикошета снижает свою скорость и достается Кокареву.

18' Активно публика на черноморском побережье гонит своих вперед, поддержка стадиона в двух первых турах была самой мощной в лиге.