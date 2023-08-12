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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 5.
Черноморец Нв
1:1
Перерыв
Арсенал Тула
0'
0:1
12' Гол
Хабибов Ансор
24' Желтая карточка
Фролкин Даниил
0:1
24' Не забитый пенальти
Гелоян Ишхан
1:1
39' Пенальти
Дмитрий Коробов
41' Желтая карточка
Ндука Ифеани Давид

Ход матча

12'
0:1
Хабибов Ансор
24'
Фролкин Даниил
 
24'
0:1
Гелоян Ишхан
39'
Дмитрий Коробов
1:1
41'
 
Ндука Ифеани Давид
Прогнозы 130
Черноморец Нв 45.4% (59)
X 33.1% (43)
Арсенал Тула 21.5% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Черноморец Нв
Ничья
Арсенал Тула
2.95
3.50
4.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Черноморец Нв
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Владислав 1 0.2
Саадуев Шамиль 1 0.2
Абакаров Магомед 1 0.2
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окоронкво Джонатан Теофилус 2 0.4
Попов Артём 1 0.2
Хабибов Ансор 1 0.2

Карточки

Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гараев Виктор 1 0
Фомин Денис 1 0
Коробов Дмитрий 1 0
Саадуев Шамиль 1 0
Фролкин Даниил 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Померко Алексей 2 0
Ндука Ифеани Давид 2 0
Лёвин Владислав 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Кокарев Никита 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0

Результаты матчей

Черноморец Нв
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Арсенал Тула
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Черноморец Нв
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Арсенал Тула
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Черноморец Нв
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Арсенал Тула
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Нв
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Нефтехимик - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Черноморец Нв - Алания 1:1
Черноморец Нв - ФДС Виста 4:2 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Форте - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 3:0 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Чайка Песчанокопское 0:1 Черноморец Нв - Кубань Холдинг 4:1 Черноморец Нв - Легион Махачкала 2:0 Дружба Майкоп - Черноморец Нв 0:3 Черноморец Нв - Алания-2 2:1 Кубань Холдинг - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 2:2 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Спартак-Нальчик 2:0 Форте - Черноморец Нв 1:2 ФДС Виста - Черноморец Нв 1:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Арсенал Тула - Енисей 2:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0
СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Арсенал Тула - Шинник 0:1 Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1

Результаты матчей

Черноморец Нв
Арсенал Тула

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Черноморец Нв
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Сокол
 0:0 Заявка 5 3 1 1 5 - 6 10
3.
Тюмень
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
4.
Химки
 Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
6.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
7.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
КАМАЗ
 Заявка 4 2 0 2 3 - 4 6
9.
Шинник
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
10.
Родина Москва
 Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
11.
Арсенал Тула
 1:1 5 1 3 1 4 - 6 6
12.
Ленинградец
 Заявка 5 1 2 2 2 - 6 5
13.
Черноморец Нв
 1:1 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
14.
Нефтехимик
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
16.
ФК Кубань
 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Енисей
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18.
Волгарь
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Тюмень
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Алания
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Сокол
 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Арсенал Тула
 1:1 3 1 2 0 2 - 0 5
7.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
ФК Кубань
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
КАМАЗ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Шинник
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Черноморец Нв
 1:1 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
16.
Ленинградец
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Волгарь
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2.
Ленинградец
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
3.
Сокол
 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
4.
Акрон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
7.
Шинник
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
9.
Черноморец Нв
 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Родина Москва
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
11.
Алания
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Арсенал Тула
 1:1 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Нефтехимик
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
ФК Кубань
 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Волгарь
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Акрон Килин Антон 3
Шинник Рубцов Илья 3
Родина Москва Тимошенко Иван 3
Торпедо Москва Рейна Йорди 2
Весь список

Топ нарушителей
Енисей Стежко Виталий 3
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 3
Енисей Кичин Валерий 1 1
Алания Гиоргобиани Николай 1 1
Родина Москва Плиев Заурбек 2
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Опасный момент
    45'
    Быковский снова включается по левому флангу и наносит плотный удар под перекладину - Фролкин отбивает мяч!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет Александр Машлякевич к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Лёвин получает мяч на правом углу штрафной от Ндуки, однако передача Владислава в центр оказывается прерванной.
  • Угловой
    43'
    Угловой с правого фланга подают хозяева поля, но вновь верховая борьба остается за игроками обороны.
  • 42'
    Теперь уже "Черноморец" на кураже неплохо поддавил соперника, не без доли паники футболисты "Арсенала" отбиваются.
  • Желтая карточка
    40'
    Ндука получает предупреждение за срыв перспективной атаки, которую разгонял Саадуев.
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ДМИТРИЙ КОРОБОВ!
    Коробов с "точки" низом пробивает в левый от себя угол, Кокарев угадывает направление удара, однако пропускает мяч под собой!
  • Пенальти!
    37'
    Пенальти в ворота "Арсенала"! Красильниченко подает с левого фланга, на дальней штанге Быковский фолит в верховой борьбе с Гурченко!
  • Опасный момент
    36'
    Саадуев после передачи Руденко на носовом платке обыгрывает всех соперников, однако в ближнем бою удар Шамиля блокирует Кокарев!
  • 35'
    Попов на правом фланге играет размашистую "стенку" с Гелояном, но подача Артёма прервана. В следующей фазе атаки Быковский после заброса Ндуки пробивает слёта с левого края, но мяч проходит мимо створа.
  • Фол, нарушение
    33'
    Снова не удается южанам довести своё наступление до логического завершения, Абакаров фолит на левом фланге в единоборстве с соперником.
  • Травма, повреждение
    31'
    Руденко после проникающего паса Абакарова не успел к мячу, но врезался в Кокарева по инерции, помощь врачей требуется голкиперу "Арсенала".
  • Угловой
    29'
    Угловой с левого фланга исполняет Адаев, но "стандарты" у команд сегодня не идут совершенно, легко туляки мяч выбивают.
  • 28'
    Новая атака туляков левым флангом завершается подачей в чужую штрафную - Окоронкво добирается до верхового мяча, но снаряд летит в противоположную от ворот сторону.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      26'
      Гелоян с углового исполняет навес к линии вратарской, однако борьба на втором этаже остается за игроками "Черноморца".
    • 25'
      "Арсенал" продолжает настырно лезть вперед, Окоронкво проходит по правому флангу и подает в штрафную, а Гараев на всякий случай выбивает мяч на угловой.
    • Не забитый пенальти
      24'
      Не забивает пенальти Гелоян! Ишхан с "точки" катит в правый от себя угол, однако Фролкин играл по удару и отбил мяч!
    • Желтая карточка
      23'
      Фролкин получает предупреждение за свой фол.
    • Пенальти!
      22'
      Пенальти в ворота "Черноморца"! Окоронкво после передачи Гелояна из глубины врывается в штрафную, обыгрывает голкипера и оказывается на газоне после контакта с голкипером!
    • 21'
      Еще одна атака удается "Арсеналу", Окоронкво на дриблинге входит в штрафную с левого края и пробивает низом в ближний угол - Фролкин спасает свои ворота.
    • Офсайд
      20'
      Хабибов получает мяч на левом фланге и подает в штрафную, Окоронкво головой отправляет снаряд в сетку, однако из-за офсайда взятие ворот не засчитано.
    • 19'
      Руденко получает мяч на радиусе штрафной и пробивает с разворота, снаряд после рикошета снижает свою скорость и достается Кокареву.
    • 18'
      Активно публика на черноморском побережье гонит своих вперед, поддержка стадиона в двух первых турах была самой мощной в лиге.
    • 17'
      Мало что получается у "Черноморца" после пропущенного гола, сейчас попытались хозяева включить правый фланг, но Гараеву не удается оставить мяч в поле.
    • 15'
      Гелоян получает мяч в штрафной площади хозяев, упускает первый момент для удара, а дальше Ишхану максимально усложняют жизнь.
    • 14'
      Пока в турнире не случилось еще ни одной волевой победы, так что "Черноморец" по такой логике может рассчитывать только на очередную ничью.
    • 13'
      Во втором туре подряд удается "Арсеналу" забить быстрый гол, "Черноморец" же лишь в самом первом туре оказывался в роли догоняющего, и догнал.
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! АНСОР ХАБИБОВ!
      Гелоян исполняет передачу на правый край штрафной, Лёвин простреливает во вратарскую, а Хабибов переправляет мяч в сетку!
    • Фол, нарушение
      10'
      Окоронкво в районе центральной линии ловит на себе фол Гречкина, пока Машлякевич обходится без карточки.
    • 8'
      Пока не самые высокие скорости в этой встрече, "Черноморец" пытается на правах хозяев сыграть первым номером.
    • Угловой
      6'
      Угловой с правого фланга теперь исполняет Гелоян, однако снова "стандарт" не приносит ровным счётом никакой остроты.
    • Угловой
      5'
      Гелоян с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, где довольно легко выигрывают борьбу игроки "Черноморца".
    • Угловой
      4'
      Первый угловой зарабатывают хозяева поля, Адаев с левого фланга подает в штрафную, но оборона "Арсенала" на месте. В ответной атаке Гелоян промчался по правому флангу и навесил в штрафную, зарабатывая корнер у чужих ворот.
    • 3'
      "Арсенал" в минувшем туре добился домашней победы над "Енисеем" благодаря дублю Окоронкво, набрав 5 очков после четырех туров.
    • 2'
      Напомним, что команда Константина Зырянова стартовала на новом уровне с четырех ничьих кряду - против "Алании", "Родины", "Торпедо" и "Нефтехимика".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 5-го тура Мелбет-Первой лиги новороссийский "Черноморец" принимает тульский "Арсенал". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 130
    Черноморец Нв 45.4% (59)
    X 33.1% (43)
    Арсенал Тула 21.5% (28)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Черноморец Нв
    Ничья
    Арсенал Тула
    2.95
    3.50
    4.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Черноморец Нв 1:1 Арсенал Тула онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Черноморец Нв 1:1 Арсенал Тула

    Исход игры
    Черноморец Нв
    45.4% (59)
    Ничья
    33.1% (43)
    Арсенал Тула
    21.5% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (45)
    Меньше
    61.54% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    67.52% (79)
    Нет
    32.48% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.2% (34)
    1:0 Черноморец Нв
    20% (26)
    2:1 Черноморец Нв
    19.2% (25)
    1:2 Арсенал Тула
    13.1% (17)
    0:0 Ничья
    4.6% (6)
    0:1 Арсенал Тула
    2.3% (3)
    2:0 Черноморец Нв
    1.5% (2)
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    Арсенал Тула
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