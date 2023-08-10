  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 5.
Черноморец Нв
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 49
Черноморец Нв 49% (24)
X 24.5% (12)
Арсенал Тула 26.5% (13)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Владислав 1 0.25
Саадуев Шамиль 1 0.25
Абакаров Магомед 1 0.25
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окоронкво Джонатан Теофилус 2 0.5
Попов Артём 1 0.25

Карточки

Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гараев Виктор 1 0
Фомин Денис 1 0
Коробов Дмитрий 1 0
Саадуев Шамиль 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Померко Алексей 2 0
Ндука Ифеани Давид 2 0
Лёвин Владислав 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Кокарев Никита 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0

Результаты матчей

Черноморец Нв
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Арсенал Тула
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Черноморец Нв
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Арсенал Тула
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Черноморец Нв
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Арсенал Тула
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Нв
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Нефтехимик - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Черноморец Нв - Алания 1:1
Черноморец Нв - ФДС Виста 4:2 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Форте - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 3:0 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Чайка Песчанокопское 0:1 Черноморец Нв - Кубань Холдинг 4:1 Черноморец Нв - Легион Махачкала 2:0 Дружба Майкоп - Черноморец Нв 0:3 Черноморец Нв - Алания-2 2:1 Кубань Холдинг - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 2:2 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Спартак-Нальчик 2:0 Форте - Черноморец Нв 1:2 ФДС Виста - Черноморец Нв 1:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Арсенал Тула - Енисей 2:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0
СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Арсенал Тула - Шинник 0:1 Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1

Результаты матчей

Черноморец Нв
Арсенал Тула

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Черноморец Нв
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Тюмень
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Сокол
 Заявка 4 3 0 1 5 - 6 9
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
5.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
6.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Химки
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
КАМАЗ
 Заявка 4 2 0 2 3 - 4 6
9.
Родина Москва
 Заявка 4 1 3 0 6 - 2 6
10.
Арсенал Тула
 4 1 2 1 3 - 5 5
11.
Ленинградец
 Заявка 4 1 2 1 2 - 5 5
12.
Нефтехимик
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
14.
Черноморец Нв
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
15.
ФК Кубань
 Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
16.
Енисей
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
17.
Шинник
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
18.
Волгарь
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Тюмень
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Алания
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Арсенал Тула
 3 1 2 0 2 - 0 5
7.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
КАМАЗ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
ФК Кубань
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Шинник
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Ленинградец
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Химки
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Волгарь
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2.
Ленинградец
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
3.
Акрон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сокол
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
6.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
7.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
8.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Родина Москва
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Алания
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Нефтехимик
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Арсенал Тула
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
ФК Кубань
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Волгарь
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Акрон Килин Антон 3
Родина Москва Тимошенко Иван 3
Торпедо Москва Рейна Йорди 2
Сокол Бабаев Владлен 2
Весь список

Топ нарушителей
Енисей Стежко Виталий 3
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 3
Енисей Кичин Валерий 1 1
Алания Гиоргобиани Николай 1 1
Арсенал Тула Померко Алексей 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Черноморец Нв - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2023, осталось 2 дня 10 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 22.4% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 49
    Черноморец Нв 49% (24)
    X 24.5% (12)
    Арсенал Тула 26.5% (13)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Черноморец Нв - Арсенал Тула онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Черноморец Нв - Арсенал Тула

    Исход игры
    Черноморец Нв
    49% (24)
    Ничья
    24.5% (12)
    Арсенал Тула
    26.5% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.18% (19)
    Меньше
    56.82% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (30)
    Нет
    31.82% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    22.4% (11)
    1:0 Черноморец Нв
    20.4% (10)
    2:1 Черноморец Нв
    18.4% (9)
    1:2 Арсенал Тула
    16.3% (8)
    2:0 Черноморец Нв
    4.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Черноморец Нв
    Арсенал Тула
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     