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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 5.
Алания
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 61
Алания 68.9% (42)
X 23% (14)
Торпедо Москва 8.2% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Торпедо Москва
2.10
3.40
3.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Алания
Торпедо Москва

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед

13 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПЛ
5:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.67

Среднее время на гол

63
135

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.57

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.46
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
78

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 2 (1) 0.5
Цараев Алан 1 0.25
Гурциев Батраз 1 (1) 0.25
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейна Йорди 2 0.5
Лебеденко Игорь 1 0.25
Москвичёв Владимир 1 0.25
Юзепчук Роман 1 0.25

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиоргобиани Николай 1 1
Цаллагов Ибрагим 1 0
Багаев Алан 1 0
Караев Давид 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Кобесов Давид 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калугин Никита 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Бабурин Егор 1 0
Гонгадзе Георгий 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Усанов Алексей 1 0
Чурич Марио 1 0

Результаты матчей

Алания
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Торпедо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Алания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Торпедо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
3
Алания
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Торпедо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1
Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1 Нефтехимик - Алания 0:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0
Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3

Результаты матчей

Алания
Торпедо Москва

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Алания
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Тюмень
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Сокол
 Заявка 4 3 0 1 5 - 6 9
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
5.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
6.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Химки
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
КАМАЗ
 Заявка 4 2 0 2 3 - 4 6
9.
Родина Москва
 Заявка 4 1 3 0 6 - 2 6
10.
Арсенал Тула
 4 1 2 1 3 - 5 5
11.
Ленинградец
 Заявка 4 1 2 1 2 - 5 5
12.
Нефтехимик
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
14.
Черноморец Нв
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
15.
ФК Кубань
 Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
16.
Енисей
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
17.
Шинник
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
18.
Волгарь
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Тюмень
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Алания
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Арсенал Тула
 3 1 2 0 2 - 0 5
7.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
КАМАЗ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
ФК Кубань
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Шинник
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Ленинградец
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Химки
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Волгарь
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2.
Ленинградец
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
3.
Акрон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сокол
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
6.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
7.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
8.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Родина Москва
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Алания
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Нефтехимик
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Арсенал Тула
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
ФК Кубань
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Волгарь
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Акрон Килин Антон 3
Родина Москва Тимошенко Иван 3
Торпедо Москва Рейна Йорди 2
Сокол Бабаев Владлен 2
Весь список

Топ нарушителей
Енисей Стежко Виталий 3
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 3
Енисей Кичин Валерий 1 1
Алания Гиоргобиани Николай 1 1
Арсенал Тула Померко Алексей 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2023, осталось 2 дня 9 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Алания 68.9% (42)
    X 23% (14)
    Торпедо Москва 8.2% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Торпедо Москва
    2.10
    3.40
    3.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Алания - Торпедо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Алания - Торпедо Москва

    Исход игры
    Алания
    67.7% (42)
    Ничья
    24.2% (15)
    Торпедо Москва
    8.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.63% (34)
    Меньше
    42.37% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    77.97% (46)
    Нет
    22.03% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    41.9% (26)
    1:1 Ничья
    19.4% (12)
    1:0 Алания
    19.4% (12)
    2:2 Ничья
    4.8% (3)
    1:2 Торпедо Москва
    4.8% (3)
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    Алания
    Торпедо Москва
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