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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 6.
Сокол
 
Позже
Химки
Прогнозы 43
Сокол 41.9% (18)
X 27.9% (12)
Химки 30.2% (13)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Сокол
Химки

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
0

Бомбардиры внутри турнира

Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабаев Владлен 2 0.4
Морозов Владислав 1 0.2
Евдокимов Андрей 1 0.2
Турсунов Игорь 1 (1) 0.2
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хосонов Хетаг 2 (1) 0.4
Волков Захар 1 0.2
Берковский Илья 1 0.2
Варатынов Сергей 1 0.2
Руденко Александр Александрович 1 (1) 0.2

Карточки

Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сасин Дмитрий 2 0
Молодцов Артём 1 0
Казанцев Данил 1 0
Ежков Данила 1 0
Гудков Ян 1 0
Югалдин Дмитрий 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корян Аршак 1 0
Обухов Игорь 1 0
Голубович Петар 1 0
Андраде Лео 1 0
Исаенко Олег 1 0
Волков Захар 1 0
Степанов Данил 1 0
Скворцов Лев 1 0

Результаты матчей

Сокол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Химки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

0
2
Сокол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Химки
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

1
2
Сокол
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Химки
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сокол
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ФК Кубань - Сокол 0:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 Сокол - Шинник 3:2
Родина Москва - Сокол 4:0 Енисей - Сокол 1:5 Крылья Советов - Сокол 1:2 Сокол - Зенит Пенза 2:1 Сокол - Динамо Брянск 1:2 ФК Сахалинец - Сокол 0:3 Сокол - Рязань 2:0 Родина-2 Москва - Сокол 1:2 Сокол - Авангард Курск 1:1 Металлург Липецк - Сокол 2:0 Сокол - ФК Сахалинец 1:2 Рязань - Сокол 0:1 Сокол - Родина-2 Москва 1:0 Авангард Курск - Сокол 0:1 Сокол - Металлург Липецк 1:3 Динамо Брянск - Сокол 2:1
Химки
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Химки - Родина Москва 2:0 Шинник - Химки 1:2 Нефтехимик - Химки 0:1 Химки - Торпедо Москва 1:2
Тюмень - Химки 3:1 Химки - Енисей 2:2 Пари НН - Химки 2:0 Химки - Урал 0:3 Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2

Результаты матчей

Сокол
Химки

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Сокол
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 5 4 0 1 12 - 3 12
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Алания
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Сокол
 Заявка 5 3 1 1 5 - 6 10
5.
Тюмень
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
6.
Химки
 Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7.
КАМАЗ
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
9.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
10.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
11.
Енисей
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
12.
Шинник
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
13.
Родина Москва
 Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
14.
Арсенал Тула
 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Ленинградец
 Заявка 5 1 2 2 2 - 6 5
16.
Нефтехимик
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
ФК Кубань
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
18.
Волгарь
 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Тюмень
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Алания
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
5.
КАМАЗ
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Арсенал Тула
 3 1 2 0 2 - 0 5
8.
Черноморец Нв
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
11.
ФК Кубань
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
16.
Шинник
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Ленинградец
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Волгарь
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
3.
Сокол
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
4.
Ленинградец
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
5.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Шинник
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
9.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
10.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Родина Москва
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
12.
Алания
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Нефтехимик
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
ФК Кубань
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
17.
Арсенал Тула
 2 0 0 2 2 - 7 0
18.
Волгарь
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Акрон Килин Антон 3
Шинник Рубцов Илья 3
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 3
Алания Машуков Ислам 3
Весь список

Топ нарушителей
Тюмень Печенкин Никита 1 2
Енисей Стежко Виталий 3
Торпедо Москва Калугин Никита 3
Нефтехимик Денисов Роман 3
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сокол - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2023, осталось 2 дня 7 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Сокол 41.9% (18)
    X 27.9% (12)
    Химки 30.2% (13)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Сокол - Химки

    Исход игры
    Сокол
    40.9% (18)
    Ничья
    27.3% (12)
    Химки
    31.8% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (18)
    Меньше
    52.63% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    71.05% (27)
    Нет
    28.95% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    22.7% (10)
    1:2 Химки
    15.9% (7)
    2:1 Сокол
    15.9% (7)
    1:0 Сокол
    13.6% (6)
    0:1 Химки
    6.8% (3)
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    Сокол
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