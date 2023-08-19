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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 6.
КАМАЗ
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 60
КАМАЗ 63.3% (38)
X 23.3% (14)
Арсенал Тула 13.3% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
КАМАЗ
Ничья
Арсенал Тула
2.20
3.30
4.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

КАМАЗ
Арсенал Тула

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.25
0.75

Среднее время на гол

360
120

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мануйлов Роман 2 0.4
Гаглоев Александр 2 (1) 0.4
Щербатюк Александр 1 0.2
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окоронкво Джонатан Теофилус 2 0.4
Попов Артём 1 0.2
Хабибов Ансор 1 0.2

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аюкин Руслан 2 0
Гюрджан Артём 2 0
Горелов Павел 2 0
Пальцев Валентин 2 0
Таликин Дамир 2 0
Фартуна Борис 2 0
Почивалин Валерий 1 0
Абрамов Артём 1 0
Мануйлов Роман 1 0
Ермолаев Николай 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 3 0
Померко Алексей 2 0
Лёвин Владислав 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Кокарев Никита 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0

Результаты матчей

КАМАЗ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Арсенал Тула
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
КАМАЗ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Арсенал Тула
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
2
КАМАЗ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Арсенал Тула
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
3
60%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
КАМАЗ - Тюмень 2:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Алания - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - ФК Кубань 2:0
Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Уфа 3:2 Рубин - КАМАЗ 5:1 Зенит-Ижевск - КАМАЗ 3:3 КАМАЗ - Амкар Пермь 1:4 Нефтехимик - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Амкар Пермь 5:2 КАМАЗ - Нефтехимик 0:2 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Уфа - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Шинник 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0
Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Арсенал Тула - Шинник 0:1 Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0

Результаты матчей

КАМАЗ
Арсенал Тула

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

КАМАЗ
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 5 4 0 1 12 - 3 12
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Алания
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Сокол
 Заявка 5 3 1 1 5 - 6 10
5.
Тюмень
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
6.
Химки
 Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7.
КАМАЗ
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
9.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
10.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
11.
Енисей
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
12.
Шинник
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
13.
Родина Москва
 Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
14.
Арсенал Тула
 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Ленинградец
 Заявка 5 1 2 2 2 - 6 5
16.
Нефтехимик
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
ФК Кубань
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
18.
Волгарь
 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Тюмень
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Алания
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
5.
КАМАЗ
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Арсенал Тула
 3 1 2 0 2 - 0 5
8.
Черноморец Нв
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
11.
ФК Кубань
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
16.
Шинник
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Ленинградец
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Волгарь
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
3.
Сокол
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
4.
Ленинградец
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
5.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Шинник
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
9.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
10.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Родина Москва
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
12.
Алания
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Нефтехимик
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
ФК Кубань
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
17.
Арсенал Тула
 2 0 0 2 2 - 7 0
18.
Волгарь
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Акрон Килин Антон 3
Шинник Рубцов Илья 3
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 3
Алания Машуков Ислам 3
Весь список

Топ нарушителей
Тюмень Печенкин Никита 1 2
Енисей Стежко Виталий 3
Торпедо Москва Калугин Никита 3
Нефтехимик Денисов Роман 3
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча КАМАЗ - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2023, осталось 2 дня 6 часов 2 минуты.



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    • Прогнозы 60
    КАМАЗ 63.3% (38)
    X 23.3% (14)
    Арсенал Тула 13.3% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    КАМАЗ
    Ничья
    Арсенал Тула
    2.20
    3.30
    4.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч КАМАЗ - Арсенал Тула онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч КАМАЗ - Арсенал Тула

    Исход игры
    КАМАЗ
    62.7% (37)
    Ничья
    23.7% (14)
    Арсенал Тула
    13.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (21)
    Меньше
    62.5% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (35)
    Нет
    37.5% (21)
    Популярный счёт
    2:1 КАМАЗ
    27.1% (16)
    1:0 КАМАЗ
    27.1% (16)
    1:1 Ничья
    23.7% (14)
    1:2 Арсенал Тула
    6.8% (4)
    0:1 Арсенал Тула
    3.4% (2)
    2:0 КАМАЗ
    3.4% (2)
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    КАМАЗ
    Арсенал Тула
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