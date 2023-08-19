Тур: 6.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
КАМАЗ
Арсенал Тула
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.25
0.75
Среднее время на гол
360
120
Бомбардиры внутри турнира
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мануйлов Роман
|2
|0.4
|Гаглоев Александр
|2 (1)
|0.4
|Щербатюк Александр
|1
|0.2
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|2
|0.4
|Попов Артём
|1
|0.2
|Хабибов Ансор
|1
|0.2
Карточки
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аюкин Руслан
|2
|0
|Гюрджан Артём
|2
|0
|Горелов Павел
|2
|0
|Пальцев Валентин
|2
|0
|Таликин Дамир
|2
|0
|Фартуна Борис
|2
|0
|Почивалин Валерий
|1
|0
|Абрамов Артём
|1
|0
|Мануйлов Роман
|1
|0
|Ермолаев Николай
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндука Ифеани Давид
|3
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Лёвин Владислав
|1
|0
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|Яковлев Михаил
|1
|0
|Халназаров Рустам
|1
|0
|Кокарев Никита
|1
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|1
|0
Результаты матчей
КАМАЗ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Арсенал Тула
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
КАМАЗ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Арсенал Тула
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
2
КАМАЗ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Арсенал Тула
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
3
60%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
КАМАЗ
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
КАМАЗ - Тюмень 2:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Алания - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - ФК Кубань 2:0
Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Уфа 3:2 Рубин - КАМАЗ 5:1 Зенит-Ижевск - КАМАЗ 3:3 КАМАЗ - Амкар Пермь 1:4 Нефтехимик - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Амкар Пермь 5:2 КАМАЗ - Нефтехимик 0:2 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Уфа - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Шинник 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0
Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Арсенал Тула - Шинник 0:1 Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0
Результаты матчей
КАМАЗ
Арсенал Тула
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
КАМАЗ
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 3
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 6
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в Премьер-лигу
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|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|Акрон
|Килин Антон
|3
|Шинник
|Рубцов Илья
|3
|СКА-Хабаровск
|Никитин Кирилл
|3
|Алания
|Машуков Ислам
|3
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 2
|Енисей
|Стежко Виталий
|3
|Торпедо Москва
|Калугин Никита
|3
|Нефтехимик
|Денисов Роман
|3
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч КАМАЗ - Арсенал Тула
Исход игры
КАМАЗ
62.7% (37)
Ничья
23.7% (14)
Арсенал Тула
13.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (21)
Меньше
62.5% (35)
Обе команды забьют
Да
62.5% (35)
Нет
37.5% (21)
Популярный счёт
2:1 КАМАЗ
27.1% (16)
1:0 КАМАЗ
27.1% (16)
1:1 Ничья
23.7% (14)
1:2 Арсенал Тула
6.8% (4)
0:1 Арсенал Тула
3.4% (2)
2:0 КАМАЗ
3.4% (2)
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