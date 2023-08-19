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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 6.
Торпедо Москва
 
Позже
Нефтехимик
Прогнозы 60
Торпедо Москва 98.3% (59)
X 0% (0)
Нефтехимик 1.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Нефтехимик
1.95
3.50
4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Торпедо Москва
Нефтехимик

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:1
ТМК
0:0
ТМК
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
0.86

Среднее время на гол

50
105

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.42
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
98

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейна Йорди 2 0.4
Лебеденко Игорь 1 0.2
Москвичёв Владимир 1 0.2
Юзепчук Роман 1 0.2
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котик Артём 2 0.4
Петров Максим Вячеславович 1 0.2

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калугин Никита 3 0
Манелов Ираклий 2 0
Бабурин Егор 1 0
Горбунов Игорь 1 0
Бородин Сергей Алексеевич 1 0
Гонгадзе Георгий 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Усанов Алексей 1 0
Чурич Марио 1 0
Червяков Руслан 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денисов Роман 3 0
Петров Максим Вячеславович 2 0
Морозов Кирилл 0 1
Ситдиков Марат 1 0
Герасимов Алексей 1 0
Бердников Алексей 1 0
Зорин Богдан 1 0
Кокоев Давид 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Нефтехимик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Торпедо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нефтехимик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
3
Торпедо Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Нефтехимик
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2
Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1
Нефтехимик
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Енисей - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Черноморец Нв 1:1 Нефтехимик - Химки 0:1 Алания - Нефтехимик 1:0
Нефтехимик - Волгарь 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Строгино - Нефтехимик 3:6 Нефтехимик - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Нефтехимик 0:2 Нефтехимик - Уфа 2:0 Енисей - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Акрон - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0

Результаты матчей

Торпедо Москва
Нефтехимик

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Нефтехимик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 5 4 0 1 12 - 3 12
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Алания
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Сокол
 Заявка 5 3 1 1 5 - 6 10
5.
Тюмень
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
6.
Химки
 Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7.
КАМАЗ
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
9.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
10.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
11.
Енисей
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
12.
Шинник
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
13.
Родина Москва
 Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
14.
Арсенал Тула
 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Ленинградец
 Заявка 5 1 2 2 2 - 6 5
16.
Нефтехимик
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
ФК Кубань
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
18.
Волгарь
 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Тюмень
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Алания
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
5.
КАМАЗ
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Арсенал Тула
 3 1 2 0 2 - 0 5
8.
Черноморец Нв
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
11.
ФК Кубань
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
16.
Шинник
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Ленинградец
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Волгарь
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
3.
Сокол
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
4.
Ленинградец
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
5.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Шинник
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
9.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
10.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Родина Москва
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
12.
Алания
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Нефтехимик
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
ФК Кубань
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
17.
Арсенал Тула
 2 0 0 2 2 - 7 0
18.
Волгарь
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Акрон Килин Антон 3
Шинник Рубцов Илья 3
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 3
Алания Машуков Ислам 3
Весь список

Топ нарушителей
Тюмень Печенкин Никита 1 2
Енисей Стежко Виталий 3
Торпедо Москва Калугин Никита 3
Нефтехимик Денисов Роман 3
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Нефтехимик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2023, осталось 2 дня 8 часов 26 минут.



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    • Прогнозы 60
    Торпедо Москва 98.3% (59)
    X 0% (0)
    Нефтехимик 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Нефтехимик
    1.95
    3.50
    4.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Нефтехимик онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Нефтехимик

    Исход игры
    Торпедо Москва
    98.3% (58)
    Ничья
    0% (0)
    Нефтехимик
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.55% (19)
    Меньше
    65.45% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    34.55% (19)
    Нет
    65.45% (36)
    Популярный счёт
    1:0 Торпедо Москва
    33.9% (20)
    2:1 Торпедо Москва
    30.5% (18)
    2:0 Торпедо Москва
    27.1% (16)
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    Торпедо Москва
    Нефтехимик
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