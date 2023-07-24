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ПСЖ
 
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ПСЖ 0% (0)
X 0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд 100% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
1.32
7.20
9.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2
ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1 Монако - ПСЖ 3:1 Марсель - ПСЖ 2:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин 3:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 июля 2023, осталось 19 часов 40 минут.



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    • Прогнозы 1
    ПСЖ 0% (0)
    X 0% (0)
    Аль-Наср Эр-Рияд 100% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    1.32
    7.20
    9.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    ПСЖ
    50% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    50% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (1)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (1)
    Нет
    0% (0)
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    ПСЖ
    Аль-Наср Эр-Рияд
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