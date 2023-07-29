Тур: 27.
0:0
Конец матча
0'
54' Желтая карточкаКаштру Томаш
56' Желтая карточкаIsmael Cortez
61' Желтая карточкаUlises Sanchez
90'+5
Ход матча
54'
56'
61'
Прогноз на матч от Liveresult
36
Каштру
Томаш
20
Mariano
Mino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Каштру ТомашПолузащитник
-
20 Mariano MinoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Амайя АндресЗащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Сильва КевинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Бельграно
Росарио Сентраль
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.43
0.71
Среднее время на гол
210
126
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
0.86
0.86
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
105
105
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|13 (2)
|0.48
|Ulises Sanchez
|2
|0.07
|Bruno Zapelli
|1
|0.04
|Хара Франко
|1
|0.04
|Ariel Garcia
|1
|0.04
|Lucas Diarte
|1
|0.04
|Guillermo Pereira
|1
|0.04
|Рохас Ариэль II
|0
|0
|Бордагарай Фабиан
|0
|0
|Годой Эрик
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велиз Алехо
|11 (1)
|0.41
|Victor Malcorra
|5 (2)
|0.19
|Laurtaro Giaccone
|4
|0.15
|Кампас Хаминтон
|3
|0.11
|Jhonatan Candia
|2
|0.07
|Damian Alberto Martinez
|2
|0.07
|Carlos Quintana
|2 (1)
|0.07
|Alan Rodriguez2
|1
|0.04
|Francis Mac Allister
|1
|0.04
|Инфантино Джино
|1
|0.04
|Комар Хуан
|1
|0.04
|Tomas O'Connor
|1
|0.04
|Luciano Ferreyra
|1
|0.04
|Fabricio Oviedo
|1
|0.04
|Facundo Mallo
|0
|0
|Kevin Ortiz
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Rebola
|4
|3
|Lucas Diarte
|5
|0
|Ulises Sanchez
|5
|0
|Pablo Vegetti
|4
|0
|Nicolas Meriano
|4
|0
|Хара Франко
|2
|1
|Годой Эрик
|2
|1
|Рохас Ариэль II
|3
|0
|Ariel Garcia
|3
|0
|Guillermo Pereira
|3
|0
|Nahuel Losada
|1
|1
|Matias Ibacache
|2
|0
|Ibrahim Hesar
|2
|0
|Ivan Ortigoza
|2
|0
|Фарре Гильермо
|0
|1
|Бордагарай Фабиан
|1
|0
|Ivan Ramirez
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
|Juan Barinaga
|1
|0
|Bruno Zapelli
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Ortiz
|11
|1
|Damian Alberto Martinez
|9
|1
|Facundo Mallo
|9
|0
|Francis Mac Allister
|6
|0
|Carlos Quintana
|5
|0
|Кампас Хаминтон
|5
|0
|Броун Хорхе
|3
|0
|Монтойя Вальтер
|3
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|1
|Victor Malcorra
|2
|0
|Luciano Ferreyra
|2
|0
|Инфантино Джино
|2
|0
|Luca Martinez Dupuy
|2
|0
|Ismael Cortez
|2
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Jhonatan Candia
|1
|0
|Tomas O'Connor
|1
|0
|Laurtaro Giaccone
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Octavio Bianchi
|1
|0
|Alejo Toledo
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
7
Бельграно
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Росарио Сентраль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
18
0
Волевые поражения
7
27
Бельграно
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
52% (14)
30% (8)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Росарио Сентраль
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
11% (3)
52% (14)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
44% (12)
44% (12)
Сухие победы
11
1
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
19
0
Волевые поражения
8
34
Голы по времени матча
Забито
13
9
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
20 Не забивали 21
1
8%
3
33%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
6
46%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
1
8%
1
11%
76-90
Пропущено
7
18
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
14%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
4
22%
46-60
2
29%
5
28%
61-75
2
29%
4
22%
76-90
Забито
8
27
5 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
22 Не забивали 14
0
0%
4
15%
1-15
0
0%
8
30%
30%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
1
13%
5
19%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
2
25%
5
19%
76-90
Пропущено
18
11
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
22%
2
18%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
4
22%
3
27%
76-90
Забито
21
36
13 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 12
15 Не забивали 8
1
5%
7
19%
1-15
1
5%
9
25%
16-30
11
52%
2
6%
31-45
2
10%
6
17%
46-60
3
14%
6
17%
61-75
3
14%
6
17%
76-90
Пропущено
25
29
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
5
20%
5
17%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
3
12%
2
7%
31-45
5
20%
6
21%
46-60
3
12%
7
24%
61-75
6
24%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2
Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2
Результаты матчей
Бельграно
Росарио Сентраль
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
2:0
5 раз 19%
0:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
15 раз 56%
1
6 раз 22%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
0
8 раз 30%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
131
49
86
112
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
67
212
310
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1215
Больше Меньше
198
621
1116
225
423
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Сармьенто
|Emiliano Mendez
|1 9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 9
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 9
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 9