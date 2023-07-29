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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 27.
Бельграно
0:0
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
54' Желтая карточка
Каштру Томаш
56' Желтая карточка
Ismael Cortez
61' Желтая карточка
Ulises Sanchez
90'+5
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
40
Mariano
Moreno
6
Alejandro
Rebola
22
Matias
Ibacache
12
Ulises
Sanchez
5
Santiago
Longo
36
Каштру
Томаш
20
Mariano
Mino
30
Daniel
Barrea
9
Pablo
Vegetti
1
Броун
Хорхе
15
Facundo
Mallo
6
Комар
Хуан
2
Carlos
Quintana
4
Damian
Alberto
Martinez
16
Alan
Rodriguez2
22
Laurtaro
Giaccone
8
Alejo
Toledo
5
Francis
Mac
Allister
11
Luciano
Ferreyra
9
Велиз
Алехо
Бельграно
4-4-2
Росарио Сентраль
5-3-2

История личных встреч

Бельграно
Росарио Сентраль

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:0
ТДВ
1:1
С
2:1
П
0:2
К
0:2
П
1:0
П
3:1
П
1:0
П
0:0
ТМ(
1:1
П
0:1
НБ
2:1
ПВК
1:1
ПВК
0:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.43
0.71

Среднее время на гол

210
126

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

0.86
0.86

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

105
105

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 13 (2) 0.48
Ulises Sanchez 2 0.07
Bruno Zapelli 1 0.04
Хара Франко 1 0.04
Ariel Garcia 1 0.04
Lucas Diarte 1 0.04
Guillermo Pereira 1 0.04
Рохас Ариэль II 0 0
Бордагарай Фабиан 0 0
Годой Эрик 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велиз Алехо 11 (1) 0.41
Victor Malcorra 5 (2) 0.19
Laurtaro Giaccone 4 0.15
Кампас Хаминтон 3 0.11
Jhonatan Candia 2 0.07
Damian Alberto Martinez 2 0.07
Carlos Quintana 2 (1) 0.07
Alan Rodriguez2 1 0.04
Francis Mac Allister 1 0.04
Инфантино Джино 1 0.04
Комар Хуан 1 0.04
Tomas O'Connor 1 0.04
Luciano Ferreyra 1 0.04
Fabricio Oviedo 1 0.04
Facundo Mallo 0 0
Kevin Ortiz 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Rebola 4 3
Lucas Diarte 5 0
Ulises Sanchez 5 0
Pablo Vegetti 4 0
Nicolas Meriano 4 0
Хара Франко 2 1
Годой Эрик 2 1
Рохас Ариэль II 3 0
Ariel Garcia 3 0
Guillermo Pereira 3 0
Nahuel Losada 1 1
Matias Ibacache 2 0
Ibrahim Hesar 2 0
Ivan Ortigoza 2 0
Фарре Гильермо 0 1
Бордагарай Фабиан 1 0
Ivan Ramirez 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Каштру Томаш 1 0
Juan Barinaga 1 0
Bruno Zapelli 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Ortiz 11 1
Damian Alberto Martinez 9 1
Facundo Mallo 9 0
Francis Mac Allister 6 0
Carlos Quintana 5 0
Кампас Хаминтон 5 0
Броун Хорхе 3 0
Монтойя Вальтер 3 0
Alan Rodriguez2 1 1
Victor Malcorra 2 0
Luciano Ferreyra 2 0
Инфантино Джино 2 0
Luca Martinez Dupuy 2 0
Ismael Cortez 2 0
Комар Хуан 1 0
Jhonatan Candia 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Laurtaro Giaccone 1 0
Велиз Алехо 1 0
Octavio Bianchi 1 0
Alejo Toledo 1 0

Результаты матчей

Бельграно
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
7
Бельграно
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Росарио Сентраль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

18
0

Волевые поражения

7
27
Бельграно
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
52% (14)
30% (8)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Росарио Сентраль
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
11% (3)
52% (14)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
44% (12)
44% (12)

Сухие победы

11
1

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

19
0

Волевые поражения

8
34

Голы по времени матча

Забито

13
9
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
20 Не забивали 21
1
8%
3
33%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
6
46%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Пропущено

7
18
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
14%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
4
22%
46-60
2
29%
5
28%
61-75
2
29%
4
22%
76-90

Забито

8
27
5 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
22 Не забивали 14
0
0%
4
15%
1-15
0
0%
8
30%
30%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
1
13%
5
19%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
2
25%
5
19%
76-90

Пропущено

18
11
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
22%
2
18%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
4
22%
3
27%
76-90

Забито

21
36
13 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 12
15 Не забивали 8
1
5%
7
19%
1-15
1
5%
9
25%
16-30
11
52%
2
6%
31-45
2
10%
6
17%
46-60
3
14%
6
17%
61-75
3
14%
6
17%
76-90

Пропущено

25
29
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
5
20%
5
17%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
3
12%
2
7%
31-45
5
20%
6
21%
46-60
3
12%
7
24%
61-75
6
24%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2
Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармьенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2

Результаты матчей

Бельграно
Росарио Сентраль

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

2:0
5 раз 19%
0:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
15 раз 56%
1
6 раз 22%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
0
8 раз 30%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
13
1
4
9
1.5
8
6
1
12
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
6
7
2
12
1.5
3
10
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
15
0.5
Больше Меньше
19
8
6
21
1.5
11
16
2
25
2.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 26 18 4 4 48 - 19 58
2.
Тальерес Кордоба
 27 14 8 5 42 - 23 50
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 26 12 10 4 23 - 11 46
4.
Эстудиантес Ла Плата
 27 12 9 6 35 - 24 45
5.
Дефенса и Хустисия
 27 12 8 7 36 - 23 44
6.
Ланус
 26 11 9 6 36 - 27 42
7.
Росарио Сентраль
 27 10 12 5 36 - 29 42
8.
Бока Хуниорс
 26 12 5 9 31 - 24 41
9.
Архентинос Хуниорс
 27 11 7 9 31 - 22 40
10.
Годой Крус
 26 10 8 8 33 - 30 38
11.
Расинг Авельянеда
 26 9 9 8 35 - 33 36
12.
Бельграно
 27 10 6 11 20 - 26 36
13.
Барракас Сентраль
 26 8 11 7 25 - 28 35
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 27 8 11 8 24 - 24 35
15.
Атлетико Тукуман
 26 8 10 8 23 - 27 34
16.
Атлетико Платенсе
 26 9 6 11 25 - 28 33
17.
Институто Кордоба
 26 8 8 10 22 - 31 32
18.
Тигре
 26 8 7 11 25 - 29 31
19.
Унион Санта-Фе
 27 6 12 9 19 - 25 30
20.
Сармьенто
 26 7 8 11 23 - 26 29
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 26 7 8 11 20 - 28 29
22.
Банфилд
 26 7 8 11 21 - 32 29
23.
Химнасия Ла-Плата
 26 7 8 11 23 - 37 29
24.
Индепендьенте Авельянеда
 26 6 10 10 23 - 30 28
25.
Велес Сарсфилд
 26 5 12 9 24 - 26 27
26.
Колон
 26 4 13 9 20 - 31 25
27.
Уракан
 26 5 7 14 17 - 29 22
28.
Арсенал Саранди
 26 5 4 17 16 - 34 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 11 0 1 24 - 6 33
2.
Росарио Сентраль
 14 9 5 0 27 - 11 32
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 8 5 1 12 - 2 29
4.
Бока Хуниорс
 14 8 3 3 19 - 10 27
5.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
6.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 5 2 22 - 10 26
7.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 21 - 11 26
8.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
9.
Тальерес Кордоба
 14 7 4 3 18 - 10 25
10.
Архентинос Хуниорс
 13 7 3 3 24 - 13 24
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 6 1 13 - 5 24
12.
Расинг Авельянеда
 14 6 5 3 20 - 17 23
13.
Бельграно
 13 6 4 3 12 - 8 22
14.
Атлетико Тукуман
 13 6 4 3 15 - 13 22
15.
Атлетико Платенсе
 14 6 4 4 15 - 12 22
16.
Барракас Сентраль
 14 5 6 3 12 - 11 21
17.
Институто Кордоба
 14 5 6 3 11 - 11 21
18.
Банфилд
 14 5 5 4 9 - 11 20
19.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
20.
Велес Сарсфилд
 14 3 9 2 16 - 11 18
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 9 - 9 17
22.
Унион Санта-Фе
 13 4 5 4 12 - 12 17
23.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
24.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
25.
Колон
 14 3 7 4 14 - 19 16
26.
Тигре
 12 4 3 5 12 - 14 15
27.
Арсенал Саранди
 12 4 1 7 11 - 17 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 7 4 2 24 - 13 25
2.
Ривер Плейт
 14 7 4 3 24 - 13 25
3.
Эстудиантес Ла Плата
 13 5 4 4 13 - 14 19
4.
Дефенса и Хустисия
 13 5 3 5 15 - 12 18
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Архентинос Хуниорс
 14 4 4 6 7 - 9 16
7.
Тигре
 14 4 4 6 13 - 15 16
8.
Ланус
 14 3 7 4 18 - 18 16
9.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 12 - 14 14
10.
Барракас Сентраль
 12 3 5 4 13 - 17 14
11.
Бельграно
 14 4 2 8 8 - 18 14
12.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
13.
Сармьенто
 14 3 4 7 7 - 13 13
14.
Годой Крус
 14 3 4 7 10 - 19 13
15.
Унион Санта-Фе
 14 2 7 5 7 - 13 13
16.
Атлетико Тукуман
 13 2 6 5 8 - 14 12
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 6 5 11 - 19 12
18.
Индепендьенте Авельянеда
 14 2 6 6 8 - 15 12
19.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
20.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 11 - 20 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 2 5 7 11 - 19 11
22.
Росарио Сентраль
 13 1 7 5 9 - 18 10
23.
Химнасия Ла-Плата
 14 2 4 8 11 - 26 10
24.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
25.
Банфилд
 12 2 3 7 12 - 21 9
26.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
27.
Уракан
 14 2 3 9 8 - 16 9
28.
Арсенал Саранди
 14 1 3 10 5 - 17 6
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Сармьенто Emiliano Mendez 1 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 9
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 9
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Весь список
  • 56'
    Ismael Cortez получил желтую карточку от судьи
  • 54'
    Каштру Томаш получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Карлос Кинтана уходит с поля. Facundo Aguero выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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