Тур: 27.
1:1
Перерыв
0'
15' Желтая карточкаЗахир Факундо Мансиллья
0:1
16' ГолГарро Родриго
18' Желтая карточкаJuan Rodriguez2
22' Желтая карточкаLucas Suarez II
1:1
36' ПенальтиРеаско Джоркаефф
Ход матча
16'
0:1
18'
22'
36'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
41
Tomas
Olmos
24
Ramon
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
-
41 Tomas OlmosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ramon SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
46 Matias Gomez
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Тальерес Кордоба
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
15 матчей
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.43
Среднее время на гол
65
63
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.33
1.2
Тотал матчей
2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
67
75
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jorge Recalde
|6 (1)
|0.22
|Сордо Рамиро
|3
|0.11
|Феррейра Кристиан I
|2
|0.07
|Веласкес Виктор
|2
|0.07
|Jherson Mosquera
|2
|0.07
|Агирре Брайан
|1
|0.04
|Bruno Pitton
|1
|0.04
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.04
|Сфорца Хуан
|1
|0.04
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|0.04
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0.04
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0.04
|Реаско Джоркаефф
|1 (1)
|0.04
|Jeremias Perez
|0
|0
|Ivan Gomez
|0
|0
|Портилльо Маркос
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|14
|0.52
|Бустос Науэль
|7
|0.26
|Гарро Родриго
|5
|0.19
|Валойес Диего
|4 (1)
|0.15
|Ramon Sosa
|4
|0.15
|Пиццини Франсиско
|3
|0.11
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.04
|Каталан Матиас
|1
|0.04
|Jose Romero
|1
|0.04
|Juan Portillo
|1
|0.04
|Франко Алан
|0
|0
|Вильягра Родриго
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jherson Mosquera
|8
|1
|Сфорца Хуан
|7
|1
|Дитта Вильер
|3
|2
|Феррейра Кристиан I
|5
|0
|Jorge Recalde
|4
|0
|Lucas Hoyos
|4
|0
|Агирре Брайан
|4
|0
|Перес Пабло II
|3
|0
|Ivan Gomez
|3
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|3
|0
|Портилльо Маркос
|3
|0
|Хайнце Габриэль
|1
|1
|Bruno Pitton
|2
|0
|Сордо Рамиро
|2
|0
|Реаско Джоркаефф
|1
|0
|Веласкес Виктор
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0
|Jeremias Perez
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
|Julian Contrera
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|5
|2
|Juan Portillo
|5
|1
|Juan Rodriguez2
|6
|0
|Вильягра Родриго
|5
|0
|Ортегоса Диего
|5
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|4
|0
|Майкл Сантос
|3
|0
|Каталан Матиас
|3
|0
|Валойес Диего
|3
|0
|Бустос Науэль
|3
|0
|Гарро Родриго
|3
|0
|Пиццини Франсиско
|2
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Valentin Depietri
|2
|0
|Ramon Sosa
|2
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Diego Barrera
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Тальерес Кордоба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
3
5
Ньюэллс Олд Бойз
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Тальерес Кордоба
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
8
16
Ньюэллс Олд Бойз
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (13)
42% (11)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Тальерес Кордоба
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
11
21
Голы по времени матча
Забито
12
23
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
0
0%
7
30%
1-15
2
17%
2
9%
16-30
3
25%
1
4%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
5
42%
7
30%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 8
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
1
25%
1
8%
76-90
Забито
11
19
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 11
18 Не забивали 15
3
27%
5
26%
1-15
2
18%
4
21%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
4
36%
5
26%
61-75
2
18%
1
5%
76-90
Пропущено
19
9
13 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 7
3
16%
0
0%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
4
21%
3
33%
31-45
3
16%
3
33%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
1
5%
3
33%
76-90
Забито
23
42
10 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 20
10 Не забивали 4
3
13%
12
29%
1-15
4
17%
6
14%
16-30
3
13%
1
2%
31-45
1
4%
6
14%
46-60
5
22%
9
21%
61-75
7
30%
8
19%
76-90
Пропущено
23
21
15 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 15
4
17%
1
5%
1-15
7
30%
0
0%
16-30
4
17%
7
33%
31-45
3
13%
6
29%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
2
9%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0
Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Тальерес Кордоба
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 23%
0:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
1
9 раз 35%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
104
48
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
111
311
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
215
719
1214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|18
|4
|4
|48 - 19
|58
|2.
|1:1
|27
|14
|8
|5
|42 - 23
|50
|3.
|26
|12
|10
|4
|23 - 11
|46
|4.
|27
|12
|9
|6
|35 - 24
|45
|5.
|27
|12
|8
|7
|36 - 23
|44
|6.
|26
|11
|9
|6
|36 - 27
|42
|7.
|0:0
|27
|10
|12
|5
|36 - 29
|42
|8.
|26
|12
|5
|9
|31 - 24
|41
|9.
|27
|11
|7
|9
|31 - 22
|40
|10.
|26
|10
|8
|8
|33 - 30
|38
|11.
|26
|9
|9
|8
|35 - 33
|36
|12.
|0:0
|27
|10
|6
|11
|20 - 26
|36
|13.
|26
|8
|11
|7
|25 - 28
|35
|14.
|1:1
|27
|8
|11
|8
|24 - 24
|35
|15.
|26
|8
|10
|8
|23 - 27
|34
|16.
|26
|9
|6
|11
|25 - 28
|33
|17.
|26
|8
|8
|10
|22 - 31
|32
|18.
|26
|8
|7
|11
|25 - 29
|31
|19.
|27
|6
|12
|9
|19 - 25
|30
|20.
|26
|7
|8
|11
|23 - 26
|29
|21.
|26
|7
|8
|11
|20 - 28
|29
|22.
|26
|7
|8
|11
|21 - 32
|29
|23.
|26
|7
|8
|11
|23 - 37
|29
|24.
|26
|6
|10
|10
|23 - 30
|28
|25.
|26
|5
|12
|9
|24 - 26
|27
|26.
|26
|4
|13
|9
|20 - 31
|25
|27.
|26
|5
|7
|14
|17 - 29
|22
|28.
|26
|5
|4
|17
|16 - 34
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|11
|0
|1
|24 - 6
|33
|2.
|0:0
|14
|9
|5
|0
|27 - 11
|32
|3.
|14
|8
|5
|1
|12 - 2
|29
|4.
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|5.
|12
|8
|2
|2
|18 - 9
|26
|6.
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|7.
|14
|7
|5
|2
|21 - 11
|26
|8.
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|9.
|1:1
|14
|7
|4
|3
|18 - 10
|25
|10.
|13
|7
|3
|3
|24 - 13
|24
|11.
|1:1
|13
|6
|6
|1
|13 - 5
|24
|12.
|14
|6
|5
|3
|20 - 17
|23
|13.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|12 - 8
|22
|14.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|15.
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|16.
|14
|5
|6
|3
|12 - 11
|21
|17.
|14
|5
|6
|3
|11 - 11
|21
|18.
|14
|5
|5
|4
|9 - 11
|20
|19.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|20.
|14
|3
|9
|2
|16 - 11
|18
|21.
|13
|5
|2
|6
|9 - 9
|17
|22.
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|23.
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|24.
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|25.
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|26.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|27.
|12
|4
|1
|7
|11 - 17
|13
|28.
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|13
|7
|4
|2
|24 - 13
|25
|2.
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|3.
|13
|5
|4
|4
|13 - 14
|19
|4.
|13
|5
|3
|5
|15 - 12
|18
|5.
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|6.
|14
|4
|4
|6
|7 - 9
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|13 - 15
|16
|8.
|14
|3
|7
|4
|18 - 18
|16
|9.
|12
|4
|2
|6
|12 - 14
|14
|10.
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|11.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|8 - 18
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|15 - 16
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|7 - 13
|13
|14.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|15.
|14
|2
|7
|5
|7 - 13
|13
|16.
|13
|2
|6
|5
|8 - 14
|12
|17.
|13
|2
|6
|5
|11 - 19
|12
|18.
|14
|2
|6
|6
|8 - 15
|12
|19.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|20.
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|21.
|1:1
|14
|2
|5
|7
|11 - 19
|11
|22.
|0:0
|13
|1
|7
|5
|9 - 18
|10
|23.
|14
|2
|4
|8
|11 - 26
|10
|24.
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|25.
|12
|2
|3
|7
|12 - 21
|9
|26.
|12
|1
|6
|5
|6 - 12
|9
|27.
|14
|2
|3
|9
|8 - 16
|9
|28.
|14
|1
|3
|10
|5 - 17
|6
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Сармьенто
|Emiliano Mendez
|1 9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 9
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 9
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 9