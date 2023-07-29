Тур: 27.
1:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаЗахир Факундо Мансиллья
0:1
16' ГолГарро Родриго
18' Желтая карточкаJuan Rodriguez2
22' Желтая карточкаLucas Suarez II
1:1
36' ПенальтиРеаско Джоркаефф
62' Вторая желтая карточкаLucas Suarez II
90' Красная карточкаВаньони Леонель
90'+6
Ход матча
16'
0:1
18'
22'
36'
1:1
62'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
41
Tomas
Olmos
24
Ramon
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
-
41 Tomas OlmosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ramon SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
46 Matias Gomez
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Тальерес Кордоба
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
15 матчей
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.43
Среднее время на гол
65
63
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.33
1.2
Тотал матчей
2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
67
75
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jorge Recalde
|6 (1)
|0.22
|Сордо Рамиро
|3
|0.11
|Феррейра Кристиан I
|2
|0.07
|Веласкес Виктор
|2
|0.07
|Jherson Mosquera
|2
|0.07
|Агирре Брайан
|1
|0.04
|Bruno Pitton
|1
|0.04
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.04
|Сфорца Хуан
|1
|0.04
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|0.04
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0.04
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0.04
|Реаско Джоркаефф
|1 (1)
|0.04
|Jeremias Perez
|0
|0
|Ivan Gomez
|0
|0
|Портилльо Маркос
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|14
|0.52
|Бустос Науэль
|7
|0.26
|Гарро Родриго
|5
|0.19
|Валойес Диего
|4 (1)
|0.15
|Ramon Sosa
|4
|0.15
|Пиццини Франсиско
|3
|0.11
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.04
|Каталан Матиас
|1
|0.04
|Jose Romero
|1
|0.04
|Juan Portillo
|1
|0.04
|Франко Алан
|0
|0
|Вильягра Родриго
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jherson Mosquera
|8
|1
|Сфорца Хуан
|7
|1
|Дитта Вильер
|3
|2
|Феррейра Кристиан I
|5
|0
|Jorge Recalde
|4
|0
|Lucas Hoyos
|4
|0
|Агирре Брайан
|4
|0
|Перес Пабло II
|3
|0
|Ivan Gomez
|3
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|3
|0
|Портилльо Маркос
|3
|0
|Хайнце Габриэль
|1
|1
|Bruno Pitton
|2
|0
|Сордо Рамиро
|2
|0
|Ваньони Леонель
|0
|1
|Реаско Джоркаефф
|1
|0
|Веласкес Виктор
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0
|Jeremias Perez
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
|Julian Contrera
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|5
|2
|Juan Portillo
|5
|1
|Juan Rodriguez2
|6
|0
|Вильягра Родриго
|5
|0
|Ортегоса Диего
|5
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|4
|0
|Lucas Suarez II
|2
|1
|Майкл Сантос
|3
|0
|Каталан Матиас
|3
|0
|Валойес Диего
|3
|0
|Бустос Науэль
|3
|0
|Гарро Родриго
|3
|0
|Пиццини Франсиско
|2
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Valentin Depietri
|2
|0
|Ramon Sosa
|2
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Diego Barrera
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Тальерес Кордоба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
4
6
Ньюэллс Олд Бойз
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Тальерес Кордоба
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
8
16
Ньюэллс Олд Бойз
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
48% (13)
44% (12)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Тальерес Кордоба
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
12
22
Голы по времени матча
Забито
13
24
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
0
0%
7
29%
29%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
4
31%
1
4%
31-45
1
8%
2
8%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
5
38%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 9
1
20%
1
8%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Забито
11
19
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
3
27%
5
26%
1-15
2
18%
4
21%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
4
36%
5
26%
61-75
2
18%
1
5%
76-90
Пропущено
19
9
13 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 7
3
16%
0
0%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
4
21%
3
33%
31-45
3
16%
3
33%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
1
5%
3
33%
76-90
Забито
24
43
11 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 21
10 Не забивали 4
3
13%
12
28%
1-15
4
17%
7
16%
16-30
4
17%
1
2%
31-45
1
4%
6
14%
46-60
5
21%
9
21%
61-75
7
29%
29%
8
19%
76-90
Пропущено
24
22
16 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 16
4
17%
1
5%
1-15
8
33%
0
0%
16-30
4
17%
8
36%
31-45
3
13%
6
27%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
2
8%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0
Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Тальерес Кордоба
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
6 раз 46%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 22%
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
7 раз 26%
1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
104
49
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
121
311
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
225
720
1215
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|11 (3)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Сармьенто
|Emiliano Mendez
|1 9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 9
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 9
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 9