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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 27.
Ньюэллс Олд Бойз
1:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
15' Желтая карточка
Захир Факундо Мансиллья
0:1
16' Гол
Гарро Родриго
18' Желтая карточка
Juan Rodriguez2
22' Желтая карточка
Lucas Suarez II
1:1
36' Пенальти
Реаско Джоркаефф
62' Вторая желтая карточка
Lucas Suarez II
90' Красная карточка
Ваньони Леонель
90'+6
1
Lucas
Hoyos
25
Веласкес
Виктор
37
Главинович
Ян
19
Захир
Факундо
Мансиллья
14
Armando
Mendez
21
Ваньони
Леонель
7
Ivan
Gomez
34
Ордоньес
Давид
43
Lisandro
Sebastian
Montenegro
47
Бальци
Гилермо
16
Реаско
Джоркаефф
22
Эррера
Гидо
41
Tomas
Olmos
4
Каталан
Матиас
6
Juan
Rodriguez2
3
Lucas
Suarez
II
17
Олива
Кристиан
30
Ортегоса
Диего
24
Ramon
Sosa
16
Гарро
Родриго
15
Valentin
Depietri
10
Бустос
Науэль
Ньюэллс Олд Бойз
5-4-1
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Тальерес Кордоба

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

К
2:1
ЛП
0:1
ЛП
1:2
ЛП
3:2
ЛП
2:2
КДМЗ4
1:1
КДМЗ4
3:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
ТМК
1:0
ТМК
0:1
П
1:1
КА
1:3
КА
1:0

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.43

Среднее время на гол

65
63

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.33
1.2

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

67
75

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jorge Recalde 6 (1) 0.22
Сордо Рамиро 3 0.11
Феррейра Кристиан I 2 0.07
Веласкес Виктор 2 0.07
Jherson Mosquera 2 0.07
Агирре Брайан 1 0.04
Bruno Pitton 1 0.04
Франциско Гонсалес I 1 0.04
Сфорца Хуан 1 0.04
Guillermo Luis Ortiz 1 0.04
Захир Факундо Мансиллья 1 0.04
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0.04
Реаско Джоркаефф 1 (1) 0.04
Jeremias Perez 0 0
Ivan Gomez 0 0
Портилльо Маркос 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 14 0.52
Бустос Науэль 7 0.26
Гарро Родриго 5 0.19
Валойес Диего 4 (1) 0.15
Ramon Sosa 4 0.15
Пиццини Франсиско 3 0.11
Бенавидес Гастон Америко 1 0.04
Каталан Матиас 1 0.04
Jose Romero 1 0.04
Juan Portillo 1 0.04
Франко Алан 0 0
Вильягра Родриго 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jherson Mosquera 8 1
Сфорца Хуан 7 1
Дитта Вильер 3 2
Феррейра Кристиан I 5 0
Jorge Recalde 4 0
Lucas Hoyos 4 0
Агирре Брайан 4 0
Перес Пабло II 3 0
Ivan Gomez 3 0
Guillermo Luis Ortiz 3 0
Портилльо Маркос 3 0
Хайнце Габриэль 1 1
Bruno Pitton 2 0
Сордо Рамиро 2 0
Ваньони Леонель 0 1
Реаско Джоркаефф 1 0
Веласкес Виктор 1 0
Justo Giani 1 0
Захир Факундо Мансиллья 1 0
Jeremias Perez 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Julian Contrera 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 5 2
Juan Portillo 5 1
Juan Rodriguez2 6 0
Вильягра Родриго 5 0
Ортегоса Диего 5 0
Бенавидес Гастон Америко 4 0
Lucas Suarez II 2 1
Майкл Сантос 3 0
Каталан Матиас 3 0
Валойес Диего 3 0
Бустос Науэль 3 0
Гарро Родриго 3 0
Пиццини Франсиско 2 0
Эррера Гидо 2 0
Паскини Николас 2 0
Франко Алан 2 0
Valentin Depietri 2 0
Ramon Sosa 2 0
Олива Кристиан 1 0
Tiago Palacios 1 0
Diego Barrera 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Тальерес Кордоба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

4
6
Ньюэллс Олд Бойз
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Тальерес Кордоба
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

8
16
Ньюэллс Олд Бойз
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
48% (13)
44% (12)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Тальерес Кордоба
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

12
22

Голы по времени матча

Забито

13
24
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
0
0%
7
29%
29%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
4
31%
1
4%
31-45
1
8%
2
8%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
5
38%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 9
1
20%
1
8%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Забито

11
19
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
3
27%
5
26%
1-15
2
18%
4
21%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
4
36%
5
26%
61-75
2
18%
1
5%
76-90

Пропущено

19
9
13 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 7
3
16%
0
0%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
4
21%
3
33%
31-45
3
16%
3
33%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
1
5%
3
33%
76-90

Забито

24
43
11 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 21
10 Не забивали 4
3
13%
12
28%
1-15
4
17%
7
16%
16-30
4
17%
1
2%
31-45
1
4%
6
14%
46-60
5
21%
9
21%
61-75
7
29%
29%
8
19%
76-90

Пропущено

24
22
16 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 16
4
17%
1
5%
1-15
8
33%
0
0%
16-30
4
17%
8
36%
31-45
3
13%
6
27%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
2
8%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0
Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 3:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Тальерес Кордоба

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
6 раз 46%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 22%
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
7 раз 26%
1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
4
4
9
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
1
3
11
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
22
5
7
20
1.5
12
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 26 18 4 4 48 - 19 58
2.
Тальерес Кордоба
 27 14 8 5 42 - 23 50
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 26 12 10 4 23 - 11 46
4.
Эстудиантес Ла Плата
 27 12 9 6 35 - 24 45
5.
Дефенса и Хустисия
 27 12 8 7 36 - 23 44
6.
Ланус
 26 11 9 6 36 - 27 42
7.
Росарио Сентраль
 27 10 12 5 36 - 29 42
8.
Бока Хуниорс
 26 12 5 9 31 - 24 41
9.
Архентинос Хуниорс
 27 11 7 9 31 - 22 40
10.
Годой Крус
 26 10 8 8 33 - 30 38
11.
Расинг Авельянеда
 26 9 9 8 35 - 33 36
12.
Бельграно
 27 10 6 11 20 - 26 36
13.
Барракас Сентраль
 26 8 11 7 25 - 28 35
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 27 8 11 8 24 - 24 35
15.
Атлетико Тукуман
 26 8 10 8 23 - 27 34
16.
Атлетико Платенсе
 26 9 6 11 25 - 28 33
17.
Институто Кордоба
 26 8 8 10 22 - 31 32
18.
Тигре
 26 8 7 11 25 - 29 31
19.
Унион Санта-Фе
 27 6 12 9 19 - 25 30
20.
Сармьенто
 26 7 8 11 23 - 26 29
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 26 7 8 11 20 - 28 29
22.
Банфилд
 26 7 8 11 21 - 32 29
23.
Химнасия Ла-Плата
 26 7 8 11 23 - 37 29
24.
Индепендьенте Авельянеда
 26 6 10 10 23 - 30 28
25.
Велес Сарсфилд
 26 5 12 9 24 - 26 27
26.
Колон
 26 4 13 9 20 - 31 25
27.
Уракан
 26 5 7 14 17 - 29 22
28.
Арсенал Саранди
 26 5 4 17 16 - 34 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 11 0 1 24 - 6 33
2.
Росарио Сентраль
 14 9 5 0 27 - 11 32
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 8 5 1 12 - 2 29
4.
Бока Хуниорс
 14 8 3 3 19 - 10 27
5.
Ланус
 12 8 2 2 18 - 9 26
6.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 5 2 22 - 10 26
7.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 21 - 11 26
8.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
9.
Тальерес Кордоба
 14 7 4 3 18 - 10 25
10.
Архентинос Хуниорс
 13 7 3 3 24 - 13 24
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 6 1 13 - 5 24
12.
Расинг Авельянеда
 14 6 5 3 20 - 17 23
13.
Бельграно
 13 6 4 3 12 - 8 22
14.
Атлетико Тукуман
 13 6 4 3 15 - 13 22
15.
Атлетико Платенсе
 14 6 4 4 15 - 12 22
16.
Барракас Сентраль
 14 5 6 3 12 - 11 21
17.
Институто Кордоба
 14 5 6 3 11 - 11 21
18.
Банфилд
 14 5 5 4 9 - 11 20
19.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
20.
Велес Сарсфилд
 14 3 9 2 16 - 11 18
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 5 2 6 9 - 9 17
22.
Унион Санта-Фе
 13 4 5 4 12 - 12 17
23.
Сармьенто
 12 4 4 4 16 - 13 16
24.
Индепендьенте Авельянеда
 12 4 4 4 15 - 15 16
25.
Колон
 14 3 7 4 14 - 19 16
26.
Тигре
 12 4 3 5 12 - 14 15
27.
Арсенал Саранди
 12 4 1 7 11 - 17 13
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 7 4 2 24 - 13 25
2.
Ривер Плейт
 14 7 4 3 24 - 13 25
3.
Эстудиантес Ла Плата
 13 5 4 4 13 - 14 19
4.
Дефенса и Хустисия
 13 5 3 5 15 - 12 18
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Архентинос Хуниорс
 14 4 4 6 7 - 9 16
7.
Тигре
 14 4 4 6 13 - 15 16
8.
Ланус
 14 3 7 4 18 - 18 16
9.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 12 - 14 14
10.
Барракас Сентраль
 12 3 5 4 13 - 17 14
11.
Бельграно
 14 4 2 8 8 - 18 14
12.
Расинг Авельянеда
 12 3 4 5 15 - 16 13
13.
Сармьенто
 14 3 4 7 7 - 13 13
14.
Годой Крус
 14 3 4 7 10 - 19 13
15.
Унион Санта-Фе
 14 2 7 5 7 - 13 13
16.
Атлетико Тукуман
 13 2 6 5 8 - 14 12
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 6 5 11 - 19 12
18.
Индепендьенте Авельянеда
 14 2 6 6 8 - 15 12
19.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
20.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 11 - 20 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 2 5 7 11 - 19 11
22.
Росарио Сентраль
 13 1 7 5 9 - 18 10
23.
Химнасия Ла-Плата
 14 2 4 8 11 - 26 10
24.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
25.
Банфилд
 12 2 3 7 12 - 21 9
26.
Колон
 12 1 6 5 6 - 12 9
27.
Уракан
 14 2 3 9 8 - 16 9
28.
Арсенал Саранди
 14 1 3 10 5 - 17 6
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Сармьенто Emiliano Mendez 1 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 9
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 9
Ланус Leandro Diaz III 1 9
Весь список
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