Тур: 27.
1:0
Второй тайм: 80'
0'
15' Желтая карточкаFacundo Garces
1:0
36' Гол в свои воротаГольц Паоло
69' Желтая карточкаFlabian Londono
75' Желтая карточкаSantiago Toloza
Ход матча
15'
36'
1:0
69'
75'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Eric
Meza
29
Leonel
Picco
19
Tomas
Galvan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Brandon Sosa
-
-
-
-
-
-
32 Axel Carrion
-
-
22 Brian Guzman
-
-
Главный тренер: Federico Vilar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Leonel PiccoПолузащитник
-
19 Tomas GalvanПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
26 Carlos Arrua
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Арсенал Саранди
Колон
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
133.3%
16.7%
8 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
13 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
0.57
Среднее время на гол
77
157
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
1.43
0.33
Среднее время на гол
63
270
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.31
0.46
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
195
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Toloza
|4
|0.15
|Леал Луиш
|3
|0.11
|Brian Guzman
|2 (1)
|0.07
|Flabian Londono
|2
|0.07
|Tiago Banega
|1
|0.04
|Facundo Pons
|1
|0.04
|Спорле Адриан
|1
|0.04
|Joaquin Pombo
|1
|0.04
|Lucas Brochero
|0
|0
|Nestor Breitenbruch
|0
|0
|Lucas Souto
|0
|0
|Пенья Фелипе
|0
|0
|Daniel Lucero
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|6
|0.22
|Eric Meza
|2
|0.07
|Бенитес Хорхе
|2
|0.07
|Santiago Pierotti
|2
|0.07
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.04
|Juan Alvarez2
|1
|0.04
|Andrew Teuten
|1
|0.04
|Cristian Vega
|1
|0.04
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.04
|Facundo Garces
|1
|0.04
|Natanael Troncoso
|1
|0.04
|Rafael Delgado
|0
|0
|Facundo Farias
|0
|0
|Carlos Arrua
|0
|0
Карточки
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joaquin Pombo
|7
|1
|Facundo Pons
|7
|0
|Lucas Souto
|7
|0
|Santiago Toloza
|6
|0
|Спорле Адриан
|4
|1
|Ignacio Gariglio
|5
|0
|Flabian Londono
|3
|1
|Alejandro Medina I
|4
|0
|Пенья Фелипе
|4
|0
|Сентурион Максимилиано
|3
|0
|Gonzalo Muscia
|3
|0
|Daniel Lucero
|3
|0
|Facundo Cardozo
|2
|0
|Brian Guzman
|2
|0
|Tiago Banega
|2
|0
|Леал Луиш
|1
|0
|Santiago Paiva
|1
|0
|Tomas Sultani
|1
|0
|Tomas Sives
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Garces
|6
|0
|Santiago Pierotti
|6
|0
|Rafael Delgado
|4
|1
|Абила Рамон
|5
|0
|Перласа Бальдомеро
|5
|0
|Julian Chicco
|5
|0
|Stefano Moreyra
|3
|1
|Cristian Vega
|4
|0
|Бенитес Хорхе
|4
|0
|Leonel Picco
|4
|0
|Гольц Паоло
|3
|0
|Andrew Teuten
|3
|0
|Carlos Arrua
|3
|0
|Gian Nardelli
|1
|1
|Joaquin Ibanez III
|2
|0
|Eric Meza
|2
|0
|Ignacio Chicco
|1
|0
|Facundo Farias
|1
|0
|Augusto Schott
|1
|0
|Natanael Troncoso
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Саранди
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Колон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
4
Арсенал Саранди
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Колон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
15
11
Волевые поражения
3
11
Арсенал Саранди
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Колон
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
18
12
Волевые поражения
8
15
Голы по времени матча
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
19 Не забивали 22
0
0%
2
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Пропущено
17
12
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
5
29%
29%
1
8%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
24%
3
25%
61-75
4
24%
4
33%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
22 Не забивали 16
2
40%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
6
46%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Пропущено
17
20
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
18%
5
25%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
5
29%
29%
5
25%
76-90
Забито
16
19
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
2
13%
4
21%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
1
6%
6
32%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
3
16%
76-90
Пропущено
34
32
18 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
5
15%
5
16%
1-15
5
15%
5
16%
16-30
8
24%
3
9%
31-45
3
9%
2
6%
46-60
4
12%
8
25%
61-75
9
26%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2
Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0
Колон
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Колон - Тигре 1:3 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0
Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Институто Кордоба - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2
Результаты матчей
Арсенал Саранди
Колон
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
1:0
6 раз 43%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
10 раз 71%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:0
7 раз 27%
2:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
15 раз 58%
1
6 раз 23%
2
5 раз 19%
0
12 раз 46%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
Тоталы голов в матче
Арсенал Саранди
Колон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
104
48
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
410
Больше Меньше
48
113
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1115
Больше Меньше
1412
521
620
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|4
|4
|50 - 20
|61
|2.
|27
|14
|8
|5
|42 - 23
|50
|3.
|27
|12
|10
|5
|23 - 13
|46
|4.
|27
|12
|9
|6
|35 - 24
|45
|5.
|2:0
|27
|12
|9
|6
|38 - 27
|45
|6.
|27
|13
|5
|9
|33 - 24
|44
|7.
|27
|12
|8
|7
|36 - 23
|44
|8.
|27
|10
|12
|5
|36 - 29
|42
|9.
|27
|11
|7
|9
|31 - 22
|40
|10.
|26
|10
|8
|8
|33 - 30
|38
|11.
|27
|9
|10
|8
|25 - 27
|37
|12.
|27
|10
|6
|11
|20 - 26
|36
|13.
|27
|9
|9
|9
|36 - 35
|36
|14.
|27
|8
|11
|8
|24 - 24
|35
|15.
|0:2
|27
|8
|11
|8
|25 - 30
|35
|16.
|27
|9
|7
|11
|27 - 29
|34
|17.
|26
|9
|6
|11
|25 - 28
|33
|18.
|26
|8
|8
|10
|22 - 31
|32
|19.
|27
|7
|9
|11
|23 - 26
|30
|20.
|27
|7
|9
|11
|21 - 32
|30
|21.
|27
|6
|12
|9
|19 - 25
|30
|22.
|26
|7
|8
|11
|23 - 37
|29
|23.
|27
|7
|8
|12
|20 - 30
|29
|24.
|27
|6
|10
|11
|23 - 32
|28
|25.
|26
|5
|12
|9
|24 - 26
|27
|26.
|0:1
|27
|4
|13
|10
|20 - 32
|25
|27.
|26
|5
|7
|14
|17 - 29
|22
|28.
|1:0
|27
|6
|4
|17
|17 - 34
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|0
|1
|26 - 7
|36
|2.
|14
|9
|5
|0
|27 - 11
|32
|3.
|2:0
|13
|9
|2
|2
|20 - 9
|29
|4.
|14
|8
|5
|1
|12 - 2
|29
|5.
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|6.
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|7.
|14
|7
|5
|2
|21 - 11
|26
|8.
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|9.
|14
|7
|4
|3
|18 - 10
|25
|10.
|13
|7
|3
|3
|24 - 13
|24
|11.
|13
|6
|6
|1
|13 - 5
|24
|12.
|14
|6
|5
|3
|20 - 17
|23
|13.
|13
|6
|4
|3
|12 - 8
|22
|14.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|15.
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|16.
|0:2
|14
|5
|6
|3
|12 - 11
|21
|17.
|14
|5
|6
|3
|11 - 11
|21
|18.
|14
|5
|5
|4
|9 - 11
|20
|19.
|12
|5
|4
|3
|12 - 11
|19
|20.
|13
|5
|3
|5
|14 - 14
|18
|21.
|14
|3
|9
|2
|16 - 11
|18
|22.
|13
|4
|5
|4
|16 - 13
|17
|23.
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|24.
|14
|5
|2
|7
|9 - 11
|17
|25.
|1:0
|13
|5
|1
|7
|12 - 17
|16
|26.
|13
|4
|4
|5
|15 - 17
|16
|27.
|0:1
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|28.
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|24 - 13
|25
|2.
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|3.
|13
|5
|4
|4
|13 - 14
|19
|4.
|13
|5
|3
|5
|15 - 12
|18
|5.
|13
|5
|2
|6
|14 - 14
|17
|6.
|13
|4
|5
|4
|11 - 11
|17
|7.
|14
|4
|4
|6
|7 - 9
|16
|8.
|14
|4
|4
|6
|13 - 15
|16
|9.
|2:0
|14
|3
|7
|4
|18 - 18
|16
|10.
|14
|3
|6
|5
|10 - 14
|15
|11.
|0:2
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|12.
|14
|4
|2
|8
|8 - 18
|14
|13.
|13
|3
|4
|6
|16 - 18
|13
|14.
|14
|3
|4
|7
|7 - 13
|13
|15.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|16.
|14
|2
|7
|5
|7 - 13
|13
|17.
|13
|2
|6
|5
|11 - 19
|12
|18.
|14
|2
|6
|6
|8 - 15
|12
|19.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|20.
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|21.
|14
|2
|5
|7
|11 - 19
|11
|22.
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|23.
|13
|1
|7
|5
|9 - 18
|10
|24.
|14
|2
|4
|8
|11 - 26
|10
|25.
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|26.
|0:1
|13
|1
|6
|6
|6 - 13
|9
|27.
|14
|2
|3
|9
|8 - 16
|9
|28.
|1:0
|14
|1
|3
|10
|5 - 17
|6
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|12 (3)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 8
|Сармьенто
|Emiliano Mendez
|1 9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 9
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 9