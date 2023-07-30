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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 27.
Арсенал Саранди
1:0
Второй тайм: 80'
Колон
0'
15' Желтая карточка
Facundo Garces
1:0
36' Гол в свои ворота
Гольц Паоло
69' Желтая карточка
Flabian Londono
75' Желтая карточка
Santiago Toloza
23
Alejandro
Medina
I
25
Nestor
Breitenbruch
19
Сентурион
Максимилиано
13
Joaquin
Pombo
4
Lucas
Souto
5
Спорле
Адриан
18
Gonzalo
Muscia
8
Braian
Rivero
10
Santiago
Toloza
7
Facundo
Pons
36
Flabian
Londono
17
Ignacio
Chicco
36
Gian
Nardelli
6
Гольц
Паоло
33
Facundo
Garces
21
Eric
Meza
40
Rafael
Delgado
34
Stefano
Moreyra
29
Leonel
Picco
19
Tomas
Galvan
30
Santiago
Pierotti
92
Бенитес
Хорхе
Арсенал Саранди
5-3-2
Колон
5-3-2

История личных встреч

Арсенал Саранди
Колон

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
16.7%
8 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
2:0
ЛП
0:0
ЛП
2:0
С
2:1
С
0:1
П
1:0
П
2:1
П
3:1
П
1:0
П
0:1
П
1:0
П
2:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.57

Среднее время на гол

77
157

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1.43
0.33

Среднее время на гол

63
270

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.31
0.46

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
195

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Toloza 4 0.15
Леал Луиш 3 0.11
Brian Guzman 2 (1) 0.07
Flabian Londono 2 0.07
Tiago Banega 1 0.04
Facundo Pons 1 0.04
Спорле Адриан 1 0.04
Joaquin Pombo 1 0.04
Lucas Brochero 0 0
Nestor Breitenbruch 0 0
Lucas Souto 0 0
Пенья Фелипе 0 0
Daniel Lucero 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 6 0.22
Eric Meza 2 0.07
Бенитес Хорхе 2 0.07
Santiago Pierotti 2 0.07
Перласа Бальдомеро 1 0.04
Juan Alvarez2 1 0.04
Andrew Teuten 1 0.04
Cristian Vega 1 0.04
Joaquin Ibanez III 1 0.04
Facundo Garces 1 0.04
Natanael Troncoso 1 0.04
Rafael Delgado 0 0
Facundo Farias 0 0
Carlos Arrua 0 0

Карточки

Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joaquin Pombo 7 1
Facundo Pons 7 0
Lucas Souto 7 0
Santiago Toloza 6 0
Спорле Адриан 4 1
Ignacio Gariglio 5 0
Flabian Londono 3 1
Alejandro Medina I 4 0
Пенья Фелипе 4 0
Сентурион Максимилиано 3 0
Gonzalo Muscia 3 0
Daniel Lucero 3 0
Facundo Cardozo 2 0
Brian Guzman 2 0
Tiago Banega 2 0
Леал Луиш 1 0
Santiago Paiva 1 0
Tomas Sultani 1 0
Tomas Sives 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Garces 6 0
Santiago Pierotti 6 0
Rafael Delgado 4 1
Абила Рамон 5 0
Перласа Бальдомеро 5 0
Julian Chicco 5 0
Stefano Moreyra 3 1
Cristian Vega 4 0
Бенитес Хорхе 4 0
Leonel Picco 4 0
Гольц Паоло 3 0
Andrew Teuten 3 0
Carlos Arrua 3 0
Gian Nardelli 1 1
Joaquin Ibanez III 2 0
Eric Meza 2 0
Ignacio Chicco 1 0
Facundo Farias 1 0
Augusto Schott 1 0
Natanael Troncoso 1 0

Результаты матчей

Арсенал Саранди
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Колон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
4
Арсенал Саранди
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Колон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

15
11

Волевые поражения

3
11
Арсенал Саранди
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Колон
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

18
12

Волевые поражения

8
15

Голы по времени матча

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
19 Не забивали 22
0
0%
2
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Пропущено

17
12
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
5
29%
29%
1
8%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
24%
3
25%
61-75
4
24%
4
33%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
22 Не забивали 16
2
40%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
6
46%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Пропущено

17
20
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
18%
5
25%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
5
29%
29%
5
25%
76-90

Забито

16
19
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
2
13%
4
21%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
1
6%
6
32%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
3
16%
76-90

Пропущено

34
32
18 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
5
15%
5
16%
1-15
5
15%
5
16%
16-30
8
24%
3
9%
31-45
3
9%
2
6%
46-60
4
12%
8
25%
61-75
9
26%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2
Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармьенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0
Колон
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Колон - Тигре 1:3 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0
Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Колон - Барракас Сентраль 1:1 Институто Кордоба - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2

Результаты матчей

Арсенал Саранди
Колон

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

1:0
6 раз 43%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
10 раз 71%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:0
7 раз 27%
2:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
15 раз 58%
1
6 раз 23%
2
5 раз 19%
0
12 раз 46%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%

Тоталы голов в матче

Арсенал Саранди
Колон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
4
4
8
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
10
0.5
Больше Меньше
4
8
1
13
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
15
0.5
Больше Меньше
14
12
5
21
1.5
6
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 27 19 4 4 50 - 20 61
2.
Тальерес Кордоба
 27 14 8 5 42 - 23 50
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 27 12 10 5 23 - 13 46
4.
Эстудиантес Ла Плата
 27 12 9 6 35 - 24 45
5.
Ланус
 2:0 27 12 9 6 38 - 27 45
6.
Бока Хуниорс
 27 13 5 9 33 - 24 44
7.
Дефенса и Хустисия
 27 12 8 7 36 - 23 44
8.
Росарио Сентраль
 27 10 12 5 36 - 29 42
9.
Архентинос Хуниорс
 27 11 7 9 31 - 22 40
10.
Годой Крус
 26 10 8 8 33 - 30 38
11.
Атлетико Тукуман
 27 9 10 8 25 - 27 37
12.
Бельграно
 27 10 6 11 20 - 26 36
13.
Расинг Авельянеда
 27 9 9 9 36 - 35 36
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 27 8 11 8 24 - 24 35
15.
Барракас Сентраль
 0:2 27 8 11 8 25 - 30 35
16.
Тигре
 27 9 7 11 27 - 29 34
17.
Атлетико Платенсе
 26 9 6 11 25 - 28 33
18.
Институто Кордоба
 26 8 8 10 22 - 31 32
19.
Сармьенто
 27 7 9 11 23 - 26 30
20.
Банфилд
 27 7 9 11 21 - 32 30
21.
Унион Санта-Фе
 27 6 12 9 19 - 25 30
22.
Химнасия Ла-Плата
 26 7 8 11 23 - 37 29
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 27 7 8 12 20 - 30 29
24.
Индепендьенте Авельянеда
 27 6 10 11 23 - 32 28
25.
Велес Сарсфилд
 26 5 12 9 24 - 26 27
26.
Колон
 0:1 27 4 13 10 20 - 32 25
27.
Уракан
 26 5 7 14 17 - 29 22
28.
Арсенал Саранди
 1:0 27 6 4 17 17 - 34 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 12 0 1 26 - 7 36
2.
Росарио Сентраль
 14 9 5 0 27 - 11 32
3.
Ланус
 2:0 13 9 2 2 20 - 9 29
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 8 5 1 12 - 2 29
5.
Бока Хуниорс
 14 8 3 3 19 - 10 27
6.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 5 2 22 - 10 26
7.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 21 - 11 26
8.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
9.
Тальерес Кордоба
 14 7 4 3 18 - 10 25
10.
Архентинос Хуниорс
 13 7 3 3 24 - 13 24
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 6 1 13 - 5 24
12.
Расинг Авельянеда
 14 6 5 3 20 - 17 23
13.
Бельграно
 13 6 4 3 12 - 8 22
14.
Атлетико Тукуман
 13 6 4 3 15 - 13 22
15.
Атлетико Платенсе
 14 6 4 4 15 - 12 22
16.
Барракас Сентраль
 0:2 14 5 6 3 12 - 11 21
17.
Институто Кордоба
 14 5 6 3 11 - 11 21
18.
Банфилд
 14 5 5 4 9 - 11 20
19.
Химнасия Ла-Плата
 12 5 4 3 12 - 11 19
20.
Тигре
 13 5 3 5 14 - 14 18
21.
Велес Сарсфилд
 14 3 9 2 16 - 11 18
22.
Сармьенто
 13 4 5 4 16 - 13 17
23.
Унион Санта-Фе
 13 4 5 4 12 - 12 17
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 5 2 7 9 - 11 17
25.
Арсенал Саранди
 1:0 13 5 1 7 12 - 17 16
26.
Индепендьенте Авельянеда
 13 4 4 5 15 - 17 16
27.
Колон
 0:1 14 3 7 4 14 - 19 16
28.
Уракан
 12 3 4 5 9 - 13 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 7 4 2 24 - 13 25
2.
Ривер Плейт
 14 7 4 3 24 - 13 25
3.
Эстудиантес Ла Плата
 13 5 4 4 13 - 14 19
4.
Дефенса и Хустисия
 13 5 3 5 15 - 12 18
5.
Бока Хуниорс
 13 5 2 6 14 - 14 17
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 4 5 4 11 - 11 17
7.
Архентинос Хуниорс
 14 4 4 6 7 - 9 16
8.
Тигре
 14 4 4 6 13 - 15 16
9.
Ланус
 2:0 14 3 7 4 18 - 18 16
10.
Атлетико Тукуман
 14 3 6 5 10 - 14 15
11.
Барракас Сентраль
 0:2 13 3 5 5 13 - 19 14
12.
Бельграно
 14 4 2 8 8 - 18 14
13.
Расинг Авельянеда
 13 3 4 6 16 - 18 13
14.
Сармьенто
 14 3 4 7 7 - 13 13
15.
Годой Крус
 14 3 4 7 10 - 19 13
16.
Унион Санта-Фе
 14 2 7 5 7 - 13 13
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 6 5 11 - 19 12
18.
Индепендьенте Авельянеда
 14 2 6 6 8 - 15 12
19.
Атлетико Платенсе
 12 3 2 7 10 - 16 11
20.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 11 - 20 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 2 5 7 11 - 19 11
22.
Банфилд
 13 2 4 7 12 - 21 10
23.
Росарио Сентраль
 13 1 7 5 9 - 18 10
24.
Химнасия Ла-Плата
 14 2 4 8 11 - 26 10
25.
Велес Сарсфилд
 12 2 3 7 8 - 15 9
26.
Колон
 0:1 13 1 6 6 6 - 13 9
27.
Уракан
 14 2 3 9 8 - 16 9
28.
Арсенал Саранди
 1:0 14 1 3 10 5 - 17 6
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 12 (3)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 8
Сармьенто Emiliano Mendez 1 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 9
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Г О О О О Л - Гольц Паоло уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 15'
    Факундо Гарсес получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Саранди
    Ничья
    Колон
    3.09
    4.90
    38.00
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