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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 27.
Химнасия Ла-Плата
1:0
Первый тайм: 36'
Атлетико Платенсе
0'
1:0
21' Гол
Erik Ramirez

Ход матча

21'
Erik Ramirez
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Атлетико Платенсе
2.47
4.80
3.13
Все Коэффициенты
1
Tomas
Durso
28
Bautista
Barros
Schelotto
4
Leonardo
Morales
37
Felipe
Sanchez
24
German
Guiffrey
5
Мирамон
Игнасио
15
Санчес
Николас
26
Franco
Torres
11
Erik
Ramirez
7
Benjamin
Dominguez
25
Cristian
Alberto
Tarragona
12
Ramiro
Macagno
27
Miguel
Jacquet
13
Ignacio
Vazquez
31
Marco
Pellegrino
2
Raul
Lozano
3
Juan
Infante
33
Каччьябуэ
Жеронимо
15
Росси
Иван
18
Sasha
Marcich
77
Ronaldo
Martinez
20
Nicolas
Servetto
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Атлетико Платенсе
5-3-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Атлетико Платенсе

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:3
ЛП
2:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 5 (1) 0.19
Erik Ramirez 3 0.11
Alan Lescano 3 0.11
Ivo Mammini 2 0.07
Benjamin Dominguez 2 0.07
Сольдано Франко 1 0.04
Leonardo Morales 1 0.04
Maximiliano Comba 1 0.04
Franco Torres 1 0.04
Bautista Barros Schelotto 1 0.04
Guillermo Enrique 1 0.04
Rodrigo Castillo 1 0.04
Leandro Contin 1 0.04
Agustin Bolivar 0 0
Муро Томас 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Servetto 6 (1) 0.22
Nicolas Castro1 4 0.15
Ronaldo Martinez 3 0.11
Vicente Taborda 2 (1) 0.07
Franco Baldassarra 2 0.07
Sasha Marcich 2 0.07
Mauro Quiroga 1 (1) 0.04
Gaston Suso 1 0.04
Nicolas Morgantini 1 0.04
Franco Diaz 1 0.04
Gonzalo Valdivia 1 0.04
Maximiliano Zalazar 1 0.04
Miguel Jacquet 0 0
Juan Infante 0 0
Ignacio Vazquez 0 0
Ignacio Schor 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирамон Игнасио 8 1
Felipe Sanchez 7 0
Cristian Alberto Tarragona 6 0
Leonardo Morales 5 0
Erik Ramirez 4 0
Alan Lescano 4 0
Guillermo Enrique 2 1
Tomas Durso 3 0
Matias Melluso 3 0
Franco Torres 1 1
Maximiliano Comba 2 0
Bautista Barros Schelotto 2 0
Matias Bazzi 2 0
Alexis Steimbach 2 0
Санчес Николас 1 0
Коласо Николас 1 0
Сольдано Франко 1 0
Agustin Bolivar 1 0
Augustin Ramirez 1 0
Bruno Palazzo 1 0
Antonio Napolitano 1 0
Leandro Mamut 1 0
Rodrigo Castillo 1 0
Diego Mastrangelo 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 7 0
Nicolas Castro1 7 0
Franco Diaz 7 0
Ronaldo Martinez 6 0
Vicente Taborda 5 0
Nicolas Morgantini 4 0
Каччьябуэ Жеронимо 4 0
Ignacio Vazquez 3 0
Franco Baldassarra 3 0
Marco Pellegrino 3 0
Miguel Jacquet 1 1
Росси Иван 2 0
Juan Infante 2 0
Alexis Sabella 2 0
Ignacio Schor 2 0
Sasha Marcich 2 0
Nadir Zeineddin 2 0
Nicolas Servetto 1 0
Raul Lozano 1 0
Gonzalo Asis 1 0
Gonzalo Valdivia 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Атлетико Платенсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
4
Химнасия Ла-Плата
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Атлетико Платенсе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

19
8

Волевые поражения

9
12
Химнасия Ла-Плата
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Атлетико Платенсе
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

21
9

Волевые поражения

12
16

Голы по времени матча

Забито

12
10
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
2
17%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
6
50%
1
10%
76-90

Пропущено

11
16
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
9%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
4
36%
3
19%
61-75
2
18%
4
25%
76-90

Забито

12
15
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
3
20%
76-90

Пропущено

25
12
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
1
4%
4
33%
1-15
7
28%
0
0%
16-30
3
12%
2
17%
31-45
7
28%
0
0%
46-60
2
8%
5
42%
61-75
5
20%
1
8%
76-90

Забито

24
25
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
11 Не забивали 8
4
17%
4
16%
1-15
2
8%
6
24%
16-30
5
21%
3
12%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
2
8%
4
16%
61-75
7
29%
29%
4
16%
76-90

Пропущено

36
28
14 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 16
2
6%
7
25%
1-15
7
19%
3
11%
16-30
5
14%
4
14%
31-45
9
25%
1
4%
46-60
6
17%
8
29%
61-75
7
19%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Сармьенто 1:0
Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Атлетико Платенсе

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
5 раз 36%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
8 раз 31%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 46%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Атлетико Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
3
3
9
1.5
3
11
1
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
7
5
3
11
1.5
3
9
1
13
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
12
0.5
Больше Меньше
18
8
6
20
1.5
6
20
2
24
2.5
1
25
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 27 19 4 4 50 - 20 61
2.
Тальерес Кордоба
 27 14 8 5 42 - 23 50
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 27 12 10 5 23 - 13 46
4.
Эстудиантес Ла Плата
 27 12 9 6 35 - 24 45
5.
Ланус
 27 12 9 6 38 - 27 45
6.
Бока Хуниорс
 27 13 5 9 33 - 24 44
7.
Дефенса и Хустисия
 27 12 8 7 36 - 23 44
8.
Росарио Сентраль
 27 10 12 5 36 - 29 42
9.
Архентинос Хуниорс
 27 11 7 9 31 - 22 40
10.
Годой Крус
 26 10 8 8 33 - 30 38
11.
Атлетико Тукуман
 27 9 10 8 25 - 27 37
12.
Бельграно
 27 10 6 11 20 - 26 36
13.
Расинг Авельянеда
 27 9 9 9 36 - 35 36
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 27 8 11 8 24 - 24 35
15.
Барракас Сентраль
 27 8 11 8 25 - 30 35
16.
Тигре
 27 9 7 11 27 - 29 34
17.
Атлетико Платенсе
 0:1 27 9 6 12 25 - 29 33
18.
Институто Кордоба
 26 8 8 10 22 - 31 32
19.
Химнасия Ла-Плата
 1:0 27 8 8 11 24 - 37 32
20.
Сармьенто
 27 7 9 11 23 - 26 30
21.
Банфилд
 27 7 9 11 21 - 32 30
22.
Унион Санта-Фе
 27 6 12 9 19 - 25 30
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 27 7 8 12 20 - 30 29
24.
Индепендьенте Авельянеда
 27 6 10 11 23 - 32 28
25.
Велес Сарсфилд
 0:0 27 5 13 9 24 - 26 28
26.
Колон
 27 4 13 10 20 - 33 25
27.
Уракан
 0:0 27 5 8 14 17 - 29 23
28.
Арсенал Саранди
 27 6 4 17 18 - 34 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 12 0 1 26 - 7 36
2.
Росарио Сентраль
 14 9 5 0 27 - 11 32
3.
Ланус
 13 9 2 2 20 - 9 29
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 8 5 1 12 - 2 29
5.
Бока Хуниорс
 14 8 3 3 19 - 10 27
6.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 5 2 22 - 10 26
7.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 21 - 11 26
8.
Годой Крус
 12 7 4 1 23 - 11 25
9.
Тальерес Кордоба
 14 7 4 3 18 - 10 25
10.
Архентинос Хуниорс
 13 7 3 3 24 - 13 24
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 6 1 13 - 5 24
12.
Расинг Авельянеда
 14 6 5 3 20 - 17 23
13.
Бельграно
 13 6 4 3 12 - 8 22
14.
Химнасия Ла-Плата
 1:0 13 6 4 3 13 - 11 22
15.
Атлетико Тукуман
 13 6 4 3 15 - 13 22
16.
Атлетико Платенсе
 0:1 14 6 4 4 15 - 12 22
17.
Барракас Сентраль
 14 5 6 3 12 - 11 21
18.
Институто Кордоба
 14 5 6 3 11 - 11 21
19.
Банфилд
 14 5 5 4 9 - 11 20
20.
Тигре
 13 5 3 5 14 - 14 18
21.
Велес Сарсфилд
 0:0 14 3 9 2 16 - 11 18
22.
Сармьенто
 13 4 5 4 16 - 13 17
23.
Унион Санта-Фе
 13 4 5 4 12 - 12 17
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 5 2 7 9 - 11 17
25.
Арсенал Саранди
 13 5 1 7 13 - 17 16
26.
Индепендьенте Авельянеда
 13 4 4 5 15 - 17 16
27.
Колон
 14 3 7 4 14 - 19 16
28.
Уракан
 0:0 13 3 5 5 9 - 13 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 7 4 2 24 - 13 25
2.
Ривер Плейт
 14 7 4 3 24 - 13 25
3.
Эстудиантес Ла Плата
 13 5 4 4 13 - 14 19
4.
Дефенса и Хустисия
 13 5 3 5 15 - 12 18
5.
Бока Хуниорс
 13 5 2 6 14 - 14 17
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 4 5 4 11 - 11 17
7.
Архентинос Хуниорс
 14 4 4 6 7 - 9 16
8.
Тигре
 14 4 4 6 13 - 15 16
9.
Ланус
 14 3 7 4 18 - 18 16
10.
Атлетико Тукуман
 14 3 6 5 10 - 14 15
11.
Барракас Сентраль
 13 3 5 5 13 - 19 14
12.
Бельграно
 14 4 2 8 8 - 18 14
13.
Расинг Авельянеда
 13 3 4 6 16 - 18 13
14.
Сармьенто
 14 3 4 7 7 - 13 13
15.
Годой Крус
 14 3 4 7 10 - 19 13
16.
Унион Санта-Фе
 14 2 7 5 7 - 13 13
17.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 6 5 11 - 19 12
18.
Индепендьенте Авельянеда
 14 2 6 6 8 - 15 12
19.
Институто Кордоба
 12 3 2 7 11 - 20 11
20.
Атлетико Платенсе
 0:1 13 3 2 8 10 - 17 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 2 5 7 11 - 19 11
22.
Велес Сарсфилд
 0:0 13 2 4 7 8 - 15 10
23.
Банфилд
 13 2 4 7 12 - 21 10
24.
Росарио Сентраль
 13 1 7 5 9 - 18 10
25.
Химнасия Ла-Плата
 1:0 14 2 4 8 11 - 26 10
26.
Колон
 13 1 6 6 6 - 14 9
27.
Уракан
 0:0 14 2 3 9 8 - 16 9
28.
Арсенал Саранди
 14 1 3 10 5 - 17 6
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 12 (3)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 8
Ланус Лема Кристиан 2 8
Сармьенто Emiliano Mendez 1 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Г О О О О Л - Эрик Рамирес бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Атлетико Платенсе
2.47
4.80
3.13
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Платенсе онлайн

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