Тур: 27.
1:1
Конец матча
0'
1:0
21' ГолErik Ramirez
55' Желтая карточкаNicolas Servetto
83' Красная карточкаRaul Lozano
88' Желтая карточкаCristian Alberto Tarragona
1:1
90' ГолMarco Pellegrino
90'+7
Ход матча
21'
1:0
55'
83'
90'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
11
Erik
Ramirez
15
Росси
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
29 Ivo Mammini
-
-
20 Alan Lescano
-
-
-
-
31 Matias Bazzi
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Romero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Росси ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Атлетико Платенсе
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|5 (1)
|0.19
|Erik Ramirez
|4
|0.15
|Alan Lescano
|3
|0.11
|Ivo Mammini
|2
|0.07
|Benjamin Dominguez
|2
|0.07
|Сольдано Франко
|1
|0.04
|Leonardo Morales
|1
|0.04
|Maximiliano Comba
|1
|0.04
|Franco Torres
|1
|0.04
|Bautista Barros Schelotto
|1
|0.04
|Guillermo Enrique
|1
|0.04
|Rodrigo Castillo
|1
|0.04
|Leandro Contin
|1
|0.04
|Agustin Bolivar
|0
|0
|Муро Томас
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Servetto
|6 (1)
|0.22
|Nicolas Castro1
|4
|0.15
|Ronaldo Martinez
|3
|0.11
|Vicente Taborda
|2 (1)
|0.07
|Franco Baldassarra
|2
|0.07
|Sasha Marcich
|2
|0.07
|Mauro Quiroga
|1 (1)
|0.04
|Gaston Suso
|1
|0.04
|Nicolas Morgantini
|1
|0.04
|Marco Pellegrino
|1
|0.04
|Franco Diaz
|1
|0.04
|Gonzalo Valdivia
|1
|0.04
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.04
|Miguel Jacquet
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Vazquez
|0
|0
|Ignacio Schor
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирамон Игнасио
|8
|1
|Cristian Alberto Tarragona
|7
|0
|Felipe Sanchez
|7
|0
|Leonardo Morales
|5
|0
|Erik Ramirez
|4
|0
|Alan Lescano
|4
|0
|Guillermo Enrique
|2
|1
|Tomas Durso
|3
|0
|Matias Melluso
|3
|0
|Franco Torres
|1
|1
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Bautista Barros Schelotto
|2
|0
|Matias Bazzi
|2
|0
|Alexis Steimbach
|2
|0
|Санчес Николас
|1
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Сольдано Франко
|1
|0
|Agustin Bolivar
|1
|0
|Augustin Ramirez
|1
|0
|Bruno Palazzo
|1
|0
|Antonio Napolitano
|1
|0
|Leandro Mamut
|1
|0
|Rodrigo Castillo
|1
|0
|Diego Mastrangelo
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Suso
|7
|0
|Nicolas Castro1
|7
|0
|Franco Diaz
|7
|0
|Ronaldo Martinez
|6
|0
|Vicente Taborda
|5
|0
|Nicolas Morgantini
|4
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|4
|0
|Ignacio Vazquez
|3
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Marco Pellegrino
|3
|0
|Miguel Jacquet
|1
|1
|Raul Lozano
|1
|1
|Росси Иван
|2
|0
|Nicolas Servetto
|2
|0
|Juan Infante
|2
|0
|Alexis Sabella
|2
|0
|Ignacio Schor
|2
|0
|Sasha Marcich
|2
|0
|Nadir Zeineddin
|2
|0
|Gonzalo Asis
|1
|0
|Gonzalo Valdivia
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Атлетико Платенсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
5
Химнасия Ла-Плата
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Атлетико Платенсе
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
19
8
Волевые поражения
9
12
Химнасия Ла-Плата
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Атлетико Платенсе
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
21
9
Волевые поражения
13
17
Голы по времени матча
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
6
46%
2
18%
76-90
Пропущено
12
17
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
8%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
4
33%
3
18%
61-75
3
25%
4
24%
76-90
Забито
12
15
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 16
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
3
20%
76-90
Пропущено
25
12
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
1
4%
4
33%
1-15
7
28%
0
0%
16-30
3
12%
2
17%
31-45
7
28%
0
0%
46-60
2
8%
5
42%
61-75
5
20%
1
8%
76-90
Забито
25
26
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 11
11 Не забивали 8
4
16%
4
15%
1-15
3
12%
6
23%
16-30
5
20%
3
12%
31-45
4
16%
4
15%
46-60
2
8%
4
15%
61-75
7
28%
5
19%
76-90
Пропущено
37
29
14 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 17
2
5%
7
24%
1-15
7
19%
4
14%
16-30
5
14%
4
14%
31-45
9
24%
1
3%
46-60
6
16%
8
28%
61-75
8
22%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Сармьенто 1:0
Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Атлетико Платенсе
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
5 раз 36%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
8 раз 30%
1:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 44%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Атлетико Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
113
310
311
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
85
311
310
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1512
Больше Меньше
198
621
621
225
126
126
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|12 (3)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 8
|Сармьенто
|Emiliano Mendez
|1 9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 9