Тур: 27.
3:1
Второй тайм: 52'
0'
0:1
11' ГолExequiel Parmisari
1:1
29' ГолThomas Galdames
2:1
31' ГолLucas Arce
3:1
35' Гол в свои воротаExequiel Parmisari
45' Желтая карточкаBraian Salvareschi
Ход матча
11'
29'
1:1
31'
2:1
35'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Juan
Andrada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Enzo Rivamar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Годой Крус
Институто Кордоба
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tadeo Allende
|6
|0.22
|Salomon Rodriguez
|5
|0.19
|Конечни Томас
|5
|0.19
|Gonzalo Abrego
|3
|0.11
|Родригес Диего II
|3 (3)
|0.11
|Hernan Lopez
|2
|0.07
|Thomas Galdames
|2
|0.07
|Enzo Larrosa
|2
|0.07
|Nicolas Fernandez3
|1
|0.04
|Lucas Arce
|1
|0.04
|Braian Salvareschi
|1
|0.04
|Silvio Ulariaga
|1
|0.04
|Julian Eseiza
|1
|0.04
|Pier Barrios
|0
|0
|Federico Rasmussen
|0
|0
|Matias Ramirez
|0
|0
|Gianluca Ferrari
|0
|0
|Bruno Sosa
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|10 (1)
|0.37
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|3
|0.11
|Santiago Rodriguez III
|3
|0.11
|Joaquin Varela
|2
|0.07
|Gaston Lodico
|1 (1)
|0.04
|Exequiel Parmisari
|1
|0.04
|Axel Rodriguez
|1
|0.04
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0.04
|Nicolas Linares
|1
|0.04
|Леонардо Мондже
|0
|0
|Fernando Alarcon
|0
|0
|Nicolas Barrientos
|0
|0
|Brahian Cuello
|0
|0
|Sebastian Corda
|0
|0
|Franco Watson
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pier Barrios
|8
|0
|Hernan Lopez
|7
|0
|Nicolas Fernandez3
|7
|0
|Bruno Sosa
|5
|1
|Braian Salvareschi
|4
|1
|Lucas Arce
|5
|0
|Salomon Rodriguez
|5
|0
|Thomas Galdames
|3
|1
|Родригес Диего II
|4
|0
|Federico Rasmussen
|4
|0
|Cristian Nunez
|3
|0
|Juan Andrada
|1
|1
|Enzo Larrosa
|1
|1
|Конечни Томас
|2
|0
|Чинголани Лусиано
|2
|0
|Gonzalo Abrego
|2
|0
|Juan Andres Meli
|2
|0
|Tadeo Allende
|2
|0
|Matias Ramirez
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
|Gaston Pedernera
|1
|0
|Agustin Valverde
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adrian Martinez
|9
|0
|Мосевич Леонель
|7
|1
|Fernando Alarcon
|7
|0
|Giuliano Cerato
|7
|0
|Roberto Agustin Bochi
|5
|0
|Nicolas Linares
|5
|0
|Sebastian Corda
|5
|0
|Axel Rodriguez
|4
|0
|Jorge Carlos Carranza
|2
|1
|Juan Franco
|3
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|1
|Jonathan Bay
|2
|0
|Nicolas Watson
|2
|0
|Lucas Albertengo
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Franco Watson
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Институто Кордоба
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
7
4
Годой Крус
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Институто Кордоба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
8
11
Годой Крус
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (14)
35% (9)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Институто Кордоба
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
17
8
Волевые поражения
15
15
Голы по времени матча
Забито
22
11
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
2
9%
2
18%
1-15
5
23%
1
9%
16-30
5
23%
3
27%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
2
9%
3
27%
61-75
5
23%
1
9%
76-90
Пропущено
12
20
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
3
25%
3
15%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
4
33%
3
15%
31-45
2
17%
4
20%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
1
8%
5
25%
76-90
Забито
10
11
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
5
50%
3
27%
76-90
Пропущено
19
11
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
11%
1
9%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
3
16%
1
9%
46-60
4
21%
4
36%
61-75
4
21%
2
18%
76-90
Забито
32
22
13 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 11
8 Не забивали 12
2
6%
2
9%
1-15
6
19%
4
18%
16-30
5
16%
7
32%
31-45
4
13%
2
9%
46-60
5
16%
3
14%
61-75
10
31%
4
18%
76-90
Пропущено
31
31
16 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
5
16%
4
13%
1-15
5
16%
2
6%
16-30
6
19%
5
16%
31-45
5
16%
5
16%
46-60
5
16%
8
26%
61-75
5
16%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1
Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0
Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто Кордоба 2:3
Результаты матчей
Годой Крус
Институто Кордоба
Точный счет
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
1
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
12 раз 46%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
86
84
212
39
113
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
66
212
48
113
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
1412
1016
620
422
224
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|4
|4
|50 - 20
|61
|2.
|27
|14
|8
|5
|42 - 23
|50
|3.
|27
|12
|10
|5
|23 - 13
|46
|4.
|27
|12
|9
|6
|35 - 24
|45
|5.
|27
|12
|9
|6
|38 - 27
|45
|6.
|27
|13
|5
|9
|33 - 24
|44
|7.
|27
|12
|8
|7
|36 - 23
|44
|8.
|27
|10
|12
|5
|36 - 29
|42
|9.
|3:1
|27
|11
|8
|8
|36 - 31
|41
|10.
|27
|11
|7
|9
|31 - 22
|40
|11.
|27
|9
|10
|8
|25 - 27
|37
|12.
|27
|10
|6
|11
|20 - 26
|36
|13.
|27
|9
|9
|9
|36 - 35
|36
|14.
|27
|8
|11
|8
|24 - 24
|35
|15.
|27
|8
|11
|8
|25 - 30
|35
|16.
|27
|9
|7
|11
|27 - 29
|34
|17.
|27
|9
|7
|11
|26 - 29
|34
|18.
|1:3
|27
|8
|8
|11
|23 - 34
|32
|19.
|27
|7
|9
|11
|23 - 26
|30
|20.
|27
|7
|9
|11
|21 - 32
|30
|21.
|27
|7
|9
|11
|24 - 38
|30
|22.
|27
|6
|12
|9
|19 - 25
|30
|23.
|27
|7
|8
|12
|20 - 30
|29
|24.
|27
|6
|10
|11
|23 - 32
|28
|25.
|27
|5
|12
|10
|24 - 27
|27
|26.
|27
|6
|7
|14
|18 - 29
|25
|27.
|27
|4
|13
|10
|20 - 33
|25
|28.
|27
|6
|4
|17
|18 - 34
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|0
|1
|26 - 7
|36
|2.
|14
|9
|5
|0
|27 - 11
|32
|3.
|13
|9
|2
|2
|20 - 9
|29
|4.
|14
|8
|5
|1
|12 - 2
|29
|5.
|3:1
|13
|8
|4
|1
|26 - 12
|28
|6.
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|7.
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|8.
|14
|7
|5
|2
|21 - 11
|26
|9.
|14
|7
|4
|3
|18 - 10
|25
|10.
|13
|7
|3
|3
|24 - 13
|24
|11.
|13
|6
|6
|1
|13 - 5
|24
|12.
|14
|6
|5
|3
|20 - 17
|23
|13.
|13
|6
|4
|3
|12 - 8
|22
|14.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|15.
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|16.
|14
|5
|6
|3
|12 - 11
|21
|17.
|1:3
|14
|5
|6
|3
|11 - 11
|21
|18.
|13
|5
|5
|3
|13 - 12
|20
|19.
|14
|5
|5
|4
|9 - 11
|20
|20.
|13
|5
|3
|5
|14 - 14
|18
|21.
|14
|3
|9
|2
|16 - 11
|18
|22.
|13
|4
|5
|4
|16 - 13
|17
|23.
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|24.
|14
|5
|2
|7
|9 - 11
|17
|25.
|13
|5
|1
|7
|13 - 17
|16
|26.
|13
|4
|4
|5
|15 - 17
|16
|27.
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|28.
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|24 - 13
|25
|2.
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|3.
|13
|5
|4
|4
|13 - 14
|19
|4.
|13
|5
|3
|5
|15 - 12
|18
|5.
|13
|5
|2
|6
|14 - 14
|17
|6.
|13
|4
|5
|4
|11 - 11
|17
|7.
|14
|4
|4
|6
|7 - 9
|16
|8.
|14
|4
|4
|6
|13 - 15
|16
|9.
|14
|3
|7
|4
|18 - 18
|16
|10.
|14
|3
|6
|5
|10 - 14
|15
|11.
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|12.
|14
|4
|2
|8
|8 - 18
|14
|13.
|13
|3
|4
|6
|16 - 18
|13
|14.
|14
|3
|4
|7
|7 - 13
|13
|15.
|3:1
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|16.
|14
|2
|7
|5
|7 - 13
|13
|17.
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|18.
|13
|2
|6
|5
|11 - 19
|12
|19.
|14
|2
|6
|6
|8 - 15
|12
|20.
|1:3
|13
|3
|2
|8
|12 - 23
|11
|21.
|14
|2
|5
|7
|11 - 19
|11
|22.
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|23.
|13
|1
|7
|5
|9 - 18
|10
|24.
|14
|2
|4
|8
|11 - 26
|10
|25.
|13
|2
|3
|8
|8 - 16
|9
|26.
|13
|1
|6
|6
|6 - 14
|9
|27.
|14
|2
|3
|9
|8 - 16
|9
|28.
|14
|1
|3
|10
|5 - 17
|6
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|12 (3)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 8
|Сармьенто
|Emiliano Mendez
|1 9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 9