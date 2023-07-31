Тур: 27.
4:2
Конец матча
0'
0:1
11' ГолExequiel Parmisari
1:1
29' ГолThomas Galdames
2:1
31' ГолLucas Arce
3:1
35' Гол в свои воротаExequiel Parmisari
45' Желтая карточкаBraian Salvareschi
4:1
72' ГолHernan Lopez
4:2
74' ГолAdrian Martinez
85' Желтая карточкаRoberto Agustin Bochi
86' Желтая карточкаExequiel Parmisari
90' Желтая карточкаJuan Andres Meli
90'+5
Ход матча
11'
29'
1:1
31'
2:1
35'
72'
74'
4:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Juan
Andrada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Enzo Rivamar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Годой Крус
Институто Кордоба
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tadeo Allende
|6
|0.22
|Salomon Rodriguez
|5
|0.19
|Конечни Томас
|5
|0.19
|Hernan Lopez
|3
|0.11
|Gonzalo Abrego
|3
|0.11
|Родригес Диего II
|3 (3)
|0.11
|Thomas Galdames
|2
|0.07
|Enzo Larrosa
|2
|0.07
|Nicolas Fernandez3
|1
|0.04
|Lucas Arce
|1
|0.04
|Braian Salvareschi
|1
|0.04
|Silvio Ulariaga
|1
|0.04
|Julian Eseiza
|1
|0.04
|Pier Barrios
|0
|0
|Federico Rasmussen
|0
|0
|Matias Ramirez
|0
|0
|Gianluca Ferrari
|0
|0
|Bruno Sosa
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|11 (1)
|0.41
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|3
|0.11
|Santiago Rodriguez III
|3
|0.11
|Joaquin Varela
|2
|0.07
|Gaston Lodico
|1 (1)
|0.04
|Exequiel Parmisari
|1
|0.04
|Axel Rodriguez
|1
|0.04
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0.04
|Nicolas Linares
|1
|0.04
|Franco Watson
|0
|0
|Леонардо Мондже
|0
|0
|Fernando Alarcon
|0
|0
|Nicolas Barrientos
|0
|0
|Brahian Cuello
|0
|0
|Sebastian Corda
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pier Barrios
|8
|0
|Hernan Lopez
|7
|0
|Nicolas Fernandez3
|7
|0
|Bruno Sosa
|5
|1
|Braian Salvareschi
|4
|1
|Lucas Arce
|5
|0
|Salomon Rodriguez
|5
|0
|Thomas Galdames
|3
|1
|Родригес Диего II
|4
|0
|Federico Rasmussen
|4
|0
|Cristian Nunez
|3
|0
|Juan Andres Meli
|3
|0
|Juan Andrada
|1
|1
|Enzo Larrosa
|1
|1
|Конечни Томас
|2
|0
|Чинголани Лусиано
|2
|0
|Gonzalo Abrego
|2
|0
|Tadeo Allende
|2
|0
|Matias Ramirez
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
|Gaston Pedernera
|1
|0
|Agustin Valverde
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adrian Martinez
|9
|0
|Мосевич Леонель
|7
|1
|Fernando Alarcon
|7
|0
|Giuliano Cerato
|7
|0
|Roberto Agustin Bochi
|6
|0
|Nicolas Linares
|5
|0
|Sebastian Corda
|5
|0
|Axel Rodriguez
|4
|0
|Jorge Carlos Carranza
|2
|1
|Exequiel Parmisari
|2
|1
|Juan Franco
|3
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Nicolas Watson
|2
|0
|Lucas Albertengo
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Franco Watson
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Институто Кордоба
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
7
7
Годой Крус
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Институто Кордоба
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
8
11
Годой Крус
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (15)
33% (9)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
Институто Кордоба
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
20
8
Волевые поражения
15
18
Голы по времени матча
Забито
25
14
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
2
8%
3
21%
1-15
6
24%
1
7%
16-30
6
24%
4
29%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
3
12%
4
29%
61-75
5
20%
1
7%
76-90
Пропущено
15
23
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
4
27%
3
13%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
5
33%
4
17%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
2
13%
5
22%
61-75
1
7%
5
22%
76-90
Забито
10
11
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
5
50%
3
27%
76-90
Пропущено
19
11
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
11%
1
9%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
3
16%
1
9%
46-60
4
21%
4
36%
61-75
4
21%
2
18%
76-90
Забито
35
25
15 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 12
2
6%
3
12%
1-15
7
20%
4
16%
16-30
6
17%
8
32%
31-45
4
11%
2
8%
46-60
6
17%
4
16%
61-75
10
29%
4
16%
76-90
Пропущено
34
34
18 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 18
6
18%
4
12%
1-15
5
15%
3
9%
16-30
7
21%
6
18%
31-45
5
15%
5
15%
46-60
6
18%
9
26%
61-75
5
15%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1
Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0
Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто Кордоба 2:3
Результаты матчей
Годой Крус
Институто Кордоба
Точный счет
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 33%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
4
3 раза 11%
3
2 раза 7%
0
12 раз 44%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
86
94
212
49
113
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
76
212
58
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
1512
1116
720
522
225
324
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|14 (5)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|13 (1)
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|12 (3)
|Архентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|12 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|12 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 11
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 8
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 8
|Сармьенто
|Emiliano Mendez
|1 9
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 9