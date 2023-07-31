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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 27.
Годой Крус
4:2
Конец матча
Институто Кордоба
0'
0:1
11' Гол
Exequiel Parmisari
1:1
29' Гол
Thomas Galdames
2:1
31' Гол
Lucas Arce
3:1
35' Гол в свои ворота
Exequiel Parmisari
45' Желтая карточка
Braian Salvareschi
4:1
72' Гол
Hernan Lopez
4:2
74' Гол
Adrian Martinez
85' Желтая карточка
Roberto Agustin Bochi
86' Желтая карточка
Exequiel Parmisari
90' Желтая карточка
Juan Andres Meli
90'+5
1
Rodrigo
Saracho
4
Lucas
Arce
15
Braian
Salvareschi
23
Federico
Rasmussen
3
Thomas
Galdames
32
Gonzalo
Abrego
30
Juan
Andrada
13
Nicolas
Fernandez3
8
Hernan
Lopez
17
Конечни
Томас
20
Salomon
Rodriguez
28
Роффо
Мануэль
4
Giuliano
Cerato
24
Exequiel
Parmisari
6
Fernando
Alarcon
3
Sebastian
Corda
8
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
5
Roberto
Agustin
Bochi
19
Gaston
Lodico
10
Franco
Watson
11
Santiago
Rodriguez
III
9
Adrian
Martinez
Годой Крус
4-2-3-1
Институто Кордоба
4-4-2

История личных встреч

Годой Крус
Институто Кордоба

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

НБ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tadeo Allende 6 0.22
Salomon Rodriguez 5 0.19
Конечни Томас 5 0.19
Hernan Lopez 3 0.11
Gonzalo Abrego 3 0.11
Родригес Диего II 3 (3) 0.11
Thomas Galdames 2 0.07
Enzo Larrosa 2 0.07
Nicolas Fernandez3 1 0.04
Lucas Arce 1 0.04
Braian Salvareschi 1 0.04
Silvio Ulariaga 1 0.04
Julian Eseiza 1 0.04
Pier Barrios 0 0
Federico Rasmussen 0 0
Matias Ramirez 0 0
Gianluca Ferrari 0 0
Bruno Sosa 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 11 (1) 0.41
Gabriel Maximiliano Graciani I 3 0.11
Santiago Rodriguez III 3 0.11
Joaquin Varela 2 0.07
Gaston Lodico 1 (1) 0.04
Exequiel Parmisari 1 0.04
Axel Rodriguez 1 0.04
Roberto Agustin Bochi 1 0.04
Nicolas Linares 1 0.04
Franco Watson 0 0
Леонардо Мондже 0 0
Fernando Alarcon 0 0
Nicolas Barrientos 0 0
Brahian Cuello 0 0
Sebastian Corda 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 8 0
Hernan Lopez 7 0
Nicolas Fernandez3 7 0
Bruno Sosa 5 1
Braian Salvareschi 4 1
Lucas Arce 5 0
Salomon Rodriguez 5 0
Thomas Galdames 3 1
Родригес Диего II 4 0
Federico Rasmussen 4 0
Cristian Nunez 3 0
Juan Andres Meli 3 0
Juan Andrada 1 1
Enzo Larrosa 1 1
Конечни Томас 2 0
Чинголани Лусиано 2 0
Gonzalo Abrego 2 0
Tadeo Allende 2 0
Matias Ramirez 1 0
Julian Eseiza 1 0
Gaston Pedernera 1 0
Agustin Valverde 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adrian Martinez 9 0
Мосевич Леонель 7 1
Fernando Alarcon 7 0
Giuliano Cerato 7 0
Roberto Agustin Bochi 6 0
Nicolas Linares 5 0
Sebastian Corda 5 0
Axel Rodriguez 4 0
Jorge Carlos Carranza 2 1
Exequiel Parmisari 2 1
Juan Franco 3 0
Jonathan Bay 2 0
Nicolas Watson 2 0
Lucas Albertengo 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Роффо Мануэль 1 0
Brahian Cuello 1 0
Gregorio Rodríguez 1 0
Franco Watson 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Институто Кордоба
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

7
7
Годой Крус
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Институто Кордоба
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

8
11
Годой Крус
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (15)
33% (9)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
Институто Кордоба
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

20
8

Волевые поражения

15
18

Голы по времени матча

Забито

25
14
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
2
8%
3
21%
1-15
6
24%
1
7%
16-30
6
24%
4
29%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
3
12%
4
29%
61-75
5
20%
1
7%
76-90

Пропущено

15
23
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
4
27%
3
13%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
5
33%
4
17%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
2
13%
5
22%
61-75
1
7%
5
22%
76-90

Забито

10
11
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
5
50%
3
27%
76-90

Пропущено

19
11
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
11%
1
9%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
3
16%
1
9%
46-60
4
21%
4
36%
61-75
4
21%
2
18%
76-90

Забито

35
25
15 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 12
2
6%
3
12%
1-15
7
20%
4
16%
16-30
6
17%
8
32%
31-45
4
11%
2
8%
46-60
6
17%
4
16%
61-75
10
29%
4
16%
76-90

Пропущено

34
34
18 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 18
6
18%
4
12%
1-15
5
15%
3
9%
16-30
7
21%
6
18%
31-45
5
15%
5
15%
46-60
6
18%
9
26%
61-75
5
15%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Банфилд - Годой Крус 2:0 Вилла Митре - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1
Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Дефенсорес Юнидос 3:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 4:0 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Архентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0
Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Институто Кордоба 2:0 Институто Кордоба - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:0 Институто Кордоба - Сентраль Кордоба СдЕ 0:2 Институто Кордоба - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто Кордоба 2:3

Результаты матчей

Годой Крус
Институто Кордоба

Точный счет

2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
4
3 раза 11%
3
2 раза 7%
0
12 раз 44%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
6
9
4
1.5
2
12
4
9
2.5
1
13
3
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
7
6
2
12
1.5
5
8
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
15
12
11
16
1.5
7
20
5
22
2.5
2
25
3
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 27 19 4 4 50 - 20 61
2.
Тальерес Кордоба
 27 14 8 5 42 - 23 50
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 27 12 10 5 23 - 13 46
4.
Эстудиантес Ла Плата
 27 12 9 6 35 - 24 45
5.
Ланус
 27 12 9 6 38 - 27 45
6.
Бока Хуниорс
 27 13 5 9 33 - 24 44
7.
Дефенса и Хустисия
 27 12 8 7 36 - 23 44
8.
Росарио Сентраль
 27 10 12 5 36 - 29 42
9.
Годой Крус
 27 11 8 8 37 - 32 41
10.
Архентинос Хуниорс
 27 11 7 9 31 - 22 40
11.
Атлетико Тукуман
 27 9 10 8 25 - 27 37
12.
Бельграно
 27 10 6 11 20 - 26 36
13.
Расинг Авельянеда
 27 9 9 9 36 - 35 36
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 27 8 11 8 24 - 24 35
15.
Барракас Сентраль
 27 8 11 8 25 - 30 35
16.
Тигре
 27 9 7 11 27 - 29 34
17.
Атлетико Платенсе
 27 9 7 11 26 - 29 34
18.
Институто Кордоба
 27 8 8 11 24 - 35 32
19.
Сармьенто
 27 7 9 11 23 - 26 30
20.
Банфилд
 27 7 9 11 21 - 32 30
21.
Химнасия Ла-Плата
 27 7 9 11 24 - 38 30
22.
Унион Санта-Фе
 27 6 12 9 19 - 25 30
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 27 7 8 12 20 - 30 29
24.
Индепендьенте Авельянеда
 27 6 10 11 23 - 32 28
25.
Велес Сарсфилд
 27 5 12 10 24 - 27 27
26.
Уракан
 27 6 7 14 18 - 29 25
27.
Колон
 27 4 13 10 20 - 33 25
28.
Арсенал Саранди
 27 6 4 17 18 - 34 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 12 0 1 26 - 7 36
2.
Росарио Сентраль
 14 9 5 0 27 - 11 32
3.
Ланус
 13 9 2 2 20 - 9 29
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 14 8 5 1 12 - 2 29
5.
Годой Крус
 13 8 4 1 27 - 13 28
6.
Бока Хуниорс
 14 8 3 3 19 - 10 27
7.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 5 2 22 - 10 26
8.
Дефенса и Хустисия
 14 7 5 2 21 - 11 26
9.
Тальерес Кордоба
 14 7 4 3 18 - 10 25
10.
Архентинос Хуниорс
 13 7 3 3 24 - 13 24
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 6 1 13 - 5 24
12.
Расинг Авельянеда
 14 6 5 3 20 - 17 23
13.
Бельграно
 13 6 4 3 12 - 8 22
14.
Атлетико Тукуман
 13 6 4 3 15 - 13 22
15.
Атлетико Платенсе
 14 6 4 4 15 - 12 22
16.
Барракас Сентраль
 14 5 6 3 12 - 11 21
17.
Институто Кордоба
 14 5 6 3 11 - 11 21
18.
Химнасия Ла-Плата
 13 5 5 3 13 - 12 20
19.
Банфилд
 14 5 5 4 9 - 11 20
20.
Тигре
 13 5 3 5 14 - 14 18
21.
Велес Сарсфилд
 14 3 9 2 16 - 11 18
22.
Сармьенто
 13 4 5 4 16 - 13 17
23.
Унион Санта-Фе
 13 4 5 4 12 - 12 17
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 14 5 2 7 9 - 11 17
25.
Арсенал Саранди
 13 5 1 7 13 - 17 16
26.
Индепендьенте Авельянеда
 13 4 4 5 15 - 17 16
27.
Уракан
 13 4 4 5 10 - 13 16
28.
Колон
 14 3 7 4 14 - 19 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 13 7 4 2 24 - 13 25
2.
Ривер Плейт
 14 7 4 3 24 - 13 25
3.
Эстудиантес Ла Плата
 13 5 4 4 13 - 14 19
4.
Дефенса и Хустисия
 13 5 3 5 15 - 12 18
5.
Бока Хуниорс
 13 5 2 6 14 - 14 17
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 4 5 4 11 - 11 17
7.
Архентинос Хуниорс
 14 4 4 6 7 - 9 16
8.
Тигре
 14 4 4 6 13 - 15 16
9.
Ланус
 14 3 7 4 18 - 18 16
10.
Атлетико Тукуман
 14 3 6 5 10 - 14 15
11.
Барракас Сентраль
 13 3 5 5 13 - 19 14
12.
Бельграно
 14 4 2 8 8 - 18 14
13.
Расинг Авельянеда
 13 3 4 6 16 - 18 13
14.
Сармьенто
 14 3 4 7 7 - 13 13
15.
Годой Крус
 14 3 4 7 10 - 19 13
16.
Унион Санта-Фе
 14 2 7 5 7 - 13 13
17.
Атлетико Платенсе
 13 3 3 7 11 - 17 12
18.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 6 5 11 - 19 12
19.
Индепендьенте Авельянеда
 14 2 6 6 8 - 15 12
20.
Институто Кордоба
 13 3 2 8 13 - 24 11
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 2 5 7 11 - 19 11
22.
Банфилд
 13 2 4 7 12 - 21 10
23.
Росарио Сентраль
 13 1 7 5 9 - 18 10
24.
Химнасия Ла-Плата
 14 2 4 8 11 - 26 10
25.
Велес Сарсфилд
 13 2 3 8 8 - 16 9
26.
Колон
 13 1 6 6 6 - 14 9
27.
Уракан
 14 2 3 9 8 - 16 9
28.
Арсенал Саранди
 14 1 3 10 5 - 17 6
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 14 (5)
Бельграно Pablo Vegetti 13 (1)
Ривер Плейт Бельтран Лукас 12 (3)
Архентинос Хуниорс Авалос Габриэль 12 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 11
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 8
Ланус Лема Кристиан 2 8
Сармьенто Emiliano Mendez 1 9
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 72'
      Габриэль Грасиани уходит с поля. Axel Rodriguez выходит вместо него
    • 72'
      Salomon Rodriguez сделал результативную передачу.
    • 72'
      Г О О О О Л - Эрнан Лопес бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Брайан Сальварески получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Г О О О О Л - Ezequiel Parnisari уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 31'
      Г О О О О Л - Lucas Arce бьет в цель!
    • 29'
      Г О О О О Л - Thomas Galdames бьет в цель!
    • 11'
      Santiago Rodriguez сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Ezequiel Parnisari бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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