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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Зимбру
0:0
Перерыв
Фенербахче
0'

Ход матча

33'
 
Яндаш Мерт Хакан
Креспо Мигель

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 15 Владение мячом, % 85
Прогнозы 122
Зимбру 3.3% (4)
X 5.7% (7)
Фенербахче 91% (111)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зимбру
Ничья
Фенербахче
17.00
5.60
1.27
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Мостовей
Игорь
33
Штефан
Михаил
3
Бургиу
Штефан
25
Мисараш
Александру
30
Макрицкий
Андрей
7
Дамашкан
Илья
69
Дедечко
Денис
8
Джу
Джесси
18
Сумах
Ибраима
84
Самиев
Шахром
9
Карунту
Марин
1
Байиндыр
Алтай
21
Осайи-Самуэль
Брайт
4
Азиз
Сердар
14
Перес
Луан
7
Кадыоглу
Ферди
80
Юксек
Исмаил
27
Креспо
Мигель
10
Тадич
Душан
17
Кавечи
Ирфан
23
Бачуайи
Миши
15
Кинг
Джошуа
Зимбру
5-3-2
Фенербахче
4-3-3

История личных встреч

Зимбру
Фенербахче

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Бомбардиры внутри турнира

Зимбру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дедечко Денис 1 0.25
Карунту Марин 1 0.25
Джу Джесси 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 1 0.5
Кинг Джошуа 1 0.5
Кент Райан 1 0.5
Кадыоглу Ферди 1 0.5
Шиманьски Себастьян 1 0.5
Тадич Душан 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Юксек Исмаил 0 0

Карточки

Зимбру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дедечко Денис 2 0
Райляну Влад 2 0
Сумах Ибраима 1 0
Джу Джесси 1 0
Аларибе Эммануэль 1 0
Исеану Динис 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яндаш Мерт Хакан 1 0

Результаты матчей

Зимбру
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Зимбру
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
5
Зимбру
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зимбру
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фенербахче - Зимбру 5:0 Зимбру - Ла-Фиорита 1:0 Ла-Фиорита - Зимбру 1:1 Зимбру - Петрокуб 0:1
Зимбру - Дачия-Буюканы 2:1 Зимбру - Милсами 0:0 Бельцы - Зимбру 1:1 Зимбру - Петрокуб 1:2 Шериф - Зимбру 0:0 Зимбру - Милсами 0:1 Сфынтул Георге - Зимбру 0:2 Зимбру - Бельцы 1:0 Петрокуб - Зимбру 3:2 Зимбру - Шериф 0:2 Милсами - Зимбру 0:3 Зимбру - Сфынтул Георге 0:0 Сфынтул Георге - Зимбру 0:1 Зимбру - Милсами 1:1 Дачия-Буюканы - Зимбру 0:0 Зимбру - Петрокуб 2:1
Фенербахче
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4

Результаты матчей

Зимбру
Фенербахче

Точный счет

1:0
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Зимбру
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло в Кишиневе не открыт. Возможно, увидим забитые голы после 15-минутной паузы. 
  • Опасный момент
    45'
    Мостовей после подачи в штрафную "Зимбру" успевает среагировать на "ленточке" на рикошет, и буквально выбил мяч из ворот. Показывали игроки "Фенера", что мяч пересел ленточку ворот, но судьи не увидели снаряда в воротах.
  • Угловой
    44'
    Прямой удар по воротам соперника нанес Яндаш после паса Тадича. Сфера летела в створ ворот, но вратарь "Зимбру" за счет прыжка добрался до снаряда. Красивый прыжок. Тем не менее, защитники снова выбивают мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    43'
    На подступах к штрафной оказывается сбитым Кинг. Джошуа выпрашивал 11-метровый удар у судьи, но рефери видел, что фол был еще до того, как форвард вошел в штрафную.
  • 42'
    Ничего в атаке у хозяев не получается. Бывают временами намеки на контратаки, но как только мяч оказывается в ногах у футболистов "Зимбру", они тут же попадают под прессинг и снаряда лишаются. 
  • 41'
    Менее 5 минут остается играть соперникам в первом тайме. Кинг сейчас слету пытался зарядить по воротам молдавского клуба, но пробил прямо по позиции защитник, угодив оборонцу в живот. 
  • 39'
    Не самым удачным образом угловой был разыгран "Фенербахче". Тадич снова с левого края подавал мяч в район линии вратарской, но Мисараш на позиции защитника действовал очень успешно. 
  • Угловой
    38'
    Кавечи отметился дальним ударом по воротам соперника. Мяч рикошетом от ноги защитника залетал в ворота, но успел среагировать в рамке вратарь, который отразил мяч на угловой. 
  • Офсайд
    37'
    Оказывается в атаке в офсайде Кинг сейчас. Второе "вне игры" в этом матче у турецкой команды персонально. Хозяева в офсайд не попадали. Собственно говоря, они практически и не атаковали. 
  • 36'
    Пытается все же команда "канареек" хоть как-то разнообразить свои наступательные порывы. Редкая атака справа от "Фенербахче" была неплохой, но далеко не самой удачной. 
  • 35'
    10 минут командам остается играть в первом тайме. По-настоящему опасных моментов в этой встрече пока мы не видели. Возможно, на это все-таки влияет результат первой игры. 
  • Замена
    33'
    Мерт Яндаш на поле появился в составе "канареек". За пределы поля отправился лечиться Креспо. Будем надеяться, что его травма не будет слишком серьезной. 
  • Травма, повреждение
    32'
    Судя по всему, Креспо все же игру продолжить не сможет. Снова 27-й номер гостей уселся на газон, показав в сторону скамейки, что у него проблема с мышцей на ноге. 
  • 31'
    Неплохо играет сегодня молдавская команда на фоне результата первого матча. Правда, игра клуба больше строится от обороны, и игры на контратаках как таковой мы не видим. Слишком плотно все в защите у "Фенербахче". 
  • Травма, повреждение
    30'
    Мигель Креспо во время розыгрыша углового в прошлой ситуации столкнулся с соперником и оказался на газоне. Даже помощь медиков ему потребовалось, но уже вернулся к игре 27-й номер "канареек". 
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    • Опасный момент
      28'
      Луан Перес откликнулся на подачу Тадича от левого углового флага. Сумел он головой пробить по рамке противника, но мяч направил значительно выше перекладины. 
    • Угловой
      27'
      Душан Тадич теперь разворачивал атаку "Фенера" слева, но его прострел также нашел ногу соперника. Третий угловой будет подавать турецкий клуб, причем сам 10-й номер его исполнит.
    • 26'
      "Зимбру Кишинев", - твердят фанаты на трибунах. Причем поддержка у команды хозяев растет с каждой минутой. Я думаю, что сейчас на местной футбольной арене действительно негде упасть даже яблочку. 
    • 25'
      Кинг на подступах к штрафной получил мяч, двинулся вперед, после чего попытался выполнить прострельный пас в район 11-метровой отметки, где были лишь игроки в желто-зеленой форме. 
    • 24'
      По фолам вырвались вперед футболисты "Зимбру" - 3:2, но можно сказать, что встреча совсем не грубая. Остановок минимальное количество. Все очень дружелюбно и академично. 
    • Угловой
      23'
      Новый угловой заработали футболисты "Фенербахче", но розыгрыш корнера с правого края не нес в себе реальной угрозы для рамки команды хозяев. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Кавечи получил удар по ногам от соперника. Чуть правее центра "канарейки" заработали штрафной удар. Готовятся турки выполнить навесную подачу в штрафную. 
    • 20'
      Кадыоглу слишком сильно отпустил мяч от себя на левом фланге. Уже пытаясь добраться до сферы в подкате, футболист вылетел вместе с мячом за пределы поля. 
    • 19'
      В режиме Live "Фенербахче", конечно же, является явный фаворитом поединка, и пока все идет к тому, что стамбульскому коллективу удастся победить и сегодня. Если он будет целенаправленно давить на ворота противника.
    • Фол, нарушение
      18'
      Редкий фол со стороны команды хозяев. Кавечи получает по ногам от своего соперника. В районе центрального круга определено нарушение правил.
    • 17'
      Еще больше фанатов пришло на стадион, и сейчас действительно можно говорить об аншлаге в Кишиневе. И как жаль, что по итогам этого матча хозяева покинут турнир. Но ничего не поделать, "Фенер" - команда знатная, опытная и более классная.
    • 16'
      Кадыоглу слишком авантюрную разрезающую передачу делал на ход Кингу. Заранее прочитал направление этой передачи один из защитников молдавского клуба, который уверенно перехватил потенциально голевую передачу. 
    • Офсайд
      15'
      В офсайде оказался сейчас Бачуайи, который пытался убедить рефери в том, что "вне игры" на самом деле не было, но лайнсмен был уверен в собственном решении. 
    • 14'
      Эдин Джеко сегодня на скамейке запасных. Уверен я, что большинство фанатов "Зимбру" пришло на стадион, чтобы посмотреть на игру звездного боснийца, которые в свои лучшие годы знатно попылил в Серии А и АПЛ. 
    • 13'
      По ударам в створ статисты уверены, что "Фенер" превосходит своего оппонента. Якобы были удары в створ, но что-то их не удается мне припомнить. Быть может, прерванные прострелы считаются ударами в данном случае?
    • 12'
      Ничем опасным для "Зимбру" не увенчался угловой. Спокойно молдавская команда отбилась после навеса гостей с левого края. Более того, хозяева смогли сохранить мяч под свой контроль. 
    • Угловой
      11'
      А тут все-таки Кинг угловой уже зарабатывает. Причем снова с левого края шел прострел на ближнюю штангу, где активно в обороне отработали защитники.
    • 10'
      Джошуа Кинг простреливал мяч с левого края, но попал в защитника. Сфера вернулась к 15-му номеру турецкой команды, который нанес удар в ближний левый угол, но в цель не попал. Пытался у рефери выпросить игрок угловой, но рикошета в данной ситуации не было и подавно. 
    • 8'
      Попытка дальнего удара от Переса не имела серьезных последствий для обороны и вратаря "Зимбру", поскольку мяч полетел намного выше цели. Тем не менее, свое преимущество продолжают обозначать "канарейки". 
    • Фол, нарушение
      7'
      Дедечко в борьбе за мяч на правом фланге явно перестарался и завалил соперника на газон. Рефери определил фол, но игрок молдавского клуба был явно не согласен с рефери. 
    • 6'
      Справа в чужой штрафной Бачуайи получил мяч, после чего прострелил снаряд в район 11-метровой отметки, но смягчен был этот прострел подставленной ногой защитника.
    • 5'
      Сегодня на стадионе в Кишиневе ситуация, близкая к аншлагу. На местную футбольную арену действительно пришло большое количество фанатов, несмотря на отсутствие мотивации для "Зимбру".
    • Анонс
      4'
      Уже по итогам первого матча стало понятно, что "Фенербахче" выйдет в следующий раунд квалификации Лиги конференций. В родных стенах "канарейки" не оставили шансов сопернику, разгромив его со счетом 5:0.
    • 3'
      С первых минут держат мяч под своим контролем футболисты "Зимбру", но владеть снарядом на постоянной основе им не позволят соперники, которые оказывают активное давление на оборону молдаван. 
    • 2'
      Футболисты "Зимбру" вышли сегодня на поле в желто-зеленых цветах, в то время, как футболисты "Фенербахче" предстали перед болельщиками в фиолетовом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Кишиневе. Мяч с центра поля разыграли футболисты "Зимбру". Удачи оппонентам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Креспо Мигель уходит с поля. Яндаш Мерт Хакан выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zimbru Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Зимбру 0:0 Фенербахче онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зимбру 0:0 Фенербахче

    Исход игры
    Зимбру
    3.3% (4)
    Ничья
    5.7% (7)
    Фенербахче
    91% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.34% (70)
    Меньше
    39.66% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    52.59% (61)
    Нет
    47.41% (55)
    Популярный счёт
    1:2 Фенербахче
    29.5% (36)
    0:2 Фенербахче
    27% (33)
    1:3 Фенербахче
    12.3% (15)
    0:3 Фенербахче
    9.8% (12)
    1:1 Ничья
    5.7% (7)
    0:1 Фенербахче
    4.9% (6)
    0:4 Фенербахче
    2.5% (3)
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    Зимбру
    Фенербахче
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