Не самым удачным образом угловой был разыгран "Фенербахче". Тадич снова с левого края подавал мяч в район линии вратарской, но Мисараш на позиции защитника действовал очень успешно.

Менее 5 минут остается играть соперникам в первом тайме. Кинг сейчас слету пытался зарядить по воротам молдавского клуба, но пробил прямо по позиции защитник, угодив оборонцу в живот.

Ничего в атаке у хозяев не получается. Бывают временами намеки на контратаки, но как только мяч оказывается в ногах у футболистов "Зимбру", они тут же попадают под прессинг и снаряда лишаются.

На подступах к штрафной оказывается сбитым Кинг. Джошуа выпрашивал 11-метровый удар у судьи, но рефери видел, что фол был еще до того, как форвард вошел в штрафную.

Прямой удар по воротам соперника нанес Яндаш после паса Тадича. Сфера летела в створ ворот, но вратарь "Зимбру" за счет прыжка добрался до снаряда. Красивый прыжок. Тем не менее, защитники снова выбивают мяч на угловой.

Мостовей после подачи в штрафную "Зимбру" успевает среагировать на "ленточке" на рикошет, и буквально выбил мяч из ворот. Показывали игроки "Фенера", что мяч пересел ленточку ворот, но судьи не увидели снаряда в воротах.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло в Кишиневе не открыт. Возможно, увидим забитые голы после 15-минутной паузы.

38' Кавечи отметился дальним ударом по воротам соперника. Мяч рикошетом от ноги защитника залетал в ворота, но успел среагировать в рамке вратарь, который отразил мяч на угловой.

37' Оказывается в атаке в офсайде Кинг сейчас. Второе "вне игры" в этом матче у турецкой команды персонально. Хозяева в офсайд не попадали. Собственно говоря, они практически и не атаковали.

36' Пытается все же команда "канареек" хоть как-то разнообразить свои наступательные порывы. Редкая атака справа от "Фенербахче" была неплохой, но далеко не самой удачной.

35' 10 минут командам остается играть в первом тайме. По-настоящему опасных моментов в этой встрече пока мы не видели. Возможно, на это все-таки влияет результат первой игры.

33' Мерт Яндаш на поле появился в составе "канареек". За пределы поля отправился лечиться Креспо. Будем надеяться, что его травма не будет слишком серьезной.

32' Судя по всему, Креспо все же игру продолжить не сможет. Снова 27-й номер гостей уселся на газон, показав в сторону скамейки, что у него проблема с мышцей на ноге.

31' Неплохо играет сегодня молдавская команда на фоне результата первого матча. Правда, игра клуба больше строится от обороны, и игры на контратаках как таковой мы не видим. Слишком плотно все в защите у "Фенербахче".