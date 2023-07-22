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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Зимбру
 
Позже
Фенербахче
Прогнозы 45
Зимбру 2.2% (1)
X 11.1% (5)
Фенербахче 86.7% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зимбру
Ничья
Фенербахче
14.00
5.70
1.24
Все Коэффициенты

История личных встреч

Зимбру
Фенербахче

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Бомбардиры внутри турнира

Зимбру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дедечко Денис 1 0.33
Карунту Марин 1 0.33
Джу Джесси 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 1 1
Кинг Джошуа 1 1
Кент Райан 1 1
Кадыоглу Ферди 1 1
Шиманьски Себастьян 1 1
Тадич Душан 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Юксек Исмаил 0 0

Карточки

Зимбру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дедечко Денис 2 0
Райляну Влад 2 0
Сумах Ибраима 1 0
Джу Джесси 1 0
Аларибе Эммануэль 1 0
Исеану Динис 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яндаш Мерт Хакан 1 0

Результаты матчей

Зимбру
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Зимбру
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
5
Зимбру
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зимбру
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фенербахче - Зимбру 5:0 Зимбру - Ла-Фиорита 1:0 Ла-Фиорита - Зимбру 1:1 Зимбру - Петрокуб 0:1
Зимбру - Дачия-Буюканы 2:1 Зимбру - Милсами 0:0 Бельцы - Зимбру 1:1 Зимбру - Петрокуб 1:2 Шериф - Зимбру 0:0 Зимбру - Милсами 0:1 Сфынтул Георге - Зимбру 0:2 Зимбру - Бельцы 1:0 Петрокуб - Зимбру 3:2 Зимбру - Шериф 0:2 Милсами - Зимбру 0:3 Зимбру - Сфынтул Георге 0:0 Сфынтул Георге - Зимбру 0:1 Зимбру - Милсами 1:1 Дачия-Буюканы - Зимбру 0:0 Зимбру - Петрокуб 2:1
Фенербахче
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4

Результаты матчей

Зимбру
Фенербахче

Точный счет

1:0
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Зимбру
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зимбру - Фенербахче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 августа 2023, осталось 2 дня 13 часов 13 минут.



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    • Прогнозы 45
    Зимбру 2.2% (1)
    X 11.1% (5)
    Фенербахче 86.7% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зимбру
    Ничья
    Фенербахче
    14.00
    5.70
    1.24
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Зимбру - Фенербахче онлайн

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    Прогнозы на матч Зимбру - Фенербахче

    Исход игры
    Зимбру
    2.2% (1)
    Ничья
    11.1% (5)
    Фенербахче
    86.7% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.44% (29)
    Меньше
    35.56% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    68.89% (31)
    Нет
    31.11% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Фенербахче
    48.9% (22)
    0:2 Фенербахче
    20% (9)
    1:1 Ничья
    11.1% (5)
    1:3 Фенербахче
    6.7% (3)
    0:1 Фенербахче
    4.4% (2)
    0:3 Фенербахче
    4.4% (2)
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    Зимбру
    Фенербахче
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