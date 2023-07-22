Тур: 2. Стадион: Зимбру.
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История личных встреч
Зимбру
Фенербахче
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Бомбардиры внутри турнира
Зимбру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дедечко Денис
|1
|0.33
|Карунту Марин
|1
|0.33
|Джу Джесси
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|1
|1
|Кинг Джошуа
|1
|1
|Кент Райан
|1
|1
|Кадыоглу Ферди
|1
|1
|Шиманьски Себастьян
|1
|1
|Тадич Душан
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Юксек Исмаил
|0
|0
Карточки
Зимбру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дедечко Денис
|2
|0
|Райляну Влад
|2
|0
|Сумах Ибраима
|1
|0
|Джу Джесси
|1
|0
|Аларибе Эммануэль
|1
|0
|Исеану Динис
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0
Результаты матчей
Зимбру
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Зимбру
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
5
Зимбру
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
5
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Зимбру
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фенербахче - Зимбру 5:0 Зимбру - Ла-Фиорита 1:0 Ла-Фиорита - Зимбру 1:1 Зимбру - Петрокуб 0:1
Зимбру - Дачия-Буюканы 2:1 Зимбру - Милсами 0:0 Бельцы - Зимбру 1:1 Зимбру - Петрокуб 1:2 Шериф - Зимбру 0:0 Зимбру - Милсами 0:1 Сфынтул Георге - Зимбру 0:2 Зимбру - Бельцы 1:0 Петрокуб - Зимбру 3:2 Зимбру - Шериф 0:2 Милсами - Зимбру 0:3 Зимбру - Сфынтул Георге 0:0 Сфынтул Георге - Зимбру 0:1 Зимбру - Милсами 1:1 Дачия-Буюканы - Зимбру 0:0 Зимбру - Петрокуб 2:1
Фенербахче
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0
Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4
Результаты матчей
Зимбру
Фенербахче
Точный счет
1:0
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
5
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Зимбру
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Железничар
|Дрина Амар
|3
|Дукаджини
|Даллку Арменд
|1 1
Прогнозы на матч Зимбру - Фенербахче
Исход игры
Зимбру
2.2% (1)
Ничья
11.1% (5)
Фенербахче
86.7% (39)
Тотал 2.5
Больше
64.44% (29)
Меньше
35.56% (16)
Обе команды забьют
Да
68.89% (31)
Нет
31.11% (14)
Популярный счёт
1:2 Фенербахче
48.9% (22)
0:2 Фенербахче
20% (9)
1:1 Ничья
11.1% (5)
1:3 Фенербахче
6.7% (3)
0:1 Фенербахче
4.4% (2)
0:3 Фенербахче
4.4% (2)
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