0:1
Первый тайм: 28'
Ход матча
20'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
33
Пирис
Иван
2
Tinga
I
4
Тити
17
Jose
Welison
22
Picachu
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Пирис ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Garnero
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 PicachuНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Нападающий
-
12 МариньоНападающий
- Нападающий
-
-
27 Calebe
-
15 Vinicius3
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
Бомбардиры внутри турнира
Либертад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардосо Оскар
|1
|0.33
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0.33
|Alexander Barboza
|1
|0.33
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Сильвио
|2
|0.29
|Juan Martin Lucero
|2
|0.29
|Jose Welison
|2
|0.29
|Почеттино Томас
|2
|0.29
|Тьяго Гальярдо
|2 (1)
|0.29
|Picachu
|2 (2)
|0.29
|Lucas Crispim
|1
|0.14
|Guilherme dos Santos IX
|1
|0.14
|Moises Vieira
|1
|0.14
|Calebe
|1
|0.14
Карточки
Либертад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Viera II
|1
|0
|Alexander Barboza
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Сильвио
|2
|0
|Тити
|1
|0
|Emanuel Britez
|1
|0
|Jose Welison
|1
|0
|Picachu
|1
|0
|Tinga I
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Marcelo Conceicao
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Александр Кайо
|1
|0
Результаты матчей
Либертад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
Либертад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
12
Либертад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Форталеза Сеара
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
12
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
1
12
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
1
100%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
6
50%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
15
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
1
33%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
33%
7
47%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Либертад
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Спортиво Амелиано - Либертад 0:2 Либертад - Гуайрена 4:3 Тигре - Либертад 0:1 Гуарани Асунсьон - Либертад 0:3
Либертад - Тигре 2:1 Либертад - Насьональ Асунсьон 2:0 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Либертад - Спортиво Амелиано 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Серро Портеньо - Либертад 2:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:2 Альянса Лима - Либертад 1:2 Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0 Гуайрена - Либертад 0:2 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:1 Такуари - Либертад 3:0 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Либертад - Насьональ Асунсьон 2:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:2 Либертад - Альянса Лима 1:2
Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Палестино - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1
Результаты матчей
Либертад
Форталеза Сеара
Точный счет
2:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Либертад
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
51
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 4
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3
|Эмелек
|Кабеса Алехандро
|1 3