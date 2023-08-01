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Копа Судамерикана
2023

Либертад
0:1
Первый тайм: 28'
Форталеза Сеара
0'
0:1
20' Гол
Jose Welison

Ход матча

20'
0:1
Jose Welison
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Либертад
Ничья
Форталеза Сеара
2.38
3.24
4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сильва
Мартин
33
Пирис
Иван
5
Diego
Viera
II
3
Alexander
Barboza
17
Matias
Espinoza
15
Hector
Villalba1
21
Lucas
Sanabria2
6
Alvaro
Campuzano
26
Hernesto
Caballero
7
Кардосо
Оскар
10
Мельгарехо
Лоренсо
1
Joao
Ricardo
II
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
17
Jose
Welison
8
Alexandre
Caio
21
Аугусто
Педро
22
Picachu
9
Juan
Martin
Lucero
29
Guilherme
dos
Santos
IX
Либертад
Форталеза Сеара

Бомбардиры внутри турнира

Либертад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардосо Оскар 1 0.33
Мельгарехо Лоренсо 1 0.33
Alexander Barboza 1 0.33
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Сильвио 2 0.29
Juan Martin Lucero 2 0.29
Jose Welison 2 0.29
Почеттино Томас 2 0.29
Тьяго Гальярдо 2 (1) 0.29
Picachu 2 (2) 0.29
Lucas Crispim 1 0.14
Guilherme dos Santos IX 1 0.14
Moises Vieira 1 0.14
Calebe 1 0.14

Карточки

Либертад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Viera II 1 0
Alexander Barboza 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Сильвио 2 0
Тити 1 0
Emanuel Britez 1 0
Jose Welison 1 0
Picachu 1 0
Tinga I 1 0
Почеттино Томас 1 0
Marcelo Conceicao 1 0
Dudu V1 1 0
Александр Кайо 1 0

Результаты матчей

Либертад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Либертад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
12
Либертад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Форталеза Сеара
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
12

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
12
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
1
100%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
6
50%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
15
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
1
33%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
33%
7
47%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Либертад
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Спортиво Амелиано - Либертад 0:2 Либертад - Гуайрена 4:3 Тигре - Либертад 0:1 Гуарани Асунсьон - Либертад 0:3
Либертад - Тигре 2:1 Либертад - Насьональ Асунсьон 2:0 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Либертад - Спортиво Амелиано 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Серро Портеньо - Либертад 2:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:2 Альянса Лима - Либертад 1:2 Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0 Гуайрена - Либертад 0:2 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:1 Такуари - Либертад 3:0 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Либертад - Насьональ Асунсьон 2:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:2 Либертад - Альянса Лима 1:2
Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Палестино - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1

Результаты матчей

Либертад
Форталеза Сеара

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Либертад
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
5
1
1/8 финала
Либертад
Форталеза Сеара
Эмелек
Дефенса и Хустисия
Коринтианс
Ньюэллс Олд Бойз
Эстудиантес Ла Плата
Гойяс
Ботафого Рио-де-Жанейро
Гуарани Асунсьон
Сан-Лоренсо Альмагро
Сан-Паулу
Америка Минейро
Ред Булл Брагантино
Ньюбленсе
ЛДУ Кито
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 5
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 4
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Эмелек Кабеса Алехандро 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Guilherme Augusto сделал результативную передачу.
  • 20'
    Г О О О О Л - Жозе Веилсон бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Либертад
Ничья
Форталеза Сеара
2.38
3.24
4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Либертад 0:1 Форталеза Сеара онлайн

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