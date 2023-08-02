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Копа Судамерикана
2023

Либертад
0:1
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
0:1
20' Гол
Jose Welison
32' Желтая карточка
Alexandre Caio
37' Желтая карточка
Emanuel Britez
53' Желтая карточка
Аугусто Педро
67' Желтая карточка
Alexander Barboza
68' Желтая карточка
Alvaro Campuzano
75' Желтая карточка
Почеттино Томас
82' Желтая карточка
Пирис Иван
90'+8
1
Сильва
Мартин
33
Пирис
Иван
5
Diego
Viera
II
3
Alexander
Barboza
17
Matias
Espinoza
15
Hector
Villalba1
21
Lucas
Sanabria2
6
Alvaro
Campuzano
26
Hernesto
Caballero
7
Кардосо
Оскар
10
Мельгарехо
Лоренсо
1
Joao
Ricardo
II
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
17
Jose
Welison
8
Alexandre
Caio
21
Аугусто
Педро
22
Picachu
9
Juan
Martin
Lucero
29
Guilherme
dos
Santos
IX
Либертад
Форталеза Сеара

Бомбардиры внутри турнира

Либертад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардосо Оскар 1 0.33
Мельгарехо Лоренсо 1 0.33
Alexander Barboza 1 0.33
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Сильвио 2 0.29
Juan Martin Lucero 2 0.29
Jose Welison 2 0.29
Почеттино Томас 2 0.29
Тьяго Гальярдо 2 (1) 0.29
Picachu 2 (2) 0.29
Lucas Crispim 1 0.14
Guilherme dos Santos IX 1 0.14
Moises Vieira 1 0.14
Calebe 1 0.14

Карточки

Либертад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 2 0
Пирис Иван 1 0
Diego Viera II 1 0
Alvaro Campuzano 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Сильвио 2 0
Emanuel Britez 2 0
Почеттино Томас 2 0
Тити 1 0
Jose Welison 1 0
Picachu 1 0
Tinga I 1 0
Marcelo Conceicao 1 0
Аугусто Педро 1 0
Dudu V1 1 0
Александр Кайо 1 0
Alexandre Caio 1 0

Результаты матчей

Либертад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Либертад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Форталеза Сеара
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
12
Либертад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Форталеза Сеара
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
12

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
12
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
100%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
6
50%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
16
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
1
33%
4
25%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
33%
7
44%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Либертад
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Спортиво Амелиано - Либертад 0:2 Либертад - Гуайрена 4:3 Тигре - Либертад 0:1 Гуарани Асунсьон - Либертад 0:3
Либертад - Тигре 2:1 Либертад - Насьональ Асунсьон 2:0 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Либертад - Спортиво Амелиано 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Серро Портеньо - Либертад 2:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:2 Альянса Лима - Либертад 1:2 Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0 Гуайрена - Либертад 0:2 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:1 Такуари - Либертад 3:0 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Либертад - Насьональ Асунсьон 2:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:2 Либертад - Альянса Лима 1:2
Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Палестино - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1

Результаты матчей

Либертад
Форталеза Сеара

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Либертад
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
2
1.5
5
2
1/8 финала
0 Либертад
1 Форталеза Сеара
Эмелек
Дефенса и Хустисия
Коринтианс
Ньюэллс Олд Бойз
Эстудиантес Ла Плата
Гойяс
Ботафого Рио-де-Жанейро
Гуарани Асунсьон
Сан-Лоренсо Альмагро
Сан-Паулу
Америка Минейро
Ред Булл Брагантино
Ньюбленсе
ЛДУ Кито
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 5
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 4
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Эмелек Кабеса Алехандро 1 3
Весь список
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    • 20'
      Guilherme Augusto сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Жозе Веилсон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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