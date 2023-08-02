0:1
Конец матча
0'
0:1
20' ГолJose Welison
32' Желтая карточкаAlexandre Caio
37' Желтая карточкаEmanuel Britez
53' Желтая карточкаАугусто Педро
67' Желтая карточкаAlexander Barboza
68' Желтая карточкаAlvaro Campuzano
75' Желтая карточкаПочеттино Томас
82' Желтая карточкаПирис Иван
90'+8
Ход матча
20'
0:1
32'
37'
53'
68'
75'
82'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Пирис
Иван
2
Tinga
I
4
Тити
17
Jose
Welison
22
Picachu
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Пирис ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Garnero
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 PicachuНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Нападающий
-
12 МариньоНападающий
- Нападающий
-
-
27 Calebe
-
15 Vinicius3
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
Бомбардиры внутри турнира
Либертад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардосо Оскар
|1
|0.33
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0.33
|Alexander Barboza
|1
|0.33
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Сильвио
|2
|0.29
|Juan Martin Lucero
|2
|0.29
|Jose Welison
|2
|0.29
|Почеттино Томас
|2
|0.29
|Тьяго Гальярдо
|2 (1)
|0.29
|Picachu
|2 (2)
|0.29
|Lucas Crispim
|1
|0.14
|Guilherme dos Santos IX
|1
|0.14
|Moises Vieira
|1
|0.14
|Calebe
|1
|0.14
Карточки
Либертад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|2
|0
|Пирис Иван
|1
|0
|Diego Viera II
|1
|0
|Alvaro Campuzano
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Сильвио
|2
|0
|Emanuel Britez
|2
|0
|Почеттино Томас
|2
|0
|Тити
|1
|0
|Jose Welison
|1
|0
|Picachu
|1
|0
|Tinga I
|1
|0
|Marcelo Conceicao
|1
|0
|Аугусто Педро
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Александр Кайо
|1
|0
|Alexandre Caio
|1
|0
Результаты матчей
Либертад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
Либертад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Форталеза Сеара
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
12
Либертад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Форталеза Сеара
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
12
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
1
12
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
100%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
6
50%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
16
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
1
33%
4
25%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
33%
7
44%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Либертад
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Спортиво Амелиано - Либертад 0:2 Либертад - Гуайрена 4:3 Тигре - Либертад 0:1 Гуарани Асунсьон - Либертад 0:3
Либертад - Тигре 2:1 Либертад - Насьональ Асунсьон 2:0 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Либертад - Спортиво Амелиано 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Серро Портеньо - Либертад 2:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Либертад 0:2 Альянса Лима - Либертад 1:2 Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0 Гуайрена - Либертад 0:2 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:1 Такуари - Либертад 3:0 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Либертад - Насьональ Асунсьон 2:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:2 Либертад - Альянса Лима 1:2
Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Палестино - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1
Результаты матчей
Либертад
Форталеза Сеара
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Либертад
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
61
12
52
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 4
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3
|Эмелек
|Кабеса Алехандро
|1 3