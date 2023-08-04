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Копа Судамерикана
2023

Америка Минейро
0:1
Второй тайм: 54'
Ред Булл Брагантино
0'
33' Желтая карточка
Juninho IX
0:1
41' Гол в свои ворота
Eder 2

Ход матча

33'
Juninho IX
 
41'
0:1
Eder 2
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Америка Минейро
Ничья
Ред Булл Брагантино
3.20
5.10
2.76
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Пасинато
Матеус
18
Сезар
Жулио
33
Eder
2
21
Lucas
Kal
6
Marlon
VII
75
Родригиньо
Кабрал
28
Breno
Cascardo
8
Juninho
IX
23
Javier
Mendez
III
7
Matheus
XV
78
Renato
Marques
1
Швенгбер
Клейтон
29
Капишаба
Жуниньо
4
Natan
3
Ортис
Лео
36
Кандидо
Луан
34
Уртадо
Хосе
35
Фернандес
Матеус
8
Эвангелиста
Лукас
22
Густавиньо
19
Саша
Эдуардо
18
Борбас
Тиаго
Америка Минейро
Ред Булл Брагантино

История личных встреч

Америка Минейро
Ред Булл Брагантино

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

17 матчей

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:4
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:2
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:2
СB
0:1
БСБ
0:2
БСБ
0:2
БСБ
0:1
БСБ
2:2
БСБ
2:0
БСБ
2:3
СB
1:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

5
16

Голов в среднем за матч

0.71
1.6

Среднее время на гол

126
56

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.1
1.57

Среднее время на гол

81
57

Всего голов

16
27

Голов в среднем за матч

0.94
1.59

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

95
56

Бомбардиры внутри турнира

Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 5 0.56
Matheus XV 2 0.22
Ale 1 0.11
Веллингтон Паулиста 1 0.11
Felipe Azevedo 1 0.11
Авелар Данило 1 0.11
Martin Nicolas Benitez 1 0.11
Aloisio Santos 1 0.11
Juninho IX 1 0.11
Lucas Kal 1 0.11
Eder 2 1 0.11
Breno Cascardo 1 0.11
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 5 (1) 0.71
Винисиос Маркос 3 0.43
Густавиньо 2 0.29
Эвангелиста Лукас 2 0.29
Борбас Тиаго 2 0.29
Рамирес Эрик II 1 0.14
Брунинью Филипе 1 0.14
Силва Адерлан 1 0.14
Капишаба Жуниньо 1 0.14
Алеррандро 1 0.14
Helio Junio 1 0.14
_Talisson 1 0.14

Карточки

Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ale 2 0
Nino Paraiba 2 0
Eder 2 2 0
Mateus Henrique 2 0
Сезар Жулио 1 0
Веллингтон Паулиста 1 0
Родригиньо Кабрал 1 0
Авелар Данило 1 0
Martin Nicolas Benitez 1 0
Aloisio Santos 1 0
Juninho IX 1 0
Marlon VII 1 0
Rodrigo Varanda 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 2 1
Эвангелиста Лукас 2 0
Витиньо Витор V 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Natan 1 0
Силва Адерлан 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Алеррандро 1 0
Видхаупер Патрик Луан 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Henry Mosquera 1 0

Результаты матчей

Америка Минейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

2
1
Америка Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ред Булл Брагантино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
12
Америка Минейро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

5
13

Голы по времени матча

Забито

12
9
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
1
8%
3
33%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
3
60%
2
17%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
21
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
4
24%
3
14%
1-15
2
12%
5
24%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
4
24%
5
24%
76-90

Пропущено

12
3
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
1
33%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Америка Минейро
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Коло-Коло 5:1 Коринтианс - Америка Минейро 3:2
Коло-Коло - Америка Минейро 2:1 Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Пеньяроль - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Америка Минейро - Мильонариос 2:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0
Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1

Результаты матчей

Америка Минейро
Ред Булл Брагантино

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Америка Минейро
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
2
1
2
2
3.5
2
1
1
3
4.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
4
2
2
6
2.5
4
2
2
6
3.5
4
2
1
7
4.5
2
4
1/8 финала
0 Либертад
1 Форталеза Сеара
1 Эмелек
2 Дефенса и Хустисия
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
3 Эстудиантес Ла Плата
0 Гойяс
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Гуарани Асунсьон
1 Сан-Лоренсо Альмагро
0 Сан-Паулу
Америка Минейро
Ред Булл Брагантино
Ньюбленсе
ЛДУ Кито
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 5
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 4
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Эмелек Кабеса Алехандро 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Matheusinho уходит с поля. Родриго Варанда выходит вместо него
  • 46'
    Renato Marques уходит с поля. Габриэл Педро выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Г О О О О Л - Эдер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 33'
    Жуниньо получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Америка Минейро
Ничья
Ред Булл Брагантино
3.20
5.10
2.76
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Америка Минейро 0:1 Ред Булл Брагантино онлайн

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