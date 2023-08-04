0:1
Второй тайм: 54'
Ход матча
33'
41'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
18
Сезар
Жулио
33
Eder
2
21
Lucas
Kal
4
Natan
36
Кандидо
Луан
34
Уртадо
Хосе
22
Густавиньо
19
Саша
Эдуардо
18
Борбас
Тиаго
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сезар ЖулиоЗащитник
-
33 Eder 2Защитник
-
21 Lucas KalЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 AleПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 NatanЗащитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанПолузащитник
-
34 Уртадо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 _Talisson
-
-
38 Cipriano
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Америка Минейро
Ред Булл Брагантино
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
17 матчей
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
16
Голов в среднем за матч
0.71
1.6
Среднее время на гол
126
56
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.1
1.57
Среднее время на гол
81
57
Всего голов
16
27
Голов в среднем за матч
0.94
1.59
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
95
56
Бомбардиры внутри турнира
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|5
|0.56
|Matheus XV
|2
|0.22
|Ale
|1
|0.11
|Веллингтон Паулиста
|1
|0.11
|Felipe Azevedo
|1
|0.11
|Авелар Данило
|1
|0.11
|Martin Nicolas Benitez
|1
|0.11
|Aloisio Santos
|1
|0.11
|Juninho IX
|1
|0.11
|Lucas Kal
|1
|0.11
|Eder 2
|1
|0.11
|Breno Cascardo
|1
|0.11
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|5 (1)
|0.71
|Винисиос Маркос
|3
|0.43
|Густавиньо
|2
|0.29
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.29
|Борбас Тиаго
|2
|0.29
|Рамирес Эрик II
|1
|0.14
|Брунинью Филипе
|1
|0.14
|Силва Адерлан
|1
|0.14
|Капишаба Жуниньо
|1
|0.14
|Алеррандро
|1
|0.14
|Helio Junio
|1
|0.14
|_Talisson
|1
|0.14
Карточки
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ale
|2
|0
|Nino Paraiba
|2
|0
|Eder 2
|2
|0
|Mateus Henrique
|2
|0
|Сезар Жулио
|1
|0
|Веллингтон Паулиста
|1
|0
|Родригиньо Кабрал
|1
|0
|Авелар Данило
|1
|0
|Martin Nicolas Benitez
|1
|0
|Aloisio Santos
|1
|0
|Juninho IX
|1
|0
|Marlon VII
|1
|0
|Rodrigo Varanda
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|2
|1
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|Витиньо Витор V
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Natan
|1
|0
|Силва Адерлан
|1
|0
|Уртадо Хосе
|1
|0
|Алеррандро
|1
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Результаты матчей
Америка Минейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
2
1
Америка Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ред Булл Брагантино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
3
12
Америка Минейро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
5
13
Голы по времени матча
Забито
12
9
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
1
8%
3
33%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
3
60%
2
17%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
21
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
4
24%
3
14%
1-15
2
12%
5
24%
16-30
3
18%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
4
24%
5
24%
76-90
Пропущено
12
3
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
1
33%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Америка Минейро
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Коло-Коло 5:1 Коринтианс - Америка Минейро 3:2
Коло-Коло - Америка Минейро 2:1 Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Пеньяроль - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Америка Минейро - Мильонариос 2:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0
Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1
Результаты матчей
Америка Минейро
Ред Булл Брагантино
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Америка Минейро
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
22
21
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
42
26
42
26
42
17
24
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 4
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3
|Эмелек
|Кабеса Алехандро
|1 3