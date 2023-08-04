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Копа Судамерикана
2023

Америка Минейро
1:1
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
33' Желтая карточка
Juninho IX
0:1
41' Гол в свои ворота
Eder 2
64' Желтая карточка
Javier Mendez III
1:1
73' Гол
Gonzalo Mastriani
80' Желтая карточка
Marlon VII
84' Желтая карточка
Видхаупер Патрик Луан
90'+6
14
Пасинато
Матеус
18
Сезар
Жулио
33
Eder
2
21
Lucas
Kal
6
Marlon
VII
75
Родригиньо
Кабрал
28
Breno
Cascardo
8
Juninho
IX
23
Javier
Mendez
III
7
Matheus
XV
78
Renato
Marques
1
Швенгбер
Клейтон
29
Капишаба
Жуниньо
4
Natan
3
Ортис
Лео
36
Кандидо
Луан
34
Уртадо
Хосе
35
Фернандес
Матеус
8
Эвангелиста
Лукас
22
Густавиньо
19
Саша
Эдуардо
18
Борбас
Тиаго
Америка Минейро
Ред Булл Брагантино

История личных встреч

Америка Минейро
Ред Булл Брагантино

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

17 матчей

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:4
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:2
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:2
СB
0:1
БСБ
0:2
БСБ
0:2
БСБ
0:1
БСБ
2:2
БСБ
2:0
БСБ
2:3
СB
1:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

5
16

Голов в среднем за матч

0.71
1.6

Среднее время на гол

126
56

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.1
1.57

Среднее время на гол

81
57

Всего голов

16
27

Голов в среднем за матч

0.94
1.59

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

95
56

Бомбардиры внутри турнира

Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 6 0.67
Matheus XV 2 0.22
Ale 1 0.11
Веллингтон Паулиста 1 0.11
Felipe Azevedo 1 0.11
Авелар Данило 1 0.11
Martin Nicolas Benitez 1 0.11
Aloisio Santos 1 0.11
Juninho IX 1 0.11
Lucas Kal 1 0.11
Eder 2 1 0.11
Breno Cascardo 1 0.11
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 5 (1) 0.71
Винисиос Маркос 3 0.43
Густавиньо 2 0.29
Эвангелиста Лукас 2 0.29
Борбас Тиаго 2 0.29
Рамирес Эрик II 1 0.14
Брунинью Филипе 1 0.14
Силва Адерлан 1 0.14
Капишаба Жуниньо 1 0.14
Алеррандро 1 0.14
Helio Junio 1 0.14
_Talisson 1 0.14

Карточки

Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ale 2 0
Nino Paraiba 2 0
Marlon VII 2 0
Eder 2 2 0
Mateus Henrique 2 0
Сезар Жулио 1 0
Веллингтон Паулиста 1 0
Родригиньо Кабрал 1 0
Авелар Данило 1 0
Martin Nicolas Benitez 1 0
Aloisio Santos 1 0
Juninho IX 1 0
Javier Mendez III 1 0
Rodrigo Varanda 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 2 1
Эвангелиста Лукас 2 0
Витиньо Витор V 2 0
Видхаупер Патрик Луан 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Natan 1 0
Силва Адерлан 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Алеррандро 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Henry Mosquera 1 0

Результаты матчей

Америка Минейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
1
Америка Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ред Булл Брагантино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
12
Америка Минейро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

7
13

Голы по времени матча

Забито

14
9
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
1
7%
3
33%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
3
60%
2
17%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
21
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
4
21%
3
14%
1-15
2
11%
5
24%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
4
21%
2
10%
61-75
4
21%
5
24%
76-90

Пропущено

12
5
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
2
40%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Америка Минейро
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Коло-Коло 5:1 Коринтианс - Америка Минейро 3:2
Коло-Коло - Америка Минейро 2:1 Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Пеньяроль - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Америка Минейро - Мильонариос 2:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0
Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1

Результаты матчей

Америка Минейро
Ред Булл Брагантино

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
4
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
4
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Америка Минейро
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
3
2.5
2
1
2
3
3.5
2
1
1
4
4.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
4
3
2
7
2.5
4
3
2
7
3.5
4
3
1
8
4.5
2
5
1/8 финала
0 Либертад
1 Форталеза Сеара
1 Эмелек
2 Дефенса и Хустисия
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
3 Эстудиантес Ла Плата
0 Гойяс
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Гуарани Асунсьон
1 Сан-Лоренсо Альмагро
0 Сан-Паулу
1 Америка Минейро
1 Ред Булл Брагантино
0 Ньюбленсе
1 ЛДУ Кито
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 6
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
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Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 4
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Эмелек Кабеса Алехандро 1 3
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