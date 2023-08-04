1:0
Второй тайм: 52'
0'
9' Желтая карточкаДевениш Кристиан
1:0
34' ГолСапата Кристиан
45' Желтая карточкаNelson Deossa
Ход матча
34'
1:0
45'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Jhon
Solis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Jhon SolisПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Окампо ЭдьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Торрес ХуанПолузащитник
-
21 Анхель ТомасНападающий
-
24 Рамирес ЭрикНападающий
-
-
22 Oscar Perea
-
-
-
Главный тренер: Diego Arias
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Jose Gomez IПолузащитник
-
23 Nicolas OrozНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
38 Tobias Rubio
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Насьональ II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пабон Дорлан
|6 (2)
|0.86
|Сапата Кристиан
|1
|0.14
|Danovis Banguero
|1
|0.14
|Девениш Кристиан
|1
|0.14
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Rojas II
|3
|0.43
|Герреро Паоло
|1
|0.14
|Ауче Габриэль
|1
|0.14
|Gonzalo Piovi
|1
|0.14
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.14
|Nicolas Oroz
|1
|0.14
|Nicolas Reniero
|1
|0.14
|Морено Анибал
|1
|0.14
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0.14
|Gabriel Rojas1
|1
|0.14
Карточки
Атлетико Насьональ II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jhon Solis
|1
|1
|Nelson Deossa
|2
|0
|Окампо Эдье
|2
|0
|Yeiler Goez
|0
|1
|Сапата Кристиан
|1
|0
|Danovis Banguero
|1
|0
|Кандело Йерсон
|1
|0
|Jarlan Barrera
|1
|0
|Sergio Mosquera
|1
|0
|Jhon Duque
|1
|0
|Мьер Кевин
|1
|0
|Sebastian Gomez2
|1
|0
|Девениш Кристиан
|1
|0
|Салазар Андрес
|1
|0
|Jayder Asprilla
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ауче Габриэль
|2
|1
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|0
|Matias Rojas II
|2
|0
|Моралес Максимильяно
|0
|1
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|Гаго Фернандо
|1
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Nicolas Oroz
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Gabriel Rojas1
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Насьональ II
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
1
Атлетико Насьональ II
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
7
Атлетико Насьональ II
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Расинг Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
5
8
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
100%
1
14%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
2
17%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
4
33%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
3
38%
1
8%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Насьональ II
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Насьональ II - Хагуарес де Кордова 2:1 Америка де Кали - Атлетико Насьональ II 1:3 Онсе Кальдас - Атлетико Насьональ II 1:1 Атлетико Насьональ II - Патронато Парана 0:1
Мильонариос - Атлетико Насьональ II 1:1 Атлетико Насьональ II - Мильонариос 0:0 Атлетико Насьональ II - Депортиво Пасто 3:2 Альянса Петролера - Атлетико Насьональ II 0:0 Олимпия Асунсьон - Атлетико Насьональ II 3:0 Агилас Дорадас - Атлетико Насьональ II 0:1 Атлетико Насьональ II - Агилас Дорадас 1:0 Атлетико Насьональ II - Альянса Петролера 1:1 Мелгар - Атлетико Насьональ II 0:1 Депортиво Пасто - Атлетико Насьональ II 1:1 Депортес Толима - Атлетико Насьональ II 2:2 Альянса Петролера - Атлетико Насьональ II 2:1 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Насьональ II 0:2 Атлетико Насьональ II - Бояка Чико 3:1 Атлетико Насьональ II - Америка де Кали 2:1 Атлетико Насьональ II - Олимпия Асунсьон 2:2
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3
Результаты матчей
Атлетико Насьональ II
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Атлетико Насьональ II
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
42
15
24
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|6
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Олимпия Асунсьон
|Guillermo Paiva
|4
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Бока Хуниорс
|Вальдес Бруно
|2 1
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2