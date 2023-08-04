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Кубок Либертадорес
2023

Атлетико Насьональ II
1:0
Второй тайм: 52'
Расинг Авельянеда
0'
9' Желтая карточка
Девениш Кристиан
1:0
34' Гол
Сапата Кристиан
45' Желтая карточка
Nelson Deossa
1
Harlen
Castillo
42
Девениш
Кристиан
3
Juan
Aguirre2
2
Сапата
Кристиан
77
Alvaro
Angulo
7
Neyder
Moreno
30
Jhon
Solis
26
Nelson
Deossa
5
Jhon
Duque
9
Jefferson
Duque
31
Brahian
Palacios
13
Matias
Tagliamonte
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
3
Gabriel
Rojas1
5
Juan
Ignacio
Nardoni
29
Морено
Анибал
11
Jose
Gomez
I
23
Nicolas
Oroz
15
Ромеро
Максимильяно
7
Ауче
Габриэль
Атлетико Насьональ II
4-3-3
Расинг Авельянеда
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Насьональ II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пабон Дорлан 6 (2) 0.86
Сапата Кристиан 1 0.14
Danovis Banguero 1 0.14
Девениш Кристиан 1 0.14
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Rojas II 3 0.43
Герреро Паоло 1 0.14
Ауче Габриэль 1 0.14
Gonzalo Piovi 1 0.14
Ромеро Максимильяно 1 0.14
Nicolas Oroz 1 0.14
Nicolas Reniero 1 0.14
Морено Анибал 1 0.14
Juan Ignacio Nardoni 1 0.14
Gabriel Rojas1 1 0.14

Карточки

Атлетико Насьональ II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jhon Solis 1 1
Nelson Deossa 2 0
Окампо Эдье 2 0
Yeiler Goez 0 1
Сапата Кристиан 1 0
Danovis Banguero 1 0
Кандело Йерсон 1 0
Jarlan Barrera 1 0
Sergio Mosquera 1 0
Jhon Duque 1 0
Мьер Кевин 1 0
Sebastian Gomez2 1 0
Девениш Кристиан 1 0
Салазар Андрес 1 0
Jayder Asprilla 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауче Габриэль 2 1
Juan Ignacio Nardoni 3 0
Matias Rojas II 2 0
Моралес Максимильяно 0 1
Инсуа Эмилиано 1 0
Гаго Фернандо 1 0
Сигали Леонардо 1 0
Jonathan David Gomez 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Nicolas Oroz 1 0
Морено Анибал 1 0
Мура Факундо 1 0
Gabriel Rojas1 1 0

Результаты матчей

Атлетико Насьональ II
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
1
Атлетико Насьональ II
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
7
Атлетико Насьональ II
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Расинг Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

5
8

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
100%
1
14%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
2
17%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
4
33%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
3
38%
1
8%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Насьональ II
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Насьональ II - Хагуарес де Кордова 2:1 Америка де Кали - Атлетико Насьональ II 1:3 Онсе Кальдас - Атлетико Насьональ II 1:1 Атлетико Насьональ II - Патронато Парана 0:1
Мильонариос - Атлетико Насьональ II 1:1 Атлетико Насьональ II - Мильонариос 0:0 Атлетико Насьональ II - Депортиво Пасто 3:2 Альянса Петролера - Атлетико Насьональ II 0:0 Олимпия Асунсьон - Атлетико Насьональ II 3:0 Агилас Дорадас - Атлетико Насьональ II 0:1 Атлетико Насьональ II - Агилас Дорадас 1:0 Атлетико Насьональ II - Альянса Петролера 1:1 Мелгар - Атлетико Насьональ II 0:1 Депортиво Пасто - Атлетико Насьональ II 1:1 Депортес Толима - Атлетико Насьональ II 2:2 Альянса Петролера - Атлетико Насьональ II 2:1 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Насьональ II 0:2 Атлетико Насьональ II - Бояка Чико 3:1 Атлетико Насьональ II - Америка де Кали 2:1 Атлетико Насьональ II - Олимпия Асунсьон 2:2
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3

Результаты матчей

Атлетико Насьональ II
Расинг Авельянеда

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Атлетико Насьональ II
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4
1/8 финала
1 Архентинос Хуниорс
1 Флуминенсе
2 Ривер Плейт
1 Интернасьонал Порту Алегре
3 Боливар
1 Атлетико Паранаэнсе
1 Депортиво Перейра
0 Индепендьенте дель Валле
0 Насьональ Монтевидео
0 Бока Хуниорс
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
Фламенго
Олимпия Асунсьон
Атлетико Насьональ II
Расинг Авельянеда
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Боливар Ronnie Fernandez2 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Бока Хуниорс Вальдес Бруно 2 1
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Мура Факундо уходит с поля. Gaston Martirena выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико Насьональ II
Ничья
Расинг Авельянеда
1.39
3.97
11.90
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