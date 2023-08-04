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Кубок Либертадорес
2023

Атлетико Насьональ II
4:2
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
9' Желтая карточка
Девениш Кристиан
1:0
34' Гол
Сапата Кристиан
45' Желтая карточка
Nelson Deossa
60' Желтая карточка
Пильюд Иван
2:0
61' Гол
Jefferson Duque
66' Желтая карточка
Ауче Габриэль
70' Желтая карточка
Gaston Martirena
77' Желтая карточка
Окампо Эдье
79' Желтая карточка
Juan Aguirre2
3:0
83' Гол
Maximiliano Cantera
3:1
87' Пенальти
Gonzalo Piovi
87' Желтая карточка
Сапата Кристиан
90' Желтая карточка
Oscar Perea
3:2
90' Пенальти
Gonzalo Piovi
4:2
90' Гол
Maximiliano Cantera
90'+10
1
Harlen
Castillo
42
Девениш
Кристиан
3
Juan
Aguirre2
2
Сапата
Кристиан
77
Alvaro
Angulo
7
Neyder
Moreno
30
Jhon
Solis
26
Nelson
Deossa
5
Jhon
Duque
9
Jefferson
Duque
31
Brahian
Palacios
13
Matias
Tagliamonte
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
3
Gabriel
Rojas1
5
Juan
Ignacio
Nardoni
29
Морено
Анибал
11
Jose
Gomez
I
23
Nicolas
Oroz
15
Ромеро
Максимильяно
7
Ауче
Габриэль
Атлетико Насьональ II
4-3-3
Расинг Авельянеда
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Насьональ II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пабон Дорлан 6 (2) 0.86
Maximiliano Cantera 2 0.29
Сапата Кристиан 1 0.14
Danovis Banguero 1 0.14
Jefferson Duque 1 0.14
Девениш Кристиан 1 0.14
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Rojas II 3 0.43
Gonzalo Piovi 3 (2) 0.43
Герреро Паоло 1 0.14
Ауче Габриэль 1 0.14
Ромеро Максимильяно 1 0.14
Nicolas Oroz 1 0.14
Nicolas Reniero 1 0.14
Морено Анибал 1 0.14
Juan Ignacio Nardoni 1 0.14
Gabriel Rojas1 1 0.14

Карточки

Атлетико Насьональ II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окампо Эдье 3 0
Jhon Solis 1 1
Сапата Кристиан 2 0
Nelson Deossa 2 0
Yeiler Goez 0 1
Danovis Banguero 1 0
Кандело Йерсон 1 0
Jarlan Barrera 1 0
Sergio Mosquera 1 0
Jhon Duque 1 0
Мьер Кевин 1 0
Juan Aguirre2 1 0
Sebastian Gomez2 1 0
Девениш Кристиан 1 0
Oscar Perea 1 0
Салазар Андрес 1 0
Jayder Asprilla 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауче Габриэль 3 1
Juan Ignacio Nardoni 3 0
Matias Rojas II 2 0
Моралес Максимильяно 0 1
Инсуа Эмилиано 1 0
Гаго Фернандо 1 0
Сигали Леонардо 1 0
Jonathan David Gomez 1 0
Пильюд Иван 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Nicolas Oroz 1 0
Морено Анибал 1 0
Мура Факундо 1 0
Gabriel Rojas1 1 0
Gaston Martirena 1 0

Результаты матчей

Атлетико Насьональ II
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

2
3
Атлетико Насьональ II
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
7
Атлетико Насьональ II
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

5
10

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

6
7
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
67%
4
57%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
100%
1
14%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
2
14%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
5
42%
3
21%
76-90

Пропущено

10
11
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
50%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Насьональ II
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Насьональ II - Хагуарес де Кордова 2:1 Америка де Кали - Атлетико Насьональ II 1:3 Онсе Кальдас - Атлетико Насьональ II 1:1 Атлетико Насьональ II - Патронато Парана 0:1
Мильонариос - Атлетико Насьональ II 1:1 Атлетико Насьональ II - Мильонариос 0:0 Атлетико Насьональ II - Депортиво Пасто 3:2 Альянса Петролера - Атлетико Насьональ II 0:0 Олимпия Асунсьон - Атлетико Насьональ II 3:0 Агилас Дорадас - Атлетико Насьональ II 0:1 Атлетико Насьональ II - Агилас Дорадас 1:0 Атлетико Насьональ II - Альянса Петролера 1:1 Мелгар - Атлетико Насьональ II 0:1 Депортиво Пасто - Атлетико Насьональ II 1:1 Депортес Толима - Атлетико Насьональ II 2:2 Альянса Петролера - Атлетико Насьональ II 2:1 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Насьональ II 0:2 Атлетико Насьональ II - Бояка Чико 3:1 Атлетико Насьональ II - Америка де Кали 2:1 Атлетико Насьональ II - Олимпия Асунсьон 2:2
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3

Результаты матчей

Атлетико Насьональ II
Расинг Авельянеда

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Атлетико Насьональ II
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
1
2
2
2.5
2
1
1
3
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
2
2
5
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
1/8 финала
1 Архентинос Хуниорс
1 Флуминенсе
2 Ривер Плейт
1 Интернасьонал Порту Алегре
3 Боливар
1 Атлетико Паранаэнсе
1 Депортиво Перейра
0 Индепендьенте дель Валле
0 Насьональ Монтевидео
0 Бока Хуниорс
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
1 Фламенго
0 Олимпия Асунсьон
4 Атлетико Насьональ II
2 Расинг Авельянеда
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 6
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Олимпия Асунсьон Guillermo Paiva 4
Боливар Ronnie Fernandez2 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 3
Бока Хуниорс Вальдес Бруно 2 1
Весь список
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