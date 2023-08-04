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Копа Судамерикана
2023

Ньюбленсе
0:0
Второй тайм: 53'
ЛДУ Кито
0'
38' Желтая карточка
Ад Рикардо

Ход матча

38'
 
Ад Рикардо
46'
Ривера Мануэль
Santiago Dittborn
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюбленсе
Ничья
ЛДУ Кито
4.15
3.25
2.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Nicola
Perez
33
Nicolas
Zalazar
5
Rafael
Caroca
18
Bernardo
Cerezo
21
Raimundo
Rebolledo
6
Лоло
Рейес
14
Giovanni
Campusano
23
Santiago
Dittborn
11
Juan
Leiva
26
Victor
Ismael
Sosa
12
Рубио
Патрисио
22
Домингес
Александер
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
4
Ад
Рикардо
3
Мина
Ричард
33
Киньонес
Лионель
16
Мартинес
Маурисио
18
Lucas
Piovi
32
Ибарра
Ренато
10
Альварадо
Александер
24
Герреро
Паоло
21
Гонсалес
Себастьян
Ньюбленсе
ЛДУ Кито

Бомбардиры внутри турнира

Ньюбленсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bayron Oyarzo 1 0.33
ЛДУ Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lisandro Alzugaray 2 0.29
Jose Angulo1 2 0.29
Мартинес Маурисио 1 0.14
Juan Luis Anangono 1 0.14
Хулио Джоян 1 0.14
Альварадо Александер 1 0.14
Facundo Rodriguez2 1 0.14

Карточки

Ньюбленсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rafael Caroca 1 0
Рубио Патрисио 1 0
Арангис Пабло 1 0
Bernardo Cerezo 1 0
ЛДУ Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ад Рикардо 3 0
Хулио Джоян 3 0
Киньонес Лионель 3 0
Lucas Piovi 2 0
Abel Mathias Platero Hernandez III 2 0
Альварадо Александер 2 0
Домингес Александер 1 0
Lisandro Alzugaray 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Bryan Ramirez 1 0
Facundo Rodriguez2 1 0

Результаты матчей

Ньюбленсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
1
Ньюбленсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ЛДУ Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
6
Ньюбленсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЛДУ Кито
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
7

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
100%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюбленсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
О'Хиггинс - Ньюбленсе 1:2 Ньюбленсе - Коло-Коло 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюбленсе 0:1 Магальянес - Ньюбленсе 1:1
Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 0:0 Ньюбленсе - Унион Эспаньола 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Аукас - Ньюбленсе 0:0 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Ньюбленсе - Универсидад де Чили 1:1 Уачипато - Ньюбленсе 2:0 Ньюбленсе - Депортес Копьяпо 1:0 Ньюбленсе - Аукас 2:1 Палестино - Ньюбленсе 1:2 Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 2:5 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 1:3 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Ньюбленсе - О'Хиггинс 2:1 Ньюбленсе - Курико Юнидо 1:2
ЛДУ Кито
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
ЛДУ Кито - Сесар Вальехо 3:0 Мушук Руна - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Кумбайа 0:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
ЛДУ Кито - Либертад Лоха 4:2 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Магальянес - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 2:1 Эмелек - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Универсидад Католика Кито - ЛДУ Кито 0:4 Оренсе - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Магальянес 4:0 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Гуаякиль Сити - ЛДУ Кито 1:2 Сесар Вальехо - ЛДУ Кито 1:2 ЛДУ Кито - Гуаласео 6:1 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Дельфин 4:0

Результаты матчей

Ньюбленсе
ЛДУ Кито

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ньюбленсе
ЛДУ Кито

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1/8 финала
0 Либертад
1 Форталеза Сеара
1 Эмелек
2 Дефенса и Хустисия
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
3 Эстудиантес Ла Плата
0 Гойяс
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Гуарани Асунсьон
1 Сан-Лоренсо Альмагро
0 Сан-Паулу
Америка Минейро
Ред Булл Брагантино
Ньюбленсе
ЛДУ Кито
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 5
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 4
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Эмелек Кабеса Алехандро 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Сантьяго Диттборн уходит с поля. Ривера Мануэль выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Ад Рикардо получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюбленсе
Ничья
ЛДУ Кито
4.15
3.25
2.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ньюбленсе 0:0 ЛДУ Кито онлайн

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