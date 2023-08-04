0'
38' Желтая карточкаАд Рикардо
54' Желтая карточкаRafael Caroca
0:1
60' ГолГерреро Паоло
87' Желтая карточкаГонсалес Себастьян
90'+6
Ход матча
38'
54'
60'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
11
Juan
Leiva
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Juan LeivaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Hernan MunozВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
30 Alex Valdes
-
-
Главный тренер: Jaime Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Danny LunaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чала ВальтерНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
Бомбардиры внутри турнира
Ньюбленсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bayron Oyarzo
|1
|0.33
ЛДУ Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lisandro Alzugaray
|2
|0.29
|Jose Angulo1
|2
|0.29
|Герреро Паоло
|1
|0.14
|Мартинес Маурисио
|1
|0.14
|Juan Luis Anangono
|1
|0.14
|Хулио Джоян
|1
|0.14
|Альварадо Александер
|1
|0.14
|Facundo Rodriguez2
|1
|0.14
Карточки
Ньюбленсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rafael Caroca
|2
|0
|Рубио Патрисио
|1
|0
|Арангис Пабло
|1
|0
|Bernardo Cerezo
|1
|0
ЛДУ Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ад Рикардо
|3
|0
|Хулио Джоян
|3
|0
|Киньонес Лионель
|3
|0
|Lucas Piovi
|2
|0
|Abel Mathias Platero Hernandez III
|2
|0
|Альварадо Александер
|2
|0
|Гонсалес Себастьян
|1
|0
|Домингес Александер
|1
|0
|Lisandro Alzugaray
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Bryan Ramirez
|1
|0
|Facundo Rodriguez2
|1
|0
Результаты матчей
Ньюбленсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
1
Ньюбленсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ЛДУ Кито
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
6
Ньюбленсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
ЛДУ Кито
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
7
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
10
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
100%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюбленсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
О'Хиггинс - Ньюбленсе 1:2 Ньюбленсе - Коло-Коло 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюбленсе 0:1 Магальянес - Ньюбленсе 1:1
Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 0:0 Ньюбленсе - Унион Эспаньола 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 4:0 Аукас - Ньюбленсе 0:0 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Ньюбленсе - Универсидад де Чили 1:1 Уачипато - Ньюбленсе 2:0 Ньюбленсе - Депортес Копьяпо 1:0 Ньюбленсе - Аукас 2:1 Палестино - Ньюбленсе 1:2 Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 2:5 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 1:3 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Ньюбленсе - О'Хиггинс 2:1 Ньюбленсе - Курико Юнидо 1:2
ЛДУ Кито
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
ЛДУ Кито - Сесар Вальехо 3:0 Мушук Руна - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Кумбайа 0:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
ЛДУ Кито - Либертад Лоха 4:2 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Магальянес - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 2:1 Эмелек - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Универсидад Католика Кито - ЛДУ Кито 0:4 Оренсе - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Магальянес 4:0 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Гуаякиль Сити - ЛДУ Кито 1:2 Сесар Вальехо - ЛДУ Кито 1:2 ЛДУ Кито - Гуаласео 6:1 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Дельфин 4:0
Результаты матчей
Ньюбленсе
ЛДУ Кито
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ньюбленсе
ЛДУ Кито
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
52
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|6
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 4
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3
|Эмелек
|Кабеса Алехандро
|1 3