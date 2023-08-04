Тур: 4. Стадион: Arena Francisc Neuman. Главный судья: Андрей Флорин
1:0
Конец матча
0'
1:0
8' ГолФабри Андрей
13' Желтая карточкаКарп Кэтэлин
21' Желтая карточкаМартак Мариус
57' Желтая карточкаAndrei Gheorghita
68' Желтая карточкаСамайоа Николас
77' Желтая карточкаLuis Phelipe
85' Желтая карточкаЛейдсман Кивон
90' Вторая желтая карточкаСамайоа Николас
90' Желтая карточкаCatalin Hlistei
90' Желтая карточкаАбейд Али
90'+11
Ход матча
8'
1:0
13'
21'
68'
77'
85'
90'
90'
90'
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
93
Якоб
Флорин
18
Абейд
Али
55
Поп
Рареш
10
Фабри
Андрей
17
Шербан
Сорин
21
Luis
Phelipe
77
Войтуш
Якуб
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Абейд АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Поп РарешПолузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Шербан СоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Luis PhelipeПолузащитник
-
77 Войтуш ЯкубНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
История личных встреч
УТА Арад
Политехника Яссы
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1.33
2.33
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
38
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фабри Андрей
|1
|0.25
|Карп Кэтэлин
|1
|0.25
|Поп Рареш
|1
|0.25
|Купер Годберг
|1
|0.25
|Думитрашку Денис
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luis Phelipe
|2
|0.5
|Carlos Jatoba
|1
|0.25
|Войтуш Якуб
|1
|0.25
|Мартак Мариус
|0
|0
|Alin Roman II
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|Абейд Али
|2
|0
|Роганович Марко
|1
|0
|Фабри Андрей
|1
|0
|Лейдсман Кивон
|1
|0
|Думитрашку Денис
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
|Купер Годберг
|1
|0
|Марку Геральд
|1
|0
|Cristian Mihai
|1
|0
|Robert Mustaca
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самайоа Николас
|1
|1
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Ион Роберт
|0
|1
|Войтуш Якуб
|1
|0
|Илие Флорин
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Мартак Мариус
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Leontin Grozavu
|1
|0
Результаты матчей
УТА Арад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Политехника Яссы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
0
УТА Арад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Политехника Яссы
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
1
0
УТА Арад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Политехника Яссы
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
3
0
Голы по времени матча
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
4
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Германнштадт - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1
Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - УТА Арад 0:0 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 Миовени - УТА Арад 0:2 Арджеш - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:2 Волунтари - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 1:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1
ФК Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - ФК Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Прогресул Спартак 3:1 АСУ Политехнича - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Виторул Селимбар 4:1 Униря Констанца - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:0 Брашов - Политехника Яссы 2:2 КСМ Думбрэвица - Политехника Яссы 0:3
Результаты матчей
УТА Арад
Политехника Яссы
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
УТА Арад
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|Волунтари
|Мерлой Джордже
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|3
|Фарул Констанца
|Ларие Йонуц
|3
|Стяуа
|Коман Флоринел
|2 (2)
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|3
|У Крайова 1948
|Маскареньяс Матеус
|1 1
|Политехника Яссы
|Самайоа Николас
|1 1
|Петролул Плоешти
|Guilherme Gomes Garutti
|1 1
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|2