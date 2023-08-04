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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Андрей Флорин
УТА Арад
1:0
Конец матча
Политехника Яссы
0'
1:0
8' Гол
Фабри Андрей
13' Желтая карточка
Карп Кэтэлин
21' Желтая карточка
Мартак Мариус
57' Желтая карточка
Andrei Gheorghita
68' Желтая карточка
Самайоа Николас
77' Желтая карточка
Luis Phelipe
85' Желтая карточка
Лейдсман Кивон
90' Вторая желтая карточка
Самайоа Николас
90' Желтая карточка
Catalin Hlistei
90' Желтая карточка
Абейд Али
90'+11
93
Якоб
Флорин
2
Diogo
Rodrigues
4
Бенга
Александру
5
Марков
Ивайло
18
Абейд
Али
27
Марку
Геральд
8
Карп
Кэтэлин
55
Поп
Рареш
10
Фабри
Андрей
80
Думитрашку
Денис
9
Купер
Годберг
12
Ionut
Ailenei
2
Мартак
Мариус
3
Самайоа
Николас
32
Катанец
Матия
17
Шербан
Сорин
95
Carlos
Jatoba
37
Бордеяну
Михай
10
Alin
Roman
II
21
Luis
Phelipe
77
Войтуш
Якуб
80
Andrei
Gheorghita
УТА Арад
Политехника Яссы

История личных встреч

УТА Арад
Политехника Яссы

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Л1ГБ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
2.33

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
38

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фабри Андрей 1 0.25
Карп Кэтэлин 1 0.25
Поп Рареш 1 0.25
Купер Годберг 1 0.25
Думитрашку Денис 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Phelipe 2 0.5
Carlos Jatoba 1 0.25
Войтуш Якуб 1 0.25
Мартак Мариус 0 0
Alin Roman II 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карп Кэтэлин 2 0
Абейд Али 2 0
Роганович Марко 1 0
Фабри Андрей 1 0
Лейдсман Кивон 1 0
Думитрашку Денис 1 0
Исак Дамьян 1 0
Купер Годберг 1 0
Марку Геральд 1 0
Cristian Mihai 1 0
Robert Mustaca 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самайоа Николас 1 1
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Ион Роберт 0 1
Войтуш Якуб 1 0
Илие Флорин 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Мартак Мариус 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Luis Phelipe 1 0
Leontin Grozavu 1 0

Результаты матчей

УТА Арад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Политехника Яссы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
0
УТА Арад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Политехника Яссы
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

1
0
УТА Арад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Политехника Яссы
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
4
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Германнштадт - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1
Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - УТА Арад 0:0 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 Миовени - УТА Арад 0:2 Арджеш - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Ботошани 0:2 Волунтари - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 УТА Арад - Рипенсия Тимишоара 1:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1
ФК Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - ФК Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Прогресул Спартак 3:1 АСУ Политехнича - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Виторул Селимбар 4:1 Униря Констанца - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:0 Брашов - Политехника Яссы 2:2 КСМ Думбрэвица - Политехника Яссы 0:3

Результаты матчей

УТА Арад
Политехника Яссы

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

УТА Арад
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Университатя Крайова
 1:0 4 2 2 0 4 - 1 8
3.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Сепси
 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
Фарул Констанца
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Волунтари
 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Германнштадт
 0:1 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Рапид Бухарест
 3 1 2 0 5 - 2 5
9.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 5 - 7 4
10.
УТА Арад
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Ботошани
 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
Петролул Плоешти
 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
У Крайова 1948
 3 0 0 3 4 - 8 0
16.
Динамо Бухарест
 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Университатя Крайова
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Стяуа
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Германнштадт
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Ботошани
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Оцелул Галац
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Университатя Клуж
 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
У Крайова 1948
 2 0 0 2 4 - 7 0
16.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Университатя Крайова
 1:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Рапид Бухарест
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Фарул Констанца
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Германнштадт
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Волунтари
 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ботошани
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
У Крайова 1948
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
Волунтари Мерлой Джордже 3
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 3
Фарул Констанца Ларие Йонуц 3
Стяуа Коман Флоринел 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Штефэнеску Мариус 3
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Политехника Яссы Самайоа Николас 1 1
Петролул Плоешти Guilherme Gomes Garutti 1 1
Университатя Клуж Нистор Дан 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    Команда УТА Арад не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: УТА Арад: 36%, Политехника Яссы: 64%.
  • 100'
    Матч возобновлен
  • 100'
    Абейд Али грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 100'
    Catalin Hlistei грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 100'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
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