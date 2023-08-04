Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Alexandru Mogos не смог попасть в створ ударом издали

89' Andrei Gheorghita создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

88' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Фабри Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Marcelo Freitas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

86' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Марку Геральд не смог попасть в створ ударом издали

84' Матч возобновлен

83' Denis Dumitrascu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

82' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

82' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

82' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Политехника Яссы

81' Andrei Gheorghita создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

78' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Luis Phelipe совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

76' Шербан Сорин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

75' Andrei Gheorghita пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

74' Лейдсман Кивон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Матч возобновлен

73' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

72' Мартак Мариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Самайоа Николас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

67' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Матч возобновлен

66' Марков Ивайло получил травму и заменен. Albert Stahl выходит на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

61' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

61' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Бордеяну Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Матч возобновлен

58' Марков Ивайло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Andrei Gheorghita совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Andrei Gheorghita создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Матч возобновлен

53' Карп Кэтэлин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

48' Alin Roman пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

46' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля