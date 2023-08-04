Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

50' Команда Университатя Крайова играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Dragos Petru Iancu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Иван Андрей выиграл воздушное противоборство у Ionut Stoica.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Sota Mino получил желтую карточку от судьи

42' Балауре Сильвиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Ionut Stoica успешно блокирует удар.

38' Dragos Petru Iancu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Матч возобновлен

36' Митрицэ Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

34' Ишфан Александру пробует нанести удар издали, но Карло Летица держит все под контролем

34' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

31' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Игра в одни ворота сейчас. Университатя Крайова доминирует и владеет мячом

28' Ciprian Biceanu из команды Германнштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

26' Хорошую попытку сделал Паращив Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Sota Mino создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Ишфан Александру нанес удар головой, но Карло Летица спокойно отбил мяч.

23' Банку Никусор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Крецу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Ciprian Biceanu из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Влэдою Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Германнштадт

18' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Ciprian Biceanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Г О О О О О Л - Иван Андрей из команды Университатя Крайова забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Карло Летица прыгнул вправо!

15' Матч возобновлен

15' После проверки VAR судья изменил решение - Университатя Крайова пробьет пенальти!

12' Рефери не любит споров - именно за это Лаурентин Рехекампф сейчас получил желтую

12' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Университатя Крайова

12' Митрицэ Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Ciprian Biceanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Германнштадт

7' Иван Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Крецу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Дансиу Мариан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре