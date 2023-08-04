Оооо... вот это был удар! Рубен Фонсека должен был забить с этой позиции.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

93' Матч возобновлен

92' Банку Никусор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Иван Андрей пробует нанести удар издали, но Карло Летица ловит мяч

91' Маркович Йован создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Ороиан Александру из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Судья сигнализирует, что George Cimpanu из команды Университатя Крайова поставил подножку. Пострадал Cristian Negut

88' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Alexandru Daniel Jipa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Матч возобновлен

86' Иван Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

85' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Бэрбуц Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Cristian Negut нанес удар, но тот был заблокирован.

83' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

82' Cristian Negut навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Ionut Stoica выиграл воздушное противоборство у Маркович Йован

82' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

81' Тактическая замена. Крецу Александру уходит с поля и его заменяет George Cimpanu

81' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Германнштадт

80' Бутян Михай пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu держит все под контролем

80' Cristian Negut навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Cristian Negut из команды Германнштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

76' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

75' Удар от ворот произведет Германнштадт

74' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

74' Оооо... вот это был удар! Митрицэ Александру должен был забить с этой позиции.

74' Хорошую попытку сделал Митрицэ Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Баярам Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Матч возобновлен

72' Тактическая замена. Паращив Даниэль уходит с поля и его заменяет Рубен Фонсека

72' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

71' Ороиан Александру получил желтую карточку от судьи

68' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Матч возобновлен

67' Паращив Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Игра в одни ворота сейчас. Университатя Крайова доминирует и владеет мячом

65' Матею Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Банку Никусор получил желтую карточку от судьи

60' Иван Андрей пробует нанести удар издали, но Карло Летица держит все под контролем

58' Маркович Йован создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Удар от ворот произведет Германнштадт

57' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Тактическая замена. Янку Габриэль уходит с поля и его заменяет Cristian Negut

56' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

56' Нчамаа Базилио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

55' Игрок из команды Университатя Крайова делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

55' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Митрицэ Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

53' Удар от ворот произведет Германнштадт

51' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

51' Янку Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

51' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Матч возобновлен

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Паращив Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Дансиу Мариан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

48' Митрицэ Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Ionut Stoica успешно блокирует удар.

47' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.