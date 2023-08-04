Тур: 4. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Ionut Coza
1:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаЛаурентин Рехекампф
1:0
16' ПенальтиИван Андрей
43' Желтая карточкаSota Mino
61' Желтая карточкаБанку Никусор
71' Желтая карточкаОроиан Александру
90'+8
Ход матча
16'
1:0
43'
61'
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Зайков
Джоко
34
Раул
Силва
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
14
Sota
Mino
11
Petru
Dragos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
-
11 Petru DragosПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
Университатя Крайова
Германнштадт
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.6
0.25
Среднее время на гол
150
360
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.09
0.73
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
82
123
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|2 (2)
|0.5
|Крецу Александру
|1
|0.25
|Маркович Йован
|1
|0.25
|Митрицэ Александру
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балауре Сильвиу
|2
|0.5
|Паращив Даниэль
|1 (1)
|0.25
|Янку Габриэль
|1
|0.25
|Sota Mino
|1
|0.25
|Негуц Кристиан
|0
|0
|Petru Dragos
|0
|0
|Alexandru Daniel Jipa
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Маркович Йован
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Лаурентин Рехекампф
|1
|0
|Крецу Александру
|1
|0
|Банку Никусор
|1
|0
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0
|Влэдою Штефан
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороиан Александру
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Негуц Кристиан
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
|Petru Dragos
|1
|0
|Sota Mino
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Университатя Крайова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
2
Университатя Крайова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Германнштадт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2
Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1
Германнштадт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0
Шкупи - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Клуж 0:1 Сепси - Германнштадт 2:1
Результаты матчей
Университатя Крайова
Германнштадт
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
22
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|Волунтари
|Мерлой Джордже
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|3
|Фарул Констанца
|Ларие Йонуц
|3
|Стяуа
|Коман Флоринел
|2 (2)
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|3
|У Крайова 1948
|Маскареньяс Матеус
|1 1
|Политехника Яссы
|Самайоа Николас
|1 1
|Петролул Плоешти
|Guilherme Gomes Garutti
|1 1
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|2