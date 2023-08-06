Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Сали Энес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Артян Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

41' Грозав Георге-Теодор пробил со штрафного прямо в стенку

41' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Матч возобновится спорным мячом

39' Ривалдиньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Папп Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Неделку Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Грозав Георге-Теодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

32' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Муси Александру Мариан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Сали Энес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Сырбу Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Грозав Георге-Теодор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Вынэ Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Неделку Драгош не смог попасть в створ ударом издали

24' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

22' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Папп Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Неделку Драгош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

20' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

17' Тичу Валентин Константин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Ханка Серджу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Сали Энес бьет со штрафного в створ, но Лукас Зима держит все под контролем

14' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

12' Оооо... вот это был удар! Петрович Зоран должен был забить с этой позиции.

12' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Мейхерс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Жаир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Хорошую попытку сделал Сали Энес . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Грамени Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола