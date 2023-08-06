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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: George Gaman
Петролул Плоешти
3:2
Конец матча
Фарул Констанца
0'
1:0
48' Гол
Жаир
57' Желтая карточка
Грозав Георге-Теодор
62' Желтая карточка
Жаир
2:0
68' Гол
Грозав Георге-Теодор
2:1
72' Гол
Крисиума Матеус
74' Желтая карточка
Тичу Валентин Константин
2:2
90' Гол
Кырнац Николае
3:2
90' Гол
Иробисо Кристиан Окечукву
90' Желтая карточка
Петрович Зоран
90' Желтая карточка
Seniko Doua
90'+10
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
5
Тичу
Валентин
Константин
71
Seniko
Doua
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
99
Муси
Александру
Мариан
17
Петрович
Зоран
7
Грозав
Георге-Теодор
1
Бузбуки
Александру
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
21
Боли
Кевин
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
8
Вынэ
Йонуц
9
Ривалдиньо
77
Сали
Энес
Петролул Плоешти
Фарул Констанца

История личных встреч

Петролул Плоешти
Фарул Констанца

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

18 матчей

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
61.1%
27.8%
2 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:0
С
1:3
ТМК
1:2
ЛI
1:2
ЛI
0:0
ЛI
0:0
ЛI
0:3
ЛI
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.3

Среднее время на гол

60
69

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.28
1.28

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

70
70

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 2 0.5
Муси Александру Мариан 1 0.25
Жаир 1 0.25
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0.25
Тичу Валентин Константин 0 0
Будеску Константин 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 3 (3) 0.75
Вынэ Йонуц 1 0.25
Кырнац Николае 1 0.25
Грамени Константин 1 0.25
Крисиума Матеус 1 0.25
Сали Энес 1 0.25
Боргнино Марко 0 0
Балута Тудор 0 0
Вианна Фабио 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Тичу Валентин Константин 2 0
Жаир 1 0
Грозав Георге-Теодор 1 0
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0
Думитриу Лучан 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларие Йонуц 1 0
Вынэ Йонуц 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Вианна Фабио 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Маринс Густаво 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Фарул Констанца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
2
Петролул Плоешти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фарул Констанца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

1
4
Петролул Плоешти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фарул Констанца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1
Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Петролул Плоешти - Алюминий 0:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Арджеш - Петролул Плоешти 3:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 1:0 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1
Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1
Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Фарул Констанца

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 4 - 1 8
3.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Сепси
 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
Волунтари
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 8 - 7 6
7.
Германнштадт
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Рапид Бухарест
 3 1 2 0 5 - 2 5
9.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Университатя Клуж
 4 1 2 1 6 - 8 5
11.
УТА Арад
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
У Крайова 1948
 4 1 0 3 5 - 8 3
13.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 4 - 7 3
14.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Ботошани
 4 0 2 2 4 - 6 2
16.
Динамо Бухарест
 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 4 - 5 4
4.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Стяуа
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
8.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Ботошани
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Оцелул Галац
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Университатя Клуж
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
У Крайова 1948
 2 0 0 2 4 - 7 0
16.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Рапид Бухарест
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
У Крайова 1948
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Волунтари
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Ботошани
 2 0 1 1 3 - 4 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
Волунтари Мерлой Джордже 3
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 3
Фарул Констанца Ларие Йонуц 3
Стяуа Коман Флоринел 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 3
Сепси Штефэнеску Мариус 3
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Политехника Яссы Самайоа Николас 1 1
Петролул Плоешти Guilherme Gomes Garutti 1 1
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