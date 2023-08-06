Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Кордя Андрей - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

43' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

40' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

39' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

38' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

38' Adrian Sut нанес удар, но тот был заблокирован.

36' Айети Арлинд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Попеску Октавиан не смог попасть в створ ударом издали

31' Пантя Александру не смог попасть в створ ударом издали

29' Хорошую попытку сделал Камора Мауру . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Мухар Карло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Крешич Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Кирикеш Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Бирлигея Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

27' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Йебоа Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

24' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

23' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Морган Зив выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Adrian Sut не смог попасть в створ ударом издали

21' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

20' ШТАНГА! Так было близко к голу - Мухар Карло нанес удар в каркас ворот!

20' Мухар Карло пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

19' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

18' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

17' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

15' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

14' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

13' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

12' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Стяуа

11' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Матч возобновлен

10' Пантя Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Кирикеш Влад получил желтую карточку от судьи

7' Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

6' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Хорошую попытку сделал Коман Флоринел . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Коман Флоринел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Стяуа начинает с центра поля