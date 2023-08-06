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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Стяуа
0:0
Второй тайм: 49'
ЧФР Клуж
0'
8' Желтая карточка
Кирикеш Влад
43' Желтая карточка
Кордя Андрей
47' Желтая карточка
Морган Зив

Ход матча

8'
Кирикеш Влад
 
43'
Кордя Андрей
 
46'
Компаньо Андреа
Кордя Андрей
 
47'
 
Морган Зив

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Стяуа
Ничья
ЧФР Клуж
2.15
2.65
4.40
Все Коэффициенты
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
5
Дава
Джойским
21
Кирикеш
Влад
33
Радунович
Ристо
88
Джокович
Дамьян
8
Шут
Адриан
10
Попеску
Октавиан
98
Кордя
Андрей
7
Коман
Флоринел
27
Олару
Дариус
90
Сава
Рэзван
45
Камора
Мауру
44
Крешич
Антон
3
Морган
Зив
4
Маня
Кристьян
73
Мухар
Карло
6
Айети
Арлинд
77
Тахцидис
Панайотис
40
Цвек
Ловро
15
Йебоа
Эммануэль
30
Бирлигея
Даниэль
Стяуа
ЧФР Клуж

История личных встреч

Стяуа
ЧФР Клуж

24 матча

58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
6 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
16.7%
21 победа 4 ничьи 0 побед

22 матча

50%
50%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

46 матчей

30.4%
45.7%
23.9%
14 побед 21 ничья 11 побед

Первый тайм

13%
56.5%
30.5%
6 побед 26 ничьих 14 побед

Второй тайм

45.7%
28.3%
26%
21 победа 13 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:1
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
1:1
С
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
Л1ГА
0:2
Л1ГА
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1ГА
0:0
Л1ГА
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
1:1
ДА
1:3
ДА
2:2
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
3:1

Голы

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

1.39
0.7

Среднее время на гол

64
129

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

0.91
0.96

Среднее время на гол

98
94

Всего голов

53
38

Голов в среднем за матч

1.15
0.83

Тотал матчей

2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
30
Больше 65%
Меньше 35%
16
10
Больше 22%
Меньше 78%
36
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

78
108

Бомбардиры внутри турнира

Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 2 (1) 0.5
Микулеску Давид 1 0.25
Попеску Октавиан 1 0.25
Олару Дариус 1 0.25
Эджума Малком 1 0.25
Компаньо Андреа 1 0.25
Кордя Андрей 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Эммануэль 2 0.5
Бирлигея Даниэль 2 0.5
Маня Кристьян 1 0.25
Тахцидис Панайотис 0 0
Цэру Богдан 0 0
Бетанкор Хефте 0 0

Карточки

Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эджума Малком 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Радунович Ристо 1 0
Дава Джойским 1 0
Кордя Андрей 1 0
Пантя Александру 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 2 0
Камора Мауру 1 0
Могос Василе 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Морган Зив 1 0

Результаты матчей

Стяуа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Стяуа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
3
Стяуа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
ЧФР Клуж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Стяуа
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Стяуа - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - Стяуа 0:2 ЦСКА-1948 - Стяуа 0:1 Стяуа - Динамо Бухарест 2:1
У Крайова 1948 - Стяуа 1:3 Стяуа - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Сепси 3:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 Сепси - Стяуа 1:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3
ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1

Результаты матчей

Стяуа
ЧФР Клуж

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Стяуа
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 0:0 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
ЧФР Клуж
 0:0 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 4 - 1 8
4.
Сепси
 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
Волунтари
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 8 - 7 6
7.
Германнштадт
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Рапид Бухарест
 3 1 2 0 5 - 2 5
9.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Университатя Клуж
 4 1 2 1 6 - 8 5
11.
УТА Арад
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
У Крайова 1948
 4 1 0 3 5 - 8 3
13.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 4 - 7 3
14.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Ботошани
 4 0 2 2 4 - 6 2
16.
Динамо Бухарест
 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Стяуа
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
8.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Ботошани
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Оцелул Галац
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Университатя Клуж
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
У Крайова 1948
 2 0 0 2 4 - 7 0
16.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 0:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
ЧФР Клуж
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Рапид Бухарест
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
У Крайова 1948
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Волунтари
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Ботошани
 2 0 1 1 3 - 4 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
Волунтари Мерлой Джордже 3
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 3
Фарул Констанца Ларие Йонуц 3
Стяуа Коман Флоринел 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 3
Сепси Штефэнеску Мариус 3
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Политехника Яссы Самайоа Николас 1 1
Петролул Плоешти Guilherme Gomes Garutti 1 1
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    Лучшие коэффициенты
    Стяуа
    Ничья
    ЧФР Клуж
    2.15
    2.65
    4.40
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