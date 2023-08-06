Тур: 4. Стадион: Стадионул Стяуа. Зрители: 28519 Главный судья: Бирсан Марсель
0'
8' Желтая карточкаКирикеш Влад
43' Желтая карточкаКордя Андрей
47' Желтая карточкаМорган Зив
54' Желтая карточкаАйети Арлинд
63' Желтая карточкаАвуну Дюрель
1:0
67' ПенальтиКомпаньо Андреа
84' Желтая карточкаПопеску Октавиан
90' Желтая карточкаШут Адриан
90'+8
Ход матча
8'
43'
47'
54'
63'
67'
1:0
84'
90'
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Кирикеш
Влад
98
Кордя
Андрей
27
Олару
Дариус
90
Сава
Рэзван
45
Камора
Мауру
44
Крешич
Антон
73
Мухар
Карло
40
Цвек
Ловро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
-
27 Олару ДариусНападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
45 Камора МауруЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Нападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
-
-
-
Главный тренер: Мандорлини Андреа
История личных встреч
Стяуа
ЧФР Клуж
24 матча
58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
6 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
16.7%
21 победа 4 ничьи 0 побед
22 матча
50%
50%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
46 матчей
30.4%
45.7%
23.9%
14 побед 21 ничья 11 побед
Первый тайм
13%
56.5%
30.5%
6 побед 26 ничьих 14 побед
Второй тайм
45.7%
28.3%
26%
21 победа 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
16
Голов в среднем за матч
1.39
0.7
Среднее время на гол
64
129
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
0.91
0.96
Среднее время на гол
98
94
Всего голов
53
38
Голов в среднем за матч
1.15
0.83
Тотал матчей
2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
30
Больше 65%
Меньше 35%
16
10
Больше 22%
Меньше 78%
36
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
78
108
Бомбардиры внутри турнира
Стяуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|2 (1)
|0.5
|Компаньо Андреа
|2 (1)
|0.5
|Микулеску Давид
|1
|0.25
|Попеску Октавиан
|1
|0.25
|Олару Дариус
|1
|0.25
|Эджума Малком
|1
|0.25
|Кордя Андрей
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.5
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.5
|Маня Кристьян
|1
|0.25
|Тахцидис Панайотис
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Бетанкор Хефте
|0
|0
Карточки
Стяуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эджума Малком
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Радунович Ристо
|1
|0
|Попеску Октавиан
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
|Пантя Александру
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Могос Василе
|1
|0
|Авуну Дюрель
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Стяуа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
Стяуа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЧФР Клуж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
3
Стяуа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ЧФР Клуж
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
3
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Стяуа
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Стяуа - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - Стяуа 0:2 ЦСКА-1948 - Стяуа 0:1 Стяуа - Динамо Бухарест 2:1
У Крайова 1948 - Стяуа 1:3 Стяуа - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Сепси 3:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 Сепси - Стяуа 1:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3
ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1
Результаты матчей
Стяуа
ЧФР Клуж
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Стяуа
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Кипчу Александру
|3 (1)
|Волунтари
|Мерлой Джордже
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|3
|Фарул Констанца
|Ларие Йонуц
|3
|Стяуа
|Коман Флоринел
|2 (2)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|3
|У Крайова 1948
|Маскареньяс Матеус
|1 1
|Политехника Яссы
|Самайоа Николас
|1 1
|Петролул Плоешти
|Guilherme Gomes Garutti
|1 1