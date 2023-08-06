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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 28519 Главный судья: Бирсан Марсель
Стяуа
1:0
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
8' Желтая карточка
Кирикеш Влад
43' Желтая карточка
Кордя Андрей
47' Желтая карточка
Морган Зив
54' Желтая карточка
Айети Арлинд
63' Желтая карточка
Авуну Дюрель
1:0
67' Пенальти
Компаньо Андреа
84' Желтая карточка
Попеску Октавиан
90' Желтая карточка
Шут Адриан
90'+8
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
5
Дава
Джойским
21
Кирикеш
Влад
33
Радунович
Ристо
88
Джокович
Дамьян
8
Шут
Адриан
10
Попеску
Октавиан
98
Кордя
Андрей
7
Коман
Флоринел
27
Олару
Дариус
90
Сава
Рэзван
45
Камора
Мауру
44
Крешич
Антон
3
Морган
Зив
4
Маня
Кристьян
73
Мухар
Карло
6
Айети
Арлинд
77
Тахцидис
Панайотис
40
Цвек
Ловро
15
Йебоа
Эммануэль
30
Бирлигея
Даниэль
Стяуа
ЧФР Клуж

История личных встреч

Стяуа
ЧФР Клуж

24 матча

58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
6 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
16.7%
21 победа 4 ничьи 0 побед

22 матча

50%
50%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

46 матчей

30.4%
45.7%
23.9%
14 побед 21 ничья 11 побед

Первый тайм

13%
56.5%
30.5%
6 побед 26 ничьих 14 побед

Второй тайм

45.7%
28.3%
26%
21 победа 13 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
0:1
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
1:1
С
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
Л1ГА
0:2
Л1ГА
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1ГА
0:0
Л1ГА
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
1:1
ДА
1:3
ДА
2:2
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
3:1

Голы

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

1.39
0.7

Среднее время на гол

64
129

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

0.91
0.96

Среднее время на гол

98
94

Всего голов

53
38

Голов в среднем за матч

1.15
0.83

Тотал матчей

2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
30
Больше 65%
Меньше 35%
16
10
Больше 22%
Меньше 78%
36
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

78
108

Бомбардиры внутри турнира

Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 2 (1) 0.5
Компаньо Андреа 2 (1) 0.5
Микулеску Давид 1 0.25
Попеску Октавиан 1 0.25
Олару Дариус 1 0.25
Эджума Малком 1 0.25
Кордя Андрей 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Эммануэль 2 0.5
Бирлигея Даниэль 2 0.5
Маня Кристьян 1 0.25
Тахцидис Панайотис 0 0
Цэру Богдан 0 0
Бетанкор Хефте 0 0

Карточки

Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эджума Малком 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Радунович Ристо 1 0
Попеску Октавиан 1 0
Дава Джойским 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шут Адриан 1 0
Пантя Александру 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 2 0
Морган Зив 2 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Могос Василе 1 0
Авуну Дюрель 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Стяуа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Стяуа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЧФР Клуж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
3
Стяуа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ЧФР Клуж
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Стяуа
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Стяуа - ЦСКА-1948 3:2 Оцелул Галац - Стяуа 0:2 ЦСКА-1948 - Стяуа 0:1 Стяуа - Динамо Бухарест 2:1
У Крайова 1948 - Стяуа 1:3 Стяуа - Рапид Бухарест 1:5 Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Сепси 3:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Стяуа 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 Сепси - Стяуа 1:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Сепси 1:0 УТА Арад - Стяуа 3:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Арджеш - Стяуа 1:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3
ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Брашов - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - КСМ Думбрэвица 1:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1

Результаты матчей

Стяуа
ЧФР Клуж

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Стяуа
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 4 - 1 8
3.
Сепси
 3 2 1 0 4 - 0 7
4.
ЧФР Клуж
 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
Волунтари
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 8 - 7 6
7.
Германнштадт
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Рапид Бухарест
 3 1 2 0 5 - 2 5
9.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Университатя Клуж
 4 1 2 1 6 - 8 5
11.
УТА Арад
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
У Крайова 1948
 4 1 0 3 5 - 8 3
13.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 4 - 7 3
14.
Оцелул Галац
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Ботошани
 4 0 2 2 4 - 6 2
16.
Динамо Бухарест
 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
8.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Ботошани
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Оцелул Галац
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Университатя Клуж
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
У Крайова 1948
 2 0 0 2 4 - 7 0
16.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Рапид Бухарест
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
ЧФР Клуж
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
У Крайова 1948
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Волунтари
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Оцелул Галац
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Ботошани
 2 0 1 1 3 - 4 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
Волунтари Мерлой Джордже 3
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 3
Фарул Констанца Ларие Йонуц 3
Стяуа Коман Флоринел 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 3
Сепси Штефэнеску Мариус 3
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Политехника Яссы Самайоа Николас 1 1
Петролул Плоешти Guilherme Gomes Garutti 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Стяуа заслуженно побеждает в отличном матче
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Стяуа: 67%, ЧФР Клуж: 33%.
  • 98'
    Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Удар от ворот произведет Стяуа
  • 97'
    Айети Арлинд не смог попасть в створ ударом издали
  • 97'
    Айети Арлинд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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