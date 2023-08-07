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  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Flueran Nicusor
Сепси
0:1
Первый тайм: 27'
Оцелул Галац
0'
0:1
4' Гол
Alexandru Pop

Ход матча

4'
0:1
Alexandru Pop
(Гайтан Пабло)

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Оцелул Галац
2.45
4.05
7.70
Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
25
Bogdan
Otelita
44
Бэлаша
Михай
82
Ниняй
Бранислав
20
Думитреску
Андрес
6
Паун
Николае
22
Франсишку
Жуниор
97
Варга
Роланд
77
Аганович
Аднан
8
Георге
Ион
99
Рондон
Марио
12
Relu
Stoian
2
Желев
Милен
15
Francois
Tobasegnou
Yabre
25
Ловрич
Драган
22
Dan
Lucian
Panait
30
Yuri
Cisotti
5
Ariel
Lopez1
27
Гайтан
Пабло
11
Alexandru
Pop
7
George
Carjan
20
Бодиштяну
Штефан
Сепси
Оцелул Галац

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аганович Аднан 1 0.25
Алими Исник 1 0.25
Рондон Марио 1 0.25
Шафранко Павол 1 0.25
Варга Роланд 0 0
Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 2 0.5
Гайтан Пабло 0 0
Teles 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штефэнеску Мариус 3 0
Матей Космин 0 1
Аганович Аднан 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Ниняй Бранислав 1 0
Никзули Роланд 1 0
Родригес Хонатан II 1 0
Паун Николае 1 0
Bogdan Otelita 1 0
Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желев Милен 2 0
Andrei Rus 2 0
Доринель Мунтеану 1 0
Жардан Василий 1 0
Yuri Cisotti 1 0
Relu Stoian 1 0
Ariel Lopez1 1 0

Результаты матчей

Сепси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Оцелул Галац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Оцелул Галац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
1
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Оцелул Галац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0
Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Стяуа - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1
Оцелул Галац
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - Стяуа 0:2 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Оцелул Галац - Войводина Нови Сад 2:2
Оцелул Галац - Марибор 0:0 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Капфенберг - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Униря Деж 1:0 Глория Бузау - Оцелул Галац 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 0:2 Стяуа Бухарест - Оцелул Галац 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Униря Деж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Глория Бузау 1:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:0 Оцелул Галац - Стяуа Бухарест 3:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 КСМ Думбрэвица - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 Слатина - Оцелул Галац 0:0

Результаты матчей

Сепси
Оцелул Галац

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сепси
Оцелул Галац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 4 - 1 8
3.
ЧФР Клуж
 4 2 1 1 6 - 3 7
4.
Сепси
 0:1 4 2 1 1 4 - 1 7
5.
Волунтари
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 8 - 7 6
7.
Германнштадт
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Рапид Бухарест
 3 1 2 0 5 - 2 5
9.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Оцелул Галац
 1:0 4 1 2 1 2 - 3 5
11.
Университатя Клуж
 4 1 2 1 6 - 8 5
12.
УТА Арад
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 4 - 7 3
14.
У Крайова 1948
 4 1 0 3 5 - 8 3
15.
Ботошани
 4 0 2 2 4 - 6 2
16.
Динамо Бухарест
 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Волунтари
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Сепси
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Германнштадт
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Ботошани
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Оцелул Галац
 1:0 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Университатя Клуж
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
У Крайова 1948
 2 0 0 2 4 - 7 0
16.
Динамо Бухарест
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стяуа
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Сепси
 0:1 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Университатя Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Оцелул Галац
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Рапид Бухарест
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Германнштадт
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
ЧФР Клуж
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
У Крайова 1948
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Фарул Констанца
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Волунтари
 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
УТА Арад
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Ботошани
 2 0 1 1 3 - 4 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Кипчу Александру 3 (1)
Волунтари Мерлой Джордже 3
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 3
Фарул Констанца Ларие Йонуц 3
Стяуа Коман Флоринел 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 3
Сепси Штефэнеску Мариус 3
У Крайова 1948 Маскареньяс Матеус 1 1
Политехника Яссы Самайоа Николас 1 1
Петролул Плоешти Guilherme Gomes Garutti 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 21'
      Relu Stoian из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 19'
      Оцелул Галац пытается что-то создать.
    • 19'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Relu Stoian из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Варга Роланд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      George Carjan из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Варга Роланд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Ariel Lopez успешно блокирует удар.
    • 17'
      Георге Ион нанес удар, но тот был заблокирован.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сепси
    Ничья
    Оцелул Галац
    2.45
    4.05
    7.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сепси 0:1 Оцелул Галац онлайн

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