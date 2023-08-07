Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Relu Stoian взял и забрал мяч на выходе

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Relu Stoian взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Варга Роланд из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Alexandru Pop выиграл воздушное противоборство у Думитреску Андрес

45' Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

45' Матч возобновлен

44' Relu Stoian на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Relu Stoian из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Аганович Аднан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Alexandru Pop наказан за толчок Думитреску Андрес

39' Гайтан Пабло пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

37' Bogdan Otelita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

34' Варга Роланд получает желтую карточку за толчок соперника.

33' Удар от ворот произведет Сепси

33' Alexandru Pop решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Бодиштяну Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Георге Ион оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Аганович Аднан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Франсишку Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Relu Stoian из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Relu Stoian из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Варга Роланд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Варга Роланд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Аганович Аднан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Франсишку Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Relu Stoian взял и забрал мяч на выходе

8' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Ябре Тобасегноу нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

8' Alexandru Pop из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Г О О О О Л - Alexandru Pop забивает с правой ноги!

4' Гайтан Пабло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Гайтан Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Сепси

3' Рондон Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола